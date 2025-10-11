Hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 11.000 tỷ, sở hữu trực tiếp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup giảm về 10%

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần. Trước giao dịch, ông Vượng nắm giữ gần 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,59% vốn điều lệ của tập đoàn; sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp giảm còn hơn 10%, tương ứng gần 390 triệu cổ phiếu.



Giao dịch được thực hiện ngày 9/10/2025 thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Tính theo giá đóng cửa cổ phiếu VIC phiên 9/10 là khoảng 179.800 đồng/cp, giá trị thương vụ ước đạt gần 10.800 tỷ đồng.

Tổng cộng ông Vượng đã dùng gần 600 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn thành lập 4 doanh nghiệp Hưng Long (tên cũ là VMI), GSM, VinEnergo và VinSpeed.﻿





Được biết, VinEnergo là doanh nghiệp do ông Vượng góp vốn, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, được xem là một trong những hướng mở rộng chiến lược của hệ sinh thái Vingroup trong giai đoạn phát triển bền vững, gắn với năng lượng xanh và chuyển đổi số.

﻿Trong một diễn biến khác, Vingroup vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 30/10/2025, và thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến diễn ra trong tháng 11/2025.



Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu VIC tiếp tục thăng hoa mạnh mẽ, lập đỉnh lịch sử mới trong phiên 10/10 ở mức 192.000 đồng/cp. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Vingroup đã đạt gần 740.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 28,5 tỷ USD, củng cố vững chắc vị thế doanh nghiệp có giá trị lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bỏ xa nhóm doanh nghiệp xếp sau về quy mô.

Theo cập nhật từ Forbes, ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản 18,1 tỷ USD, tăng 1,1 tỷ USD so với ngày trước đó và xếp thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản này.