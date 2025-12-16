Hoàng Dung ấn tượng nhất màn ảnh: U70 vẫn độc thân, cuộc sống thay đổi bất ngờ

Sinh năm 1958, Ngụy Thu Hoa từng là đại mỹ nhân Hong Kong, vừa có nhan sắc vừa có tài. Bà từng ký hợp đồng với TVB và tham gia diễn xuất trong phim Thần điêu đại hiệp. Phiên bản của bà được coi là Hoàng Dung đẹp, ấn tượng và giỏi nhất màn ảnh.

Đại mỹ nhân của đài ATV

Thời hoàng kim, Ngụy Thu Hoa được xem là một trong số đại mỹ nhân của đài ATV. Bà nổi tiếng với loạt phim như Kỳ nữ tử, Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Vương Chiêu Quân, Bạch phát ma nữ truyện...

Thập niên 1990, nữ diễn viên chuyển hướng đầu quân cho TVB. Vai diễn Hoàng Dung của Ngụy Thu Hoa trong Thần điêu đại hiệp được đánh giá là ấn tượng và xuất sắc nhất trong các phiên bản. Thời điểm đóng phim, mỹ nhân họ Ngụy tuy gần 40 tuổi nhưng vẫn rất tháo vát và đảm đang.

Ngụy Thu Hoa gây ấn tượng với vai Hoàng Dung.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ áp lực khi đóng vai Hoàng Dung khi nhiều đồng nghiệp thành công với nhân vật này. Ngụy Thu Hoa tâm niệm, dù không vượt qua diễn xuất của những người đi trước song bà không cho phép bản thân làm hỏng nhân vật. Cuối cùng, đây lại là vai diễn được nhắc tới nhiều nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Ngụy Thu Hoa.

Phá sản vì đầu tư thua lỗ

Năm 1989, Ngụy Thu Hoa rời Hong Kong sang Đài Loan cùng bạn trai để kinh doanh bất động sản và xây dựng khách sạn. Sau một năm, bà rơi vào cảnh lao đao, kiệt quệ kinh tế vì đầu tư thua lỗ.

Thành quả bao nhiêu năm gây dựng bỗng dưng tan thành mây khói khiến nữ diễn viên suy sụp, chán đời. Giai đoạn từ 2001-2003 là khoảng thời gian u tối nhất với Ngụy Thu Hoa. Hàng ngày, bà tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng lại cảm thấy chán chường, u uất mỗi khi về đêm. Ngụy Thu Hoa cho biết, bà đã vượt qua giai đoạn trầm cảm nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp.

Nữ diễn viên "trắng tay" vì đầu tư thua lỗ.

Sau đó, Ngụy Thu Hoa tích cực đóng phim, tích lũy tiền bạc cho tuổi già. Vì mải mê công việc, nữ diễn viên chia tay bạn trai cũ. Bà tiết lộ hai người "đường ai nấy đi" không phải vì chuyện tiền bạc mà do sống xa cách, ít cơ hội gặp mặt. Khi bạn trai cũ kết hôn, hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Năm 2013, bà dính nghi vấn hẹn hò với Giám đốc điều hành của đài ATV kém bà 19 tuổi. Ngụy Thu Hoa lên tiếng đính chính cả hai chỉ là tình bạn.

U70 vẫn lẻ bóng, sống nhờ trợ cấp từ đồng nghiệp

Theo truyền thông Hoa Ngữ, Ngụy Thu Hoa từng có khối tài sản lớn nhưng lâm vào cảnh khó khăn vì ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Vì vậy tiền bạc của bà gần như "vơi cạn" sau thời gian dài không có việc làm.

Cổ Thiên Lạc - Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong khởi xướng kế hoạch trợ cấp cho các nghệ sĩ khó khăn. Ngụy Thu Hoa cũng đến nhận quỹ cứu trợ với số tiền 9000 NDT (hơn 32 triệu đồng).

Những năm gần đây, nữ diễn viên cảm thấy sức khỏe, trí nhớ giảm sút nên ít đóng phim. Bên cạnh đó, bà cũng không hứng thú với nghệ thuật.

Ngụy Thu Hoa (áo xanh) hội ngộ "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc và "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng.

Bước sang tuổi trung niên nhưng Ngụy Thu Hoa vẫn giữ được dung mạo trẻ trung, xinh đẹp hơn bạn bè đồng lứa. Vì thế, có rất nhiều người đàn ông vây quanh ngỏ lời yêu với nàng Hoàng Dung.

Tuy vậy ở tuổi 67, bà vẫn chọn sống một mình sau vài mối tình có kết thúc không đẹp. Nữ diễn viên nói bà bị ám ảnh bởi cuộc sống không hạnh phúc của cha mẹ trước đây. Ngụy Thu Hoa cho rằng phụ nữ nên mạnh mẽ, độc lập về kinh tế, không nên ảo tưởng hôn nhân là tất cả của cuộc đời. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên sống lạc quan, yêu đời và ưu tiên chăm sóc sức khỏe.

Thỉnh thoảng, Ngụy Thu Hoa đóng vai khách mời trong phim điện ảnh, diễn kịch sân khấu và tham gia các chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết, bà đặt sức khỏe lên hàng đầu và thích cuộc sống nhàn nhã, tự do.