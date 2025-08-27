"Hoàng tử Drill" Cao Minh Thiên Tùng ra mắt MV Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm

Ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi chính Thiên Tùng như một lời tri ân đến các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do dân tộc. Đặc biệt, toàn bộ MV được tái hiện bằng công nghệ AI.

Hình ảnh trong MV sử dụng AI.

Lấy cảm hứng từ phim tài liệu, những câu chuyện truyền lại của cha ông, Cao Minh Thiên Tùng khắc họa hình ảnh người lính qua lăng kính của thế hệ Gen Z như: Tình đồng đội sẻ chia từng bát cơm, từng giọt nước, cùng sống – cùng chiến đấu cho lý tưởng hòa bình. Ca từ trong ca khúc chạm đến những ký ức đau thương nhưng đầy tự hào.

Chia sẻ về tác phẩm, Cao Minh Thiên Tùng viết trên trang cá nhân: “Em muốn cống hiến cho Tổ quốc bằng những gì mình đang có. Em biết ơn và trân trọng hòa bình”.

Điểm đặc biệt trong MV là đoạn cuối có sự xuất hiện và chia sẻ xúc động của hai thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên (Ninh Bình).

Ông Nguyễn Xuân Mai, thương binh hạng 1/4 xuất hiện ở đoạn cuối MV.

Ông Nguyễn Xuân Mai, thương binh hạng 1/4, nghẹn ngào kể về chiến tranh gian khổ và phức tạp và ông đã mất đi một bên chân: "Cuối cùng các anh cắt 1/3 này (một bên chân). Cắt bằng cưa đấy, cưa thợ mộc ấy”, ông nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, thương binh hạng 1/4 cũng xúc động nhớ lại: “Cái nốt chém của nó vẫn đương đây, nó đi sâu vào trong ruột, đứt hết ruột luôn...".

Những ký ức bi thương nhưng anh dũng ấy góp phần làm nổi bật thông điệp của MV: Biết ơn sự hy sinh thầm lặng của cha ông và nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay luôn giữ trong tim tình yêu Tổ quốc.

Cao Minh Thiên Tùng.

Sinh năm 2004, Cao Minh Thiên Tùng từng được biết đến rộng rãi với biệt danh “Hoàng tử Drill”, gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh chiếc mặt nạ và vương miện tự chế. Anh từng đạt Á quân Người hùng tí hon, Top 5 Vietnam Idol Kids, đồng thời sở hữu hơn 100 huy chương DanceSport trong nước và quốc tế khi mới 9 tuổi.

Tuy nhiên, ở tuổi 16, sau một biến cố, hội chứng tự kỷ chức năng cao (Savant) quay trở lại khiến Tùng sống khép kín, dành toàn bộ thời gian cho sáng tác và sản xuất âm nhạc. Âm nhạc trở thành “liều thuốc” giúp anh cân bằng và chữa lành trong giai đoạn khó khăn. Đến nay, anh đã sáng tác gần 300 ca khúc thuộc nhiều thể loại.

Với Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm, Thiên Tùng đánh dấu sự trở lại sau gần 10 năm rời xa ánh đèn sân khấu, mang theo khát vọng cống hiến cho quê hương qua âm nhạc.