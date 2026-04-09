Hoàng đế đẹp nhất màn ảnh tụt dốc nhan sắc trầm trọng, hết thời còn bị tố hại người khác mất mạng

Trần Kiện Phong không phải cái tên sinh ra để làm nghệ sĩ. Thời niên thiếu, anh thậm chí chưa từng nghĩ đến con đường showbiz. Mọi thứ bắt đầu khá tình cờ khi năm 1997, ở tuổi 19, anh được chọn làm DJ cho một sự kiện lớn nhờ ngoại hình nổi bật. Từ danh xưng "DJ đẹp trai nhất", Trần Kiện Phong dần bước chân vào ngành giải trí với vai trò MC, đóng MV trước khi chính thức gia nhập TVB vào năm 1999.

Sở hữu gương mặt thư sinh, phong thái nho nhã cùng ánh mắt có chiều sâu, anh nhanh chóng được định hình với các vai chính diện như luật sư, bác sĩ, cảnh sát. Vai diễn Vincent trong Quy Luật Sống Còn (2003) trở thành bước ngoặt giúp tên tuổi Trần Kiện Phong vụt sáng. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong loạt phim đình đám như Bao La Bầu Trời, Thiếu Gia Vùng Tây Quan, Cảnh Sát Mới Ra Trường, Lý Lẽ Con Tim, Phụng Hoàng Lâu…

Thời kỳ đỉnh cao, Trần Kiện Phong còn được xếp vào hàng ngũ “Ngũ tiểu sinh” của TVB, trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều cái tên như Mã Quốc Minh hay Huỳnh Tông Trạch. Tuy không phải kiểu nam thần lạnh lùng hay quá nam tính, anh vẫn có chỗ đứng riêng nhờ vẻ ngoài hiền hòa và khả năng nhập vai ổn định.

Đỉnh điểm danh tiếng của Trần Kiện Phong phải kể đến thời điểm anh tham gia Mỹ Nhân Tâm Kế, đóng cùng Lâm Tâm Như. Trong phim, nam diễn viên vào vai Lưu Hằng, một vị hoàng đế vừa điềm tĩnh, thâm sâu nhưng cũng đầy nội tâm. Không phải kiểu đế vương lạnh lùng hay quyền lực áp đảo, Trần Kiện Phong xây dựng hình tượng một hoàng đế có phần gần gũi, ánh mắt luôn chất chứa suy tư, tạo cảm giác vừa uy nghiêm vừa dễ khiến người xem đồng cảm.

Chính nhờ lối thể hiện này, cộng với ngoại hình thư sinh, đường nét gương mặt thanh tú và khí chất nho nhã đặc trưng, anh nhanh chóng gây sốt khắp các diễn đàn phim ảnh thời điểm đó. Trên nền tảng Sina, khán giả đã bình chọn anh là “hoàng đế đẹp trai nhất màn ảnh” – một danh xưng không chỉ đến từ ngoại hình mà còn là tổng hòa của thần thái, cách diễn và sức hút nhân vật.

Điều đáng nói là trong bối cảnh phim cổ trang Trung Quốc vốn không thiếu những nam thần đóng vai vua, việc Trần Kiện Phong – một diễn viên xuất thân từ TVB – có thể vượt qua nhiều cái tên đình đám để nhận được danh xưng này càng cho thấy sức ảnh hưởng của vai diễn. Đó cũng là cột mốc giúp anh thực sự “bật lên” ở thị trường Đại lục, đánh dấu giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Những năm sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều dự án, đặc biệt là Anh Hùng Phong Thần Bảng , nơi anh được gọi là “Khương Tử Nha trẻ và đẹp trai nhất”. Có thể nói, sự nghiệp của Trần Kiện Phong từng là một đường thẳng đi lên, ổn định và đáng mơ ước.

Rời showbiz, xuống sắc và vướng ồn ào gây chấn động

Khi sự nghiệp vẫn đang duy trì phong độ, năm 2020, Trần Kiện Phong bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi showbiz vì vấn đề sức khỏe liên quan đến não. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi anh đang ở độ chín của nghề.

Sau khi rời màn ảnh, nam diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung học thêm nhiều kỹ năng như lặn, chèo thuyền, sơ cấp cứu, chăm sóc trẻ em, thậm chí học cả ngôn ngữ ký hiệu. Tuy nhiên, sóng gió lại tiếp tục ập đến.

Năm 2021, anh vướng vào ồn ào nghiêm trọng khi bị tố liên quan đến một vụ tai nạn trong quá trình dạy lặn khiến một người mất mạng. Thông tin này từng gây xôn xao dư luận, dù phía Trần Kiện Phong gần như không có phản hồi chính thức. Sau sự việc, nam diễn viên gần như “biến mất”, không còn xuất hiện cùng ê-kíp cũ hay trước truyền thông.

Đến khoảng năm 2023–2024, Trần Kiện Phong mới dần lộ diện trở lại qua những hình ảnh đời thường. Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là sự thay đổi ngoại hình rõ rệt: gương mặt không còn thon gọn, vóc dáng có phần phát tướng, thần thái cũng khác xa thời kỳ đỉnh cao. Nếu không nói trước, nhiều người khó nhận ra đây chính là “hoàng đế đẹp trai nhất” năm nào.

Tháng 11/2024, anh chia sẻ hình ảnh trong bộ đồng phục đầu bếp, cho biết đã hoàn thành khóa học ẩm thực Pháp sau gần 100 giờ đào tạo tại Thái Lan. Đây được xem là hướng đi mới mà nam diễn viên theo đuổi một cách nghiêm túc. Dù ngoại hình không còn như xưa, nhiều khán giả vẫn nhận ra nét thư sinh quen thuộc trong anh.

Ở tuổi 48, sau 6 năm rời xa ánh đèn sân khấu, Trần Kiện Phong chọn một cuộc sống khác – bình lặng hơn, ít hào quang hơn. Từ một nam thần màn ảnh đến một người theo đuổi ẩm thực, hành trình của anh khiến không ít người tiếc nuối, nhưng cũng phần nào cho thấy sự đổi thay khó tránh của thời gian và biến cố.