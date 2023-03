Hoàng Thùy: Gần nửa năm nay, tôi chưa ăn cơm cùng cha mẹ

Gần nửa năm chưa ăn cơm cùng với cha mẹ

Hoàng Thùy được biết đến là một Á hậu, người mẫu nổi tiếng tại Việt Nam. Cô có một sự nghiệp khá rực rỡ khi đoạt giải quán quân Vietnam's Next Top Model 2011, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và lọt Top 20 chung cuộc, đồng thời là á quân của chương trình Trời sinh một cặp 2022.

Hoàng Thùy cũng từng lọt Top 5.000 người mẫu toàn cầu (tính đến tháng 8 năm 2022) của Fashion Model Directory, một trong những trang cơ sở dữ liệu trực tuyến về thời trang lớn nhất thế giới. Cô là người mẫu Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại xuất hiện trên hai tạp chí danh tiếng của Anh như Elle, Grazia.

Hoàng Thùy

Ngoài ra, Hoàng Thùy cũng nổi tiếng ở cả cương vị giám khảo chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Cô cũng góp mặt ở nhiều gameshow ăn khách hiện nay.

Để có được thành công như hiện tại, Hoàng Thùy phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Cô sinh ra và lớn lên tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình lao động đông anh em.

Gia đình Hoàng Thùy sống ở quê nên tuổi thơ của cô là một cuộc sống lam lũ, gắn liền với những buổi chiều đi chăn trâu cùng lũ bạn, căn nhà lá, cánh đồng thơm mùi rơm rạ...

Năm Hoàng Thùy học lớp 4, gia đình cô chuyển về thị trấn. Từ đây, Hoàng Thùy buộc phải thích nghi với cuộc sống mới sôi nổi và ồn ào hơn.

Ngày đó, cô thườngđạp xe về lại trong thôn, thu mua hoa quả của nhà nông và mang về cho mẹ bán.

Tại chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này, Hoàng Thùy tâm sự: "Tuổi thơ tôi khá khó khăn khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, cha bị bệnh nặng nên mẹ phải gồng gánh kiếm tiền nuôi 4 đứa con.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn còn đủ cha mẹ bên cạnh và luôn ủng hộ việc học của con cái. Chính vì thế, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy thì cha mẹ Hoàng Thùy cũng cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con học hành, theo đuổi ước mơ".

Nghĩ tới các em nhỏ tại chương trình với hoàn cảnh khó khăn, mất đi người thân và không còn cơ hội có được một bữa ăn có đầy đủ cha mẹ khiến Hoàng Thùy cũng vô cùng xúc động. Cô cho biết:

"Cũng gần nửa năm nay tôi chưa ăn cơm cùng với cha mẹ, bởi cha mẹ ở quê nhà còn tôi một thân một mình làm việc tại Sài Gòn.

Với tôi, bữa cơm gia đình rất ý nghĩa, chúng ta có thể quây quần với nhau bên mâm cơm, cảm giác rất hạnh phúc. Tôi rất trân trọng những điều đó".

Ngoài ra, mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian để về thăm cha mẹ, thường xuyên gọi điện về cho gia đình".

Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu

Hoàng Thùy tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2010. Năm 2011, cô tham gia mùa thứ hai của loạt chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu Vietnam's Next Top Model khi đang là sinh viên theo học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đánh dấu một bước quan trọng trong sự nghiệp người mẫu của cô.

Ở những vòng đầu của cuộc thi, Hoàng Thùy không phải là tên tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của ban giám khảo và cả khán giả. Nhưng trải qua nhiều tháng tranh tài, vượt qua những thí sinh khác, cô cũng đã trở thành gương mặt được người xem kì vọng.

Nhờ những nỗ lực vượt bậc trong cách làm việc, cô cũng đã trở thành quán quân của cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Từ đây, cô bước vào con đường model chuyên nghiệp, xuất hiện nhiều trên các tạp chí thời trang.

Hoàng Thùy cũng đã còn được mời làm vedette ở nhiều show ở trong nước cũng như ngoài nước. Giới chuyên môn ấn tượng với gương mặt đậm chất Á Châu và dáng vóc của Hoàng Thùy.

Đến thời điểm cuối năm 2012, Hoàng Thùy chính thức trở thành một chân dài đắt show ở nhiều các tuần lễ thời trang Quốc Tế.

Năm 2013, cô tiếp tục đạt giải Best Model tại lễ trao giải Best People Awards do tạp chí F tổ chức. Cô được nhiều nhà thiết kế giao cho vị trí vedette ở Vietnam International Fashion Week.

Tại chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này, Hoàng Thùy chia sẻ đôi điều về con đường sự nghiệp của mình. Cô nói:

"Vì được sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn nên lúc nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người mẫu.

Tôi chỉ nghĩ chắc mình sẽ trở thành một người bình thường, sáng đi làm tối về nhà ngủ.

Nhờ chiều cao nổi bật nên từ năm 18 tuổi, tôi đã bắt đầu với công việc làm người mẫu. Số tiền đầu tiên kiếm được tuy không nhiều nhưng khiến tôi vô cùng vui sướng. Tôi dành số tiền đó để trang trải chi phí sinh hoạt và gửi một ít về tặng cho cha mẹ".

Bên cạnh những hào quang của nghề nghiệp, không ít lần Hoàng Thùy trải qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những lúc như vậy, nữ siêu mẫu đã chọn cách đối diện và đón nhận với những khó khăn rồi sau đó tìm cách để giải quyết từng bước một.

Cô nói: "Nếu không giải quyết được thì tôi phải chấp nhận nó là một thử thách trong cuộc sống, hay là một bài học để mình ngày càng trưởng thành hơn, cứng cáp hơn".

Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn nhủ tới "tiểu Hoàng Thùy" của ngày xưa hay không thì nàng siêu mẫu mong rằng cô bé Hoàng Thùy sẽ tận hưởng cuộc sống của tuổi trẻ nhiều hơn, sống đúng với lứa tuổi của mình, nghe lời bố mẹ nhiều hơn, tập trung vào việc học để mình có được một tương lai tốt đẹp.