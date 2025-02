Ngày 24/2, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử vụ án “Dùng nhục hình” đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn do kiểm sát viên có đơn xin vắng mặt, đến ngày 11/3 sẽ tổ chức xét xử trở lại.

Vắng kiểm sát viên, HĐXX TAND huyện Long Thành quyết định tạm hoãn phiên tòa vụ Thượng úy Công an xã và cựu dân phòng dùng nhục hình.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà Vũ Tuấn Hậu (SN 1998, trú tại ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) có một số người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau đó, ông Lê Minh Tấn - Trưởng Công an xã Bàu Cạn đã chỉ đạo tổ tuần tra đến kiểm tra, xác minh gồm: ông Nguyễn Chí Tâm - Công an viên; ông Nguyễn Văn Minh Dương, ông Nguyễn Minh Hiếu - Công an viên; ông Lê Trung Tín, ông Hoàng Trọng Nhân - lực lượng dân quân tự vệ; ông Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Danh Thiện - dân phòng.

Khoảng 21h30p (cùng ngày), tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện Vũ Tuấn Hậu, Nguyễn Minh Hiếu (SN 1993, trú ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Sĩ Tân (SN 1993, trú ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Ngọc Minh Thoa (vợ Hậu) đang có mặt tại nhà Hậu.

Khi thấy lực lượng công an đến, Hậu chạy vào nhà vệ sinh, ông Nguyễn Chí Tâm đã chạy theo phát hiện Hậu lấy trong túi quần vật gì đó ném vào bồn cầu nhà vệ sinh.

Ngay lập tức, ông Nguyễn Minh Hiếu đuổi theo khống chế, bắt giữ Hậu, thu giữ trong nhà vệ sinh một gói nylon chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy. Sau đó, vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định.

Ngày 12/9/2024, TAND huyện Long Thành xét xử và tuyên phạt Vũ Tuấn Hậu 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 2 Điều 251 BLHS.

Trong quá trình điều tra vụ án, bà Vũ Thị Thu Huyền (chị gái của Vũ Tuấn Hậu) làm đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tố cáo các cán bộ Công an xã Bàu Cạn, Công an huyện Long Thành có hành vi "Dùng nhục hình" đối với Vũ Tuấn Hậu. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thụ lý nguồn tin, xác minh, khởi tố, điều tra về hành vi "Dùng nhục hình".

Cáo trạng kết luận, trong thời gian từ khoảng 21h45 phút ngày 31/10/2023 đến 4h ngày 1/11/2023, tại trụ sở Công an xã Bàu Cạn và hội trường UBND xã Bàu Cạn, thượng úy Nguyễn Mạnh Dũng, cán bộ Công an xã Bàu Cạn được phân công làm việc, ghi lời khai đối tượng Vũ Tuấn Hậu và Nguyễn Danh Thiện, cán bộ dân phòng được phân công nhiệm vụ canh giữ Hậu cho Nguyễn Mạnh Dũng làm việc.

Thấy Hậu không thừa nhận hành vi phạm tội, nên Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Danh Thiện đã còng hai tay của Hậu lên thanh sắt cửa sổ cách mặt đất 2,29m khiến hai chân tay của Hậu duỗi thẳng, phải đứng nhón bằng các đầu ngón chân trong thời gian dài.

Đến khi người thân của Hậu phát hiện và hô hoán, Dũng và Thiện mới mở tháo còng hai tay của Hậu. Hành vi của các bị can đã gây đau đớn về mặt thể xác đối với Vũ Tuấn Hậu, nhằm mục đích ép buộc Hậu phải nhận tội.

Cũng theo cáo trạng nêu rõ: "Trong vụ án này, các bị can thực hiện tội phạm dưới hình thức đồng phạm. Bị can Nguyễn Mạnh Dũng, người giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bị can Nguyễn Danh Thiện thực hiện, bị can Thiện là người thực hành, có vai trò thấp hơn bị can Nguyễn Mạnh Dũng" .

Đối với ông Lê Minh Tấn, Trưởng Công an xã Bàu Cạn, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành kiến nghị đến Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Minh Tấn theo quy định của pháp luật. Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung và đề ra biện pháp phòng ngừa, tránh các vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới.