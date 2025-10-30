Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức bắt đầu trồng cà phê

Ngày 29-10, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT, đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM báo cáo về việc thông qua chủ trương triển khai kế hoạch niêm yết các công ty con và các quyết định đầu tư.

Cụ thể, nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa nguồn vốn trong thời gian tới, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai thống nhất niêm yết 2 công ty con tại Gia Lai gồm: Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai sẽ niêm yết trong năm 2026 và Công ty CP Gia Súc Lơ Pang niêm yết trong năm 2027.

Về kế hoạch đầu tư, Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000 ha cà phê giống Arabica, nâng tổng diện tích trồng cà phê lên 3.000ha vào cuối năm 2025.



Giai đoạn 2026 - 2027, HĐQT thống nhất trồng mới 3.500ha cà phê mỗi năm. Đến cuối năm 2027, tổng diện tích cà phê sẽ đạt 10.000ha, với cơ cấu giống gồm 70% Arabica và 30% Robusta.

Sầu riêng sẽ trồng thêm 1.000ha, nâng tổng diện tích lên 3.000ha vào cuối năm 2027.

Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ xây dựng 2 nhà máy chế biến cà phê quy mô lớn tại Lào (công suất 1.500 tấn/ngày) và Việt Nam (700 tấn/ngày), ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng đến sản xuất cà phê nhân chất lượng cao, tận dụng lợi thế địa lý và thổ nhưỡng để nâng tầm thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp cũng đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh cấp đông sầu riêng với tổng diện tích 20.000m² cùng 3 nhà máy chế biến sầu riêng đặt tại Lào và Việt Nam.

Trước đó, tại kỳ họp đại hội cổ đông hồi tháng 4-2025, bầu Đức tiết lộ sẽ mở rộng các cây trồng mới là dâu tằm để sản xuất tơ tằm xuất khẩu và trồng cà phê .

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5.600 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.312 tỉ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ năm trước.



Tính đến cuối tháng 9-2025, tổng tài sản của công ty đạt 27.744 tỉ đồng, tăng 25% so với đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HAG bật tăng trần lên 16.950 đồng/cổ phiếu trong phiên 29-10 và tăng gần 41% trong đầu năm 2025.



