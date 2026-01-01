Hoàng hậu Anh trải lòng về chuyện bị quấy rối

Hoàng hậu Camilla. (Ảnh: AP)

Hoàng hậu Camilla coi chống bạo lực gia đình là một trong những mục tiêu trọng tâm của mình.

Hoàng hậu Camilla kể lại vụ việc bà đã chống trả khi bị một người đàn ông tấn công quấy rối trên tàu hỏa vào những năm 1960, khi đang ở tuổi thiếu niên.

“Tôi đang đọc sách thì một người đàn ông đã tấn công tôi, và tôi đã chống trả. Tôi nhớ lúc xuống tàu, mẹ nhìn tôi và nói, ‘Sao tóc con dựng lên thế?’, ‘Sao áo khoác của con thiếu một cái cúc?” Hoàng hậu Camilla kể với BBC .

Hoàng hậu Camilla nói rằng dù bà “vô cùng tức giận” về vụ tấn công, nhưng đã giữ im lặng trong nhiều năm cho đến khi nghe những người phụ nữ khác kể lại câu chuyện của chính họ.

Bà cho biết quyết định lên tiếng vì bạo lực gia đình đã là “chủ đề cấm kỵ” quá lâu, đến nỗi hầu hết mọi người không nhận ra tình hình tồi tệ đến mức nào.

“Tôi nghĩ, nếu mình có một diễn đàn nhỏ để đứng lên, thì mình muốn đứng lên đó. Và tôi không thể làm được nhiều điều ngoại trừ nói chuyện với mọi người và tập hợp mọi người lại với nhau”, Hoàng hậu Camilla nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn nhóm với các thành viên gia đình của Louise Hunt, 25 tuổi, người đã bị bạn đời cũ sát hại tại nhà riêng ở ngoại ô London vào tháng 7/2024.

Dù đây là lần đầu tiên Hoàng hậu Camilla công khai nói về vụ tấn công mà bà đã trải qua, nhưng câu chuyện này trước đó đã được kể lại trong cuốn sách “Quyền lực và Cung điện” của cựu phóng viên theo dõi Hoàng gia Valentine Low của báo Times of London .

Câu chuyện đó dựa trên những gì Hoàng hậu Camilla đã chia sẻ với cựu Thủ tướng Boris Johnson khi ông còn là thị trưởng London.

Theo cuốn sách của Low, Hoàng hậu Camilla đang trên một chuyến tàu đến ga Paddington ở London thì người đàn ông ngồi cạnh vươn tay ra và chạm vào bà. Bà đã chống trả bằng cách cởi giày và đánh vào háng hắn. Khi đến Paddington, bà gặp cảnh sát và kể lại sự việc, khiến người đàn ông đó bị bắt.