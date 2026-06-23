Hoàng đế đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ lúc này: Nhìn góc nào cũng toát lên vẻ cao quý, quân vương "xé truyện bước ra"

Thần thái và cốt cách của mỹ nam này đang là chủ đề hot trên MXH.

Gần đây, đoạn clip leak của Trần Triết Viễn trên phim trường Giang Sơn Vi Sính đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh đến ngỡ ngàng của mỹ nam sinh năm 1996.

Khả năng đài từ và biểu cảm gương mặt của Trần Triết Viễn được đánh giá rất cao.

Cảnh leak của Trần Triết Viễn trên phim trường Giang Sơn Vi Sính giúp anh nhận được mưa lời khen từ khán giả.

Ở phân cảnh này, anh không chỉ đẹp trai và ra dáng đế vương vô cùng mà còn cho thấy diễn xuất cực tốt. Trần Triết Viễn thể hiện khả năng đài từ ấn tượng, từng câu thoại đều góp phần khắc họa dáng vẻ uy nghiêm và tâm trạng phẫn nộ của một vị hoàng đế trẻ khi các văn võ bá quan dưới trướng không dành sự quan tâm đúng mực cho người dân.

Về khả năng biểu cảm gương mặt, Trần Triết Viễn cũng thể hiện rất vừa vặn, khiến người xem cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trên nền tảng Douyin, có những netizen còn cho biết xem đoạn clip này, thứ họ để ý đầu tiên là đài từ, sau đó là diễn xuất, cuối cùng mới là vẻ ngoài của anh chàng.

Phản ứng của khán giả rõ ràng chính là lời khẳng định cho thấy Trần Triết Viễn không hề là một bông hoa chỉ có sắc không có hương. Trái lại, anh có sự kính nghiệp và luôn cố gắng trau dồi bản thân.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý từ khán giả Việt:

- Đặc biệt ấn tượng với comment của bà dì 40 tuổi: ấn tượng đầu tiên là đài từ, sau đó tới diễn xuất, cuối cùng mới phát hiện Viễn đẹp trai, (cứ tưởng ẻm chỉ là 1 tiểu thịt tươi có sắc không hương bình thường). "Quy trình ngược" giống mình vậy ta. Giờ thì ẻm đầu xù tóc rối vẫn thích nha.

- Công tâm mà nói em ấy diễn càng ngày càng đỉnh từ ánh mắt, cơ mặt, hình thể, giọng nói, cảm xúc perfect, không có vai diễn nào có thể làm khó Viễn của chị. Quá tự hào về em ấy.

- Mê từ hồi đóng Đoàn Gia Hứa tới giờ.

- Tui cũng hơi khác xíu là thích giọng trước rồi mới thích gương mặt. Năm ngoái xem Nhất Tiếu Tùy Ca còn hay tua lại chỉ để nghe thoại.

- Ổng diễn càng ngày càng hay, mê điên.

- Ấn tượng bạn này từ Cây Olive Màu Trắng, so với cùng lứa bạn diễn tâm lý khá tốt. Thấy video này diễn cũng ok, cho nên làm ơn đừng đóng mấy bộ slow motion tóc bay bay mà cố gắng đóng mấy vai có tính thử thách để ngày càng tiến bộ.

Nói thêm về Giang Sơn Vi Sính, đây là phim ngôn tình cổ trang do Trần Triết Viễn và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính. Trong phim, Trần Triết Viễn vào vai Anh Quả, vị vua lên ngôi từ năm 14 tuổi và gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành lại quyền lực từ tay các quyền thần trong triều.

Một vài tạo hình đẹp của Trần Triết Viễn trong phim Giang Sơn Vi Sính.

Dù là bậc quân vương, thế nhưng trong suốt nhiều năm, Anh Quả đã phải sống trong cảnh nhẫn nhịn đủ đường. Giữa bối cảnh thế gian còn quá nhiều điều bất công, chàng đã quyết định ban ngày làm hoàng đế, khi đêm xuống lại trở thành một hiệp khách tự tay bảo vệ công lý.

10 năm trước, Anh Quả cứu mạng Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn). 10 năm sau, cô trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên của cả vương quốc. Bằng trí tuệ của mình, Mạnh Đình Huy đã trở thành phụ tá đắc lực giúp Anh Quả chiến đấu với các thế lực trong triều. Trong quá trình sát cánh cùng nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm sâu đậm.

nguồn: Douyin