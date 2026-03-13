“Hoàng tử nhạc suy” Việt Nam: Tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự Hà Nội, từng dạy tại trường Sĩ quan

Trong cộng đồng yêu nhạc indie (âm nhạc độc lập), cái tên Vũ. từ lâu đã không còn xa lạ. Anh là một trong những ca sĩ - nhạc sĩ trẻ tài năng, gắn liền với dòng nhạc indie tại Việt Nam. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng ca từ sâu lắng, anh được khán giả ưu ái gọi là Hoàng tử Indie. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý với ca khúc Đông kiếm em , gây ấn tượng nhờ lối viết lời đầy tự sự và phong cách âm nhạc giàu tính kể chuyện.

Sau đó, loạt sản phẩm như album Vũ trụ song song và Một vạn năm tiếp tục giúp anh khẳng định vị trí trong làn sóng indie Việt. Những ca khúc như Lạ lùng, Vì anh đâu có biết, Bước qua mùa cô đơn, Mùa hè của em lần lượt trở thành hit, đưa tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi và góp phần định hình màu sắc cho bức tranh Vpop ở giai đoạn cuối thập niên 2010.

Vũ. được khán giả ưu ái gọi là Hoàng tử Indie. Ảnh: FBNV

Không chỉ ghi dấu bằng các bản hit, Vũ. còn cho thấy sức hút mạnh mẽ ở mảng biểu diễn. Năm 2017, hai đêm nhạc Xin phép ( được ) c ô đơn gây tiếng vang khi bán sạch vé chỉ trong vài giờ. Tour Một vạn năm sau đó thu hút hơn 10.000 khán giả. Đây cũng là cột mốc đưa tên tuổi anh vượt khỏi phạm vi cộng đồng underground để đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời khẳng định sức hút đặc biệt của Vũ. trong giới indie.

Đến năm 2024, Bảo tàng của nuối tiếc trở thành concert cá nhân có quy mô lớn nhất năm 2024 khi thu hút hơn 22.000 khán giả tại Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, chương trình này còn được ghi nhận là concert solo được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên Google Trends năm 2024, cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của Vũ. trong thị trường nhạc Việt hiện nay.

"Bảo tàng của nuối tiếc" trở thành concert cá nhân có quy mô lớn nhất năm 2024 khi thu hút hơn 22.000 khán giả tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Vũ. từng tiết lộ mình sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật: cha là quân nhân, mẹ là giáo viên. Dù vậy, tuổi thơ của anh lại gắn liền với khu tập thể văn công tại Mai Dịch (Hà Nội), nơi được xem là “cái nôi” của nhiều thế hệ nhạc sĩ và nhạc công nổi tiếng.

Sống trong môi trường giàu chất nghệ thuật nhưng cơ duyên đến với âm nhạc của Vũ. lại khá muộn. Bản thân anh từng chia sẻ gia đình phản đối mạnh mẽ việc theo đuổi con đường nghệ thuật. Theo lời nam ca sĩ, bố mẹ có lối sống rất khuôn phép: sau bản tin Thời sự 19h là chuẩn bị đi ngủ, hiếm khi nghe nhạc hay xem phim.

Vì thế, những sở thích như viết văn, làm thơ hay sáng tác nhạc của anh không nhận được nhiều sự ủng hộ. Điều mà gia đình quan tâm nhất vẫn là thành tích học tập.

Bố mẹ Vũ. từng không ủng hộ việc anh theo đuổi nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trong suốt 6 năm bị ngăn cản theo đuổi đam mê, Vũ. quyết định đi theo con đường binh nghiệp, con đường mà cha anh đã gắn bó cả đời. Anh tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự tại Hà Nội, sau đó trở thành giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn âm ỉ trong anh. Sau nhiều đắn đo, Vũ. đã thuyết phục gia đình và cấp trên để rời quân ngũ, chính thức bước vào con đường nghệ thuật.

Vũ. từng tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự tại Hà Nội, sau đó trở thành giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công. Ảnh: Facebook

Nam ca sĩ từng tâm sự rằng thời điểm ấy anh khao khát được làm nhạc nhưng không nhận được sự thấu hiểu từ gia đình. Chỉ khi anh bắt đầu có những thành quả nhất định, bố mẹ mới dần nhìn nhận và ủng hộ lựa chọn của con trai. Nhìn lại quãng thời gian ấy, Vũ. vẫn gọi đó là “khoảng thời gian tuyệt vời” và bày tỏ sự biết ơn với người cha luôn âm thầm đồng hành cùng mình.

"Lúc đấy muốn theo âm nhạc cực kỳ nhưng bị gia đình phản đối, bởi vì bố mẹ chưa biết mình là ai cả. Cho đến khi làm được rồi bố mẹ mới nhận ra, thì khi đó mình lại quay ra trách bố mẹ. Trách thì trách thôi nhưng để nói về khoảng thời gian đấy thì mình vẫn chọn 2 chữ tuyệt vời, cảm ơn bố vì luôn sát cánh bên mình", anh chia sẻ.