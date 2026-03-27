Hoàng Thuỳ làm lành với TyhD Thùy Dương sau 5 năm cạch mặt, chỉ 1 nhân vật mãi căng thẳng?

Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương từng cùng tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Thế nhưng sau cuộc thi, cả hai không giữ tình bạn tốt đẹp mà rộ lên nhiều mâu thuẫn, cạch mặt. Đỉnh kiểm là TyhD Thùy Dương từng kể chuyện bị ai đó "bắt nạt" trong một show thời trang khiến netizen gọi tên Hoàng Thuỳ. Suốt 5 năm qua, cả hai "nước sông không phạm nước giếng", chẳng còn tương tác trên MXH.

Cho đến mới đây, cư dân mạng rần rần trước khoảnh khắc Hoàng Thuỳ và TyhD Thùy Dương bất ngờ xuất hiện cùng nhau với thái độ thoải mái. Có thể thấy cả tương tác tự nhiên, cười nói vui vẻ như chưa từng có ồn ào khẩu chiến. Theo đó, Hoàng Thùy nói với TyhD Thùy Dương : "Chuyện qua rồi thì thôi" và được đáp lại: "Không có gì đâu". Sau Lê Thuý, NTK Lê Thanh Hoà thì Hoàng Thuỳ đã tiếp tục "chữa lành" mối quan hệ với TyhD Thùy Dương.

Clip: Hoàng Thuỳ và TyhD Thùy Dương tay bắt mặt mừng sau 5 năm cạch mặt (Nguồn: @voylifestyle)

Cả hai bắt tay xoá bỏ mọi căng thẳng sau nửa thập kỷ

Cho những ai chưa biết, Hoàng Thùy và TyhD Thùy Dương cùng là thí sinh của Vietnam's Next Top Model 2011. Ở mùa này, Hoàng Thùy đăng quang Quán quân, còn Thùy Dương dừng chân ở top 4. Sau cuộc thi, mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng, trong đó Hoàng Thùy tiếp tục gây chú ý khi đạt Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt top 20 Miss Universe 2019.

Đến tháng 5/2021, Thùy Dương bất ngờ livestream kể lại một sự cố hậu trường show thời trang. Cô cho biết từng bị một người mẫu, á hậu "đẩy lưng", lớn tiếng và nghi ngờ mình lấy nhầm túi Chanel, thậm chí xảy ra xô xát. Sau đó, người mẫu Lê Thanh Thảo lên tiếng xác nhận mình là người liên quan đến câu chuyện, đồng thời cho rằng toàn bộ sự việc chỉ là hiểu lầm do ê-kíp sắp xếp đồ đạc. Cô cũng nhắc trực tiếp đến Hoàng Thùy là người nghi ngờ mình lấy túi. Từ ồn ào đó, Hoàng Thuỳ và TyhD Thùy Dương không còn tương tác.

Hoàng Thuỳ và TyhD Thùy Dương từng vướng vào ồn ào liên quan "chiếc túi Xà Leo"

Từng được xem là một trong những người mẫu có cá tính mạnh của Vbiz, Hoàng Thùy không ít lần vướng vào những mối quan hệ căng thẳng trong quá khứ. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, công chúng dễ dàng nhận ra một điểm chung đa số những “khúc mắc” năm xưa đều đã dần được gỡ bỏ. Từ đối thủ, hiểu lầm đến khoảng cách im lặng, Hoàng Thùy chọn cách đối diện và xoa dịu thay vì kéo dài căng thẳng.

Điển hình như câu chuyện với Lê Thúy, sau nhiều năm giữ khoảng cách, cả hai đã thoải mái xuất hiện chung, tương tác tự nhiên và không ngần ngại chụp ảnh cùng nhau. Không cần tuyên bố rình rang, chỉ một khung hình cũng đủ để hiểu mối quan hệ đã "tan băng". Không dừng lại ở đó, Hoàng Thùy còn có màn tái hợp đáng chú ý với Lê Thanh Hòa sau thời gian vướng nghi vấn "cạch mặt".

Hoàng Thuỳ làm hoà với Lê Thuý ở đám cưới Quỳnh Châu

Thế nhưng, giữa loạt mối quan hệ đã được hàn gắn, vẫn có một cái tên khiến netizen liên tục nhắc đến là Thanh Hằng. Khác với những trường hợp trước, cho đến hiện tại, Hoàng Thùy chưa có bất kỳ động thái nào cho thấy sự xoa dịu hay tái kết nối với Thanh Hằng. Cả hai cũng chưa từng xuất hiện chung hay có tương tác công khai sau ồn ào. Chính điều này khiến câu chuyện giữa hai siêu mẫu vẫn bị đặt dấu hỏi lớn trong mắt khán giả.

Hoàng Thuỳ "gương vỡ lại lành" với loạt mỹ nhân, trừ Thanh Hằng

Giữa tháng 7/2024, ồn ào xảy ra giữa siêu mẫu Thanh Hằng và Hoàng Thùy gây xôn xao mạng xã hội. Siêu mẫu Thanh Hằng bị réo gọi vào ồn ào "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của Hoàng Thùy. Người mẫu gốc Thanh Hóa liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài viết của mình. Cô còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này. Loạt động thái của Hoàng Thùy nhận về sự thất vọng của nhiều netizen vì cho thấy phản ứng, cách ứng xử vô cùng tiêu cực.

Ngày 12/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM gửi công văn đến Thanh Hằng để trả lời đơn đề nghị của siêu mẫu hôm 1/11 về việc xử lý thông tin sai sự thật trên trang mạng xã hội Facebook tên "Hoàng Thùy". Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra thực tế và làm việc với cá nhân có liên quan, Sở xác nhận Ngày 3/12, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với bà Hoàng Thị Thùy. Bà Hoàng Thị Thùy là chủ thể đăng ký sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Hoàng Thùy".

Đối với các bài viết ngày 11/7/2024, 12/7/2024, 14/7/2024, 16/7/2024 của tài khoản Facebook "Hoàng Thùy", Hoàng Thị Thùy thông tin là nội dung các bài viết này không đề cập đến bà Phạm Thị Thanh Hằng (tức siêu mẫu Thanh Hằng). Thanh Hằng cho biết, sau khi nhận được công văn trả lời từ Sở Thông tin và Truyền thông, cô có cảm xúc trái ngược. Cô vui vì đơn đề nghị của mình đã được cơ quan chức năng quan tâm, xử lý và làm sáng tỏ phần nào câu chuyện. Tuy nhiên, mặt khác Thanh Hằng chưa cảm thấy thỏa đáng.

Drama của Hoàng Thuỳ và Thanh Hằng từng gây xôn xao Vbiz

