Hoàng Dũng và Đen ra sản phẩm chung ngay sau concert thành công

Mới đây, ca sĩ Hoàng Dũng đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Một Ngày Nào Đó, kết hợp cùng Đen. Ca khúc này từng được hai nghệ sĩ thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu của concert Xoay Tròn tại Hà Nội vào ngày 2/8 vừa qua và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai. MV Một Ngày Nào Đó cũng được ghi hình ngay trong concert Xoay Tròn, với sự xuất hiện của hàng nghìn khán giả và có cả những thước phim được quay bởi chính tay Đen và Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng và Đen

Được biết, sau khi nhận lời tham gia concert Xoay Tròn, Đen cũng chủ động rủ Hoàng Dũng làm một sản phẩm chung. Sau đó, ca khúc Một Ngày Nào Đó dần thành hình trong 3 tháng, cũng là khoảng thời gian Hoàng Dũng đang tập luyện và chuẩn bị cho concert. Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với mình.

Anh nói: "Khi anh Đen rủ anh em mình làm một bài gì chill chill đi, tôi đã đưa ra 3 câu hỏi phỏng vấn để xem anh Đen đang quan tâm những gì. Câu 1 là cảm giác anh muốn có nhất ở thời điểm này? Anh Đen chọn yên bình. Câu 2 là sắp xếp những yếu tố thời gian, sự nghiệp và gia đình theo thứ tự mình ưu tiên nhất? Anh Đen chọn thời gian đầu tiên. Câu cuối cùng là điều anh mong muốn có được nhất từ khán giả ở mỗi lần bước lên sân khấu?

Anh Đen chọn sự tập trung lắng nghe. Từ 3 câu trả lời này, tôi viết ra bài Một Ngày Nào Đó với cảm xúc êm đềm, nhắc về thời gian trong cuộc đời và có giai điệu nhẹ nhàng để khán giả tập trung lắng nghe.

Tôi chỉ mất 2 tuần để viết xong bản demo Một Ngày Nào Đó và gửi cho Đen sáng tác lời rap. Tôi có gửi cho anh Đen đến 2 bản demo khác nhau, nhưng anh ấy nghe demo Một Ngày Nào Đó đầu tiên và chọn luôn. Anh ấy bảo như thế này là đủ, không muốn phải lựa chọn giữa hai bài. Tôi còn nghĩ đến phương án nếu anh Đen không sáng tác kịp đoạn rap thì chúng tôi sẽ hát chung bài Lối Nhỏ ở concert, nhưng anh ấy đã viết xong đoạn rap khá nhanh.

Tôi chỉ áp lực khi ngỏ lời mời anh Đen tham gia concert của mình, còn đến lúc cùng nhau làm nhạc, tôi thấy rất thoải mái, có lẽ là vì âm nhạc của anh Đen đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.

Theo tôi, Một Ngày Nào Đó là bài hát có ý nghĩa rất đơn giản: Một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ được làm hết tất cả những điều mình muốn nhưng chưa thể làm. Đó là một ngày không bị vướng bận điều gì, bản thân cảm thấy vô cùng thả lỏng và hạnh phúc. Nhiều người vẫn nói "hôm nào đi đâu đó nhé", tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi từng hứa với bạn gái là sẽ làm rất nhiều thứ, nhưng lại không có đủ thời gian nên mình cứ nợ mãi một vài lời hứa. Đôi khi chỉ đơn giản là hôm nào đi chỗ này, hôm nào làm cái kia thôi.

Khi anh Đen nói ưu tiên số 1 của anh ấy là thời gian, tôi nghĩ điều đó cũng đúng với mình, vì tôi muốn có thời gian để làm rất nhiều thứ. Tôi mong Một Ngày Nào Đó sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến".

MV Một Ngày Nào Đó ghi lại những khoảnh khắc Hoàng Dũng và Đen trình diễn ca khúc trên sân khấu concert Xoay Tròn.