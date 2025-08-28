Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu dính kè kè nhau, có phản ứng lạ hậu công khai

Tối 27/8, dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt từ sớm tại Quảng trường Ba Đình để tham gia buổi sơ duyệt cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giữa rất nhiều gương mặt nổi bật, sự xuất hiện song song của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong quá trình sơ duyệt, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được xếp đứng khá gần nhau trong hàng ngũ. Không chỉ vậy, cả hai còn cùng tham gia nhóm nghệ sĩ đảm nhận nhiệm vụ nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hóa - thể thao. Những khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào ống kính và được người hâm mộ chia sẻ lại, kéo theo loạt bình luận rôm rả từ người hâm mộ.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh dính kè kè bên nhau

Đen Vâu...

... và Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong buổi sơ duyệt tối 27/8

Dù đứng gần nhau nhưng có thể thấy cả hai luôn có một khoảng cách nhỏ, hơi ngại ngùng nhưng vô cùng đáng yêu

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh được xếp chung một nhóm nâng dải lụa xe mô hình Khối văn hóa - thể thao

Điều khiến dân mạng bàn tán chính là cách mà cả hai tương tác. Dù đứng kề cạnh, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu lại gần như không có nhiều trao đổi trực tiếp. Những khung hình ghi lại đều cho thấy hai nghệ sĩ tập trung vào nhiệm vụ, thi thoảng trò chuyện với người bên cạnh nhưng lại hạn chế tiếp xúc với nhau. Cách hành xử này khiến nhiều người cho rằng cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách, né tránh gây sự chú ý.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đứng sát rạt nhau nhưng ít tương tác

Cả hai thi thoảng nói chuyện với những người xung quanh, rồi sau đó tập trung cho buổi sơ duyệt

Cách đây 1 ngày, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh cùng dàn nghệ sĩ thuộc Khối Văn hoá - Thể thao đã có dịp đến viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Sự kiện này diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dàn nghệ sĩ đều bày tỏ lòng tự hào, vinh dự khi được góp mặt trong các hoạt động đặc biệt và ý nghĩa như thế này. Trên trang cá nhân, các nghệ sĩ đồng loạt chia sẻ cảm xúc và chia sẻ lại những hình ảnh tham gia hoạt động để lan toả tinh thần biết ơn, tri ân sâu sắc.

Hoà chung không khí, tối 26/8, Hoàng Thùy Linh, gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tham gia hoạt động này, trong đó có cả khung hình riêng xuất hiện cùng Đen Vâu. Giữa loạt thông tin rầm rộ những ngày qua, đây là lần đầu tiên Hoàng Thuỳ Linh công khai xuất hiện, chụp ảnh đôi cùng với Đen Vâu. Khoảnh khắc của cả hai nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận tích cực từ cư dân mạng. Theo thông tin từ NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh đều nằm trong danh sách các nghệ sĩ chủ động mong muốn được tham gia vào đội hình trong lễ diễu hành sắp tới.