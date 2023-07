Hoàng Thuỳ Linh "đứng ngồi không yên" sau khi BLACKPINK "gây bão" vì nhảy See Tình trong siêu concert

Sự xuất hiện của Lisa, Jisoo, Rosé, Jennie tại siêu concert trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) khiến người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế rần rần. Ngoài danh sách hơn 20 ca khúc đình đám, nhóm BLACKPINK còn tạo nên cơn sốt khi cover điệu nhảy See Tình ngay trước hơn 30.000 người hâm mộ. Khoảnh khắc giai điệu See Tình của Hoàng Thuỳ Linh vang lên và được các ngôi sao quốc tế nhảy thuần thục khiến khán giả Việt vô cùng tự hào.

Trong tối muộn 29/7, Hoàng Thuỳ Linh đã có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, Hoàng Thuỳ Linh đã liên tiếp chia sẻ lại loạt bài đăng của người hâm mộ kèm biểu tượng trái tim để thể hiện sự yêu thích.

Dường như cảm thấy chưa đủ, nữ ca sĩ còn đăng tải lại khoảnh khắc đặc biệt này lên trang cá nhân và bày tỏ: "Các bạn thật tuyệt vời, yêu các bạn rất nhiều". Có thể thấy, Hoàng Thuỳ Linh rất vui sướng và tự hào khi được 4 cô nàng đình đám của BLACKPINK biết đến ca khúc See Tình . Được biết, điệu nhảy của bài See Tình r ất phổ biến và được nhiều người ở Hàn Quốc biết đến.

BLACKPINK nhảy sôi động trên nền nhạc See Tình khiến khán giả Việt vỡ oà

Hoàng Thuỳ Linh liên tục đăng tải lại những clip khán giả quay lại khoảnh khắc BLACKPINK nhảy See Tình

Nữ ca sĩ thể hiện tình yêu với 4 ngôi sao đình đám quốc tế

Các thành viên BLACPINK nhảy thuần thục bài See Tình

Tiết mục nhún nhảy của BLACKPINK khiến fan Việt tự hào

See Tình xuất hiện trong concert BLACKPINK chứng minh sức hút không nhỏ của âm nhạc Việt nói chung và bài hát của Hoàng Thuỳ Linh nói riêng

Trước đó, ca khúc See Tình của Hoàng Thuỳ Linh được loạt nghệ sĩ quốc tế cover. Thái Y Lâm từng cùng bạn bè vui vẻ nhảy theo giai điệu cực kỳ quen thuộc từ hit See Tình của Hoàng Thùy Linh, bộ đôi diễn viên phim boylove Santa Pongsapak Oudompoch và Earth Katsamonnat (2 ngôi sao Thái Lan trong bộ phim My Only 12% ) cũng từng cover điệu nhảy này để đu trend. Đặc biệt, các nghệ sĩ Kpop nổi tiếng như Seunghoon (Winner), Shindong (Super Junior)... cũng mê mẩn bài hát này.