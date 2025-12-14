Hoàng Thuỳ Linh công khai gọi "anh Đen", nói gì mà netizen rần rần?

Tại một chương trình âm nhạc diễn ra mới đây, Hoàng Thuỳ Linh bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi một khoảnh khắc giao lưu ngắn nhưng đắt giá. Khi đang chuẩn bị bước vào tiết mục tiếp theo, nữ ca sĩ dành thời gian quan sát khán đài và tương tác với từng khu vực fan club của các nghệ sĩ tham gia.

Không khí lập tức bùng nổ khi Hoàng Thuỳ Linh lần lượt gọi tên FC Quang Hùng MasterD, SOOBIN, Erik. Khán giả dưới sân vận động đáp lại vô cùng nhiệt tình. Tuy nhiên, phần khiến cõi mạng "bật chế độ hóng hớt" lại xuất hiện ngay sau đó.

Khi ánh mắt của giọng ca See Tình hướng về một góc khán đài, cô mỉm cười và nói bằng giọng đầy thân mật: "Ok, mình biết góc này là góc của anh Đen đúng không ạ? Bạn có một người nghệ sĩ rất là tuyệt vời".

Hoàng Thuỳ Linh nhắc tên Đen Vâu trên sân khấu

Chỉ một câu nói ngắn đã đủ khiến khán giả dậy sóng. Nhiều người còn tổng hợp lại những lần Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện cùng nhau.

Từ những sân khấu hoành tráng cho đến các sự kiện lớn, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu nhiều lần tái ngộ và lần nào cũng khiến hngười hâm mộ phải bàn tán. Khi thì Hoàng Thuỳ Linh mỉm cười nhìn Đen Vâu đầy trìu mến, lúc lại là khoảnh khắc cả hai nắm tay bước ra sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Chưa kể, những khung hình hậu trường của cặp đôi cũng đủ để mạng xã hội dậy sóng.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cứ đứng chung sân khấu là cõi mạng được phen rần rần

Những cái nắm tay của cả hai luôn là hình ảnh mà netizen chia sẻ liên tục

Trước nhiều hint tình cảm thì những tương tác của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh đều không thoát khỏi "tầm mắt" của khán giả

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz Việt. Những người theo dõi cặp đôi cũng biết rõ chuyện trong thời gian qua cả hai rầm rộ hàng loạt tin vui. Mặc dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng dựa vào loạt hint chất lượng, ai cũng ngầm hiểu Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu là gì của nhau.

Hồi tháng 9 vừa qua, MC Vân Hugo chia sẻ bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của đôi vợ chồng.

Đây cũng là lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động đời thường như thế này.

Khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh ôm nhau sát rạt