Hoàng Oanh lâu rồi mới xuất hiện, bỗng lộ một thứ giả ơi là giả!

Vừa qua, MC Hoàng Oanh xuất hiện tại một sự kiện trao giải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người đẹp sinh năm 1990 diện một chiếc áo dài vàng tươi tắn, rạng rỡ bước trên thảm đỏ. Đáng chú ý, diện mạo của Hoàng Oanh lần này có nhiều sự thay đổi khiến dân tình liên tục bàn tán.

Theo đó, không ít người nhận xét trông cô ngày càng thăng hạng nhan sắc. Không những vậy, người hâm mộ còn cho rằng nhìn Hoàng Oanh ngày càng trẻ trung, hack tuổi nên lướt qua vài giây ban đầu không nhận ra. Nhiều người bày tỏ, sự thay đổi đặc biệt này đến từ kiểu tóc, cách trang điểm của Hoàng Oanh.

MC Hoàng Oanh xuất hiện rạng rỡ tại một lễ trao giải vừa qua

Bởi thông thường, nữ MC luôn xuất hiện với những bộ đầm lấp lánh, tóc búi cao, trang điểm đậm nên nhìn có phần chững chạc, mặn mà hơn. Trong khi đó lần này, MC Hoàng Oanh chọn kiểu tóc xoã xoăn nhẹ, tạo kiểu thêm phần mái giúp gương mặt trẻ hơn trông thấy.

Tuy nhiên, mái tóc này cũng trở thành chủ đề khiến dân tình thảo luận. Một số ý kiến cho rằng phần tóc của Hoàng Oanh được tạo kiểu chưa khéo léo, để lộ rõ rằng cô đang sử dụng tóc giả, nhìn mất đi vẻ tự nhiên. Song, phần đông thì bày tỏ nữ MC khá hợp với kiểu tóc này và có thể cân nhắc để nhiều hơn trong cuộc sống thường ngày lẫn khi đi sự kiện.

Mái tóc giả của Hoàng Oanh trở thành tâm điểm bàn tán

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Không nhận ra Hoàng Oanh luôn, nay trẻ quá trời”.

- “Tóc giả nhìn lộ luôn nhưng mà phải công nhận diện mạo này trẻ trung hơn hẳn”.

- “Thích giao diện tươi tắn như này của MC Hoàng Oanh”.

- “Xinh rồi chị ơi nhưng mà mái tóc không thể giả hơn, nhìn mắc cười mà cũng dễ thương”.

- “Ngày càng thăng hạng nhan sắc nha!”.

Hoàng Oanh được công chúng chú ý khi giành giải Nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Năm 2012, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đạt ngôi Á hậu. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hoàng Oanh còn được yêu mến bởi sự đa năng, từng đảm nhận vai trò MC cho nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba…

Năm 2017, nữ MC quen biết Jack Cole - một doanh nhân người Mỹ làm việc tại Singapore. Đến cuối năm 2019, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ tại TP.HCM. Sau hơn một năm chung sống, cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022.

Hiện tại, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp MC và dành nhiều thời gian cho con trai. Người đẹp sinh năm 1990 cho biết, cô không hối tiếc về những gì đã trải qua, bởi mỗi giai đoạn đều mang đến bài học quý giá và giúp cô trưởng thành hơn.

"Bản thân tôi luôn biết và tin, trên thế gian này có ai đó dành cho mình. Tôi chờ một người tri kỷ, một người bạn đời đồng hành với mình trong cuộc đời này. Tôi không thích sống một mình nhưng nếu không gặp được người tri kỷ thì tôi vẫn có khả năng sống một mình hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi muốn được đồng hành với một ai đó", MC Hoàng Oanh từng cho hay.