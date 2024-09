Không chắc chắn

Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024. Theo đó, doanh thu thuần của HAGL Agrico đạt hơn 147 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế hơn 363 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 247 tỷ đồng.

HAGL Agrico phát sinh khoản lỗ lũy kế lên tới 8.465 tỷ đồng và nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - đơn vị kiểm toán của HAGL Agrico - cho biết, tính đến ngày 30/6, HAGL Agrico phát sinh khoản lỗ lũy kế lên tới 8.465 tỷ đồng và nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn với số tiền 10.345 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán này nhận định, những yếu tố trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL Agrico.

Lý giải về kết quả kém tích cực trong 6 tháng đầu năm, HAGL Agrico cho biết, doanh thu mảng cây ăn trái chỉ đạt 87 tỷ đồng với sản lượng 7.193 tấn, giảm 54% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu từ mảng cây cao su chỉ đạt 58 tỷ đồng với sản lượng 1.721 tấn, phần lớn do thiếu công nhân cạo mủ.

Để cải thiện tình hình, HAGL Agrico đang tiếp tục triển khai các dự án đảm bảo dòng tiền hoạt động, thực hiện tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan để giải quyết công nợ. Công ty cũng đang nỗ lực nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án ở Lào và Campuchia nhằm triển khai pháp lý đầu tư và huy động nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cũng bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục trong báo cáo tài chính bán niên năm 2024. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của LDG.

Sau kiểm toán, LDG ghi nhận lợi nhuận giảm thêm khoảng 100 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, tương ứng từ lỗ 296 tỷ đồng lên lỗ 396 tỷ đồng. Trong đó, lỗ gia tăng chủ yếu là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 573% so với trước kiểm toán, tương ứng tăng thêm 116 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư LDG đưa ra 4 vấn đề nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của LDG.

LDG cho biết, nguyên nhân tăng lỗ sau kiểm toán do đơn vị kiểm toán thực hiện điều chỉnh trích lập bổ sung thêm dự phòng phải thu khó đòi so với báo cáo tự lập. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC cũng đưa ra các vấn đề nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của LDG.

Đầu tiên, dự án Khu dân cư Tân Thịnh với số dư tại thời điểm 30/6 là gần 517 tỷ đồng. LDG cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai , kinh doanh bất động sản và xây dựng căn cứ theo kết luận thanh tra ngày 23/3/2023 về việc thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư Tân Thịnh để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án.

Hôm 22/7, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định mở thủ tục phá sản đối với LDG.

Liên quan đến ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG đang bị khởi tố và tạm giam để phục vụ việc điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Chưa hết , đơn vị kiểm toán cho biết có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG.

Nửa đầu năm 2024, LDG ghi nhận doanh thu âm gần 150 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1,04 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 396 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 144 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6, LDG đã chuyển từ lãi luỹ kế từ 118 tỷ đồng đến đầu năm sau lỗ luỹ kế 278 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế ngàn tỷ

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) lãi thêm khoảng 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 nhưng vẫn còn lỗ luỹ kế, đồng thời đang sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản dài hạn.

Hoàng Anh Gia Lai đang sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ tài sản dài hạn.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Hoàng Anh Gia Lai và nhấn mạnh, tại thời điểm ngày 30/6, HAG có khoản lỗ luỹ kế 957 tỷ đồng và tại ngày này, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 350 tỷ đồng.

“Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai”, Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Trong thuyết minh báo cáo kiểm toán bán niên năm 2024, tại thời điểm ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai chưa thanh toán khoản gốc và lãi vay đến hạn với giá trị lần lượt là hơn 789 tỷ đồng và 7,7 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm này, HAG chưa thanh toán lãi trái phiếu đã đến hạn với tổng giá trị hơn 3.277 tỷ đồng.

Phía Hoàng Anh Gia Lai cho biết, tại thời điểm ngày 30/6, công ty đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo, gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, tiền đi vay các ngân hàng thương mại và dòng tiền hoạt động tạo ra từ các dự án đang triển khai.

HAG vẫn đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan, đồng thời đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn. Trong đó, hoạt động kinh doanh từ heo và chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong năm nay.

Nửa đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu 2.762 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm toán AFC Việt Nam cho biết đã thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HBC.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) và nhấn mạnh, HBC có lãi trở lại gần 897 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 nhưng vẫn còn lỗ luỹ kế tới 1.504 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn thanh toán.

“Những dấu hiệu này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hoà Bình”, Kiểm toán AFC Việt Nam nhấn mạnh.

Nửa đầu năm nay, HBC ghi nhận doanh thu đạt 3.606 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế gần 897 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoà Bình có lãi đột biến chủ yếu do doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận âm và lợi nhuận khác tăng đột biến.