Hoàng Yến Chibi "bung lụa", khoe trọn kỹ năng hát và nhảy trước thềm chung kết Chị đẹp đạp gió

Trước khi Công diễn 5 chính thức lên sóng, Hoàng Yến Chibi chia sẻ: "Lần đầu tiên Yến cảm thấy nhiều việc như vậy, nhưng rất vui khi được hợp tác thêm cùng với các anh chị em trong những bài hát. Đây cũng là lần đầu tiên Yến cùng một lúc tham gia tới 2 bài: Gone Gone Gone và In The Dark".

Tại phòng tập luyện tiết mục In The Dark, Hoàng Yến Chibi nhận định đây là một bài hát rất khó trong cả cách thể hiện ca khúc cũng như ý tưởng truyền tải câu chuyện. Với bài toán khó được đặt ra là thể hiện một chuyện tình mà theo Thảo Trang là “u tối, u uất”, Hoàng Yến Chibi ban đầu gặp khó khăn khi viết X-part vì từ trước đến nay luôn sáng tác với ca từ rất trong trẻo.

In The Dark được thể hiện lấy cảm hứng từ truyền thuyết Trọng Thuỷ - Mỵ Châu. Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi và Ngọc Phước hóa thân thành nàng Mỵ Châu, kể lại câu chuyện tình bi thương. 3 Chị đẹp liên tục thể hiện những động tác bưng bê chuyên nghiệp cùng các vũ công đồng thời trổ tài chơi nhạc cụ.

Tiết mục In The Dark

Phần X-part do Hoàng Yến Chibi, Táo và đặc biệt là Chị đẹp Ái Phương cùng phối hợp thực hiện. "Anh Táo giúp Yến viết 4 câu, riêng 4 câu còn lại chị Ái Phương phải sang tận nhà cùng viết với Yến cho hợp tâm trạng. Quãng thời gian được làm nhạc chung với mọi người, Yến rất trân quý. Bởi nếu không vì chương trình, rất khó có được lý do có những khoảnh khắc như thế", Hoàng Yến tiết lộ.

Hoàng Yến Chibi múa cầu lụa

Ở bài hát này, Hoàng Yến Chibi còn có màn múa cầu lụa trong cơn mưa lông vũ tạo nên một khung cảnh rất thơ. Đây là một kĩ thuật khó bởi đòi hỏi sự kết hợp giữa nghệ thuật múa, diễn xiếc và một số kỹ thuật của thể dục dụng cụ. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng nỗ lực của nữ ca sĩ đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Ca khúc được dành tặng cho tất cả những người phụ nữ trên thế giới với thông điệp: “dù cuộc đời có giông bão, hỗn loạn như thế nào thì hãy luôn mạnh mẽ. Vì trước cơn bão là trời bình yên, sau cơn bão lại là một bầu trời bình yên khác. Hy vọng cơn bão đến và đi, các chị em sẽ tìm lại được vùng trời bình yên mới của mình”.

Sân khấu kết hợp Dance & Show In The Dark nhận được 2620 điểm hoa sóng và không giành chiến thắng ở Đường đua cấp bậc của Mỹ Linh.