Hoảng hồn cảnh tượng khói bốc nghi ngút từ một thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM

PV - ẢNH, CLIP: DI ANH |

Chiều 29/11, khói đen bất ngờ cuộn lên từ tầng hầm một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ, TP.HCM), khách và nhân viên hoảng loạn bỏ chạy khỏi tòa nhà.

Khoảng 16h, nhiều người đang có mặt ở khu vực này phát hiện mùi khét và cột khói lớn bốc lên từ tầng hầm của thẩm mỹ viện. Thời điểm đó, bên trong có khoảng 10 người, gồm cả 5, 6 khách hàng và nhân viên.

Hoảng hồn cảnh tượng khói bốc nghi ngút từ một thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 1.

Khói bốc nghi ngút tại tầng hầm thẩm mỹ viện


Ngay khi chuông báo động vang lên, bảo vệ thẩm mỹ viện đã hô hoán, cùng người dân quanh khu vực dùng bình chữa cháy mini và kéo nước tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Mọi người nhanh chóng được hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Xe cấp cứu được bố trí sẵn để ứng phó tình huống khẩn cấp. Một đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Hoảng hồn cảnh tượng khói bốc nghi ngút từ một thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 2.

Hàng chục cảnh sát PCCC&CNCH có mặt

Hoảng hồn cảnh tượng khói bốc nghi ngút từ một thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 3.

Hoảng hồn cảnh tượng khói bốc nghi ngút từ một thẩm mỹ viện ở trung tâm TP.HCM- Ảnh 4.

Xe cấp cứu túc trực tại hiện trường để ứng phó các tình huống khẩn cấp

Khói đen dày đặc khiến lính cứu hỏa phải sử dụng mặt nạ phòng độc, liên tục phun nước làm mát khu vực tầng hầm. Sau khoảng 30 phút triển khai, đám cháy được khống chế, ngăn không để lan sang các khu vực lân cận.

Theo đại diện UBND phường Bàn Cờ, bước đầu xác định đám cháy xuất phát từ một chiếc xe dựng trong tầng hầm tòa nhà. Nguyên nhân cụ thể và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra.

