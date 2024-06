Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng cùng trú trên địa bàn Đà Nẵng về hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 1 tháng, tổng số tiền cá độ mà đường dây này thực hiện ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, 4 đối tượng trong đường dây cá độ gồm Nguyễn Văn Trung (39 tuổi) trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê; Trương Đặng Vũ Phong (47 tuổi) trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà; Hồ Ngọc Viễn (29 tuổi) tạm trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê và Lê Đức Tuấn (52 tuổi) trú quận Hải Châu.

3 đối tượng Trung, Phong, Viễn tại cơ quan Công an.

Từ cuối tháng 4, qua nắm tình hình, Công an quận Thanh Khê phát hiện một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn do Trung cầm đầu. Cụ thể, khi có được tài khoản trên 1 trang web cá độ, Trung chia nhỏ tài khoản cho các cấp dưới tổ chức cho để con bạc tham gia. Ngày 2/6, phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an thành phố; các tổ trinh sát của Công an quận đồng loạt khám xét nơi ở của 4 đối tượng thu giữ 1 máy tính, 6 điện thoại di động, hơn 1,16 tỷ đồng và khoảng 300 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Hiện Trung, Phong, Viễn đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng Lê Đức Tuấn đang củng cố hồ sơ và tiến hành khởi tố sau; đồng thời Công an quận Thanh Khê cũng mở rộng vụ án, truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây.