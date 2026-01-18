Hoảng hồn “em gái quốc dân” gầy trơ xương đến đáng sợ, phí cả gương mặt trời ban

Sáng 17/1, tờ Sohu đưa tin, "em gái quốc dân Cbiz" Tống Tổ Nhi vừa xuất hiện trong sự kiện của 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Trong màn lộ diện mới đây, nữ diễn viên đã chiếm sóng truyền thông, chỉ có điều khác với những lần trước, lần này cô lại gây bàn tán với diện mạo gầy gò đáng báo động. Còn nhớ trong quá khứ, Tống Tổ Nhi luôn nhận về "cơn mưa" lời khen mỗi khi dự sự kiện nhờ nhan sắc kinh diễm, đẹp đến nao lòng.

Xuất hiện tại sự kiện vừa mới diễn ra, "em gái quốc dân Cbiz" ghi điểm với tác phong chuyên nghiệp cùng thái độ thân thiện với truyền thông. Tuy nhiên, công chúng lại đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng gầy trơ xương của mỹ nhân họ Tống. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1998 lộ cánh tay gầy tong teo như "que tăm" cùng thân hình gầy guộc đáng lo ngại. Chưa dừng lại ở đó, Tống Tổ Nhi còn khiến công chúng giật mình khi lộ rõ xương quai xanh 1 cách đáng sợ do thể trạng cơ thể quá gầy gò. Việc giảm cân nhanh cũng khiến nữ diễn viên trông có phần tiều tụy, xuống sắc so với thời gian trước.

Tống Tổ Nhi xuất hiện trong sự kiện mới với vóc dáng gầy gò đáng báo động cùng gương mặt có phần tiều tụy do giảm cân nhanh. Nhìn hình ảnh hiện tại khiến công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, tràn đầy sức sống của nữ diễn viên trước đây (hình phải). Ảnh: Weibo

Mỹ nhân đình đám gầy trơ xương quai xanh, khiến nhiều khán giả giật mình. Ảnh: Sohu

Tống Tổ Nhi cũng để lộ đôi tay gầy tong teo như "que tăm", làm cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn, công chúng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi ở thời điểm hiện tại. Nhiều fan cũng bày tỏ hy vọng người đẹp sẽ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để tăng cân và trở lại với dáng vẻ cân đối như trước đây. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe của sao nhí 1 thời mà còn giúp cô lấy lại phong độ nhan sắc vốn có.

Tống Tổ Nhi xuất thân là sao nhí, hồi nhỏ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả xứ Trung nhờ tác phẩm Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Thậm chí, truyền thông và công chúng trong giai đoạn đó còn trìu mến gọi nữ diễn viên là "em gái quốc dân" của Cbiz. Sau khi đã trưởng thành, cô tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh qua nhiều dự án thành công như Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Khom Lưng, Vô Ưu Độ,...

Bên cạnh danh tiếng đạt được, cô cũng dính hàng loạt bê bối lớn nhỏ, gây ảnh hưởng lớn tới hình tượng sao nhí 1 thời. Năm 2023, nữ diễn viên bất ngờ bị nhân viên cũ của công ty tố cáo trốn 45 triệu NDT (gần 170 tỷ đồng) tiền thuế. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ sinh năm 1998 còn bị tố bắt tay với thế lực ngầm rửa tiền.

Chưa dừng lại ở đó, Tống Tổ Nhi từng "hứng gạch" sau khi bị tố vô ơn, "ăn cháo đá bát". Được biết, khi mới bước chân vào giới giải trí, Tống Tổ Nhi nổi lên và được chú ý nhờ danh em họ Thư Sướng. Nữ diễn viên Nàng Tinh Vệ Lấp Biển cũng luôn giúp đỡ, o bế đàn em họ Tống. Tuy nhiên sau này khi đã có danh tiếng, Tống Tổ Nhi liền phủi sạch quan hệ với đàn chị trong 1 cuộc phỏng vấn.

Tống Tổ Nhi hứng “gạch đá” vì trở mặt với đàn chị Thư Sướng sau khi thành danh. Ảnh: Sohu