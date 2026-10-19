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Hoàng Đăng Thúy SN 1969 chuyển khoản 220.000.000 đồng vào tài khoản của Phạm Văn Định SN 1982: Công an rà soát giao dịch

Lê Anh
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Phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được 220.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm, người đàn ông ở Thanh Hóa đã chủ động trình báo công an để xác minh, hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 12/10/2026, do sơ suất trong quá trình giao dịch ngân hàng, ông Hoàng Đăng Thúy (sinh năm 1969, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) đã chuyển nhầm 220.000.000 đồng vào tài khoản của anh Phạm Văn Định (sinh năm 1982, trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, anh Định đã chủ động đến Công an xã Vạn Lộc trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển tiền để hoàn trả tài sản.

Tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an xã Vạn Lộc nhanh chóng phân công cán bộ xác minh, giải quyết vụ việc. Lực lượng công an đồng thời phối hợp với Công an xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, làm rõ thông tin người chuyển nhầm và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để việc hoàn trả tiền được thực hiện an toàn, đúng quy định.

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Nhờ sự phối hợp giữa công an hai địa phương cùng tinh thần trung thực, trách nhiệm của anh Định, toàn bộ 220 triệu đồng đã được hoàn trả đầy đủ cho ông Thúy.

Cảm kích trước hành động trung thực của anh Phạm Văn Định và sự hỗ trợ của lực lượng công an, ngày 15/10/2026, ông Hoàng Đăng Thúy đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Vạn Lộc và anh Định.

Trong thư, ông Thúy bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử của anh Định, đồng thời cảm ơn cán bộ công an đã tận tình xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc, giúp ông nhận lại tài sản.

Việc chủ động trình báo khi nhận được tiền chuyển nhầm của anh Phạm Văn Định là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Cùng với đó, sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng công an hai địa phương đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống xã hội.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa)

Tags

Công an xã Vạn Lộc

Lâm Thao

Thanh Hóa

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