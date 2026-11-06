Hoãn phiên phúc thẩm, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bổ sung nhiều tình tiết xin giảm án

Phiên phúc thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo bị hoãn sau khi một bị cáo rút kháng cáo, một số bị cáo bổ sung tình tiết giảm nhẹ và luật sư xin hoãn phiên toà.

Các bị cáo tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Như Thời báo VTV đã đưa tin, sáng 6/11, Tòa Phúc thẩm Toà án Nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 9 bị cáo khác trong vụ án.

Tuy nhiên, vì một số lý do, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hoãn phiên tòa.

Theo đó, sau khi hoàn tất phần thủ tục, kiểm tra căn cước các bị cáo, công bố nội dung kháng cáo cũng như nội dung vụ án, đến cuối phiên làm việc buổi sáng, HĐXX cho biết bị cáo Nguyễn Bá Hoan đã cung cấp một số tình tiết mới.

Trong đó, có văn bản của một đơn vị thể hiện bị cáo có nhiều đóng góp trong công tác cứu trợ người già, trẻ em, hỗ trợ mổ tim, tặng quà cho nhiều gia đình chính sách tại Thanh Hóa. Ngoài ra, một số trường học và một Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Thanh Hóa cũng có đơn kiến nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hoan.

Một số bị cáo khác cũng cung cấp thêm giấy tờ liên quan đến gia đình có công với cách mạng, văn bản của các đơn vị xin giảm nhẹ hình phạt và giấy tờ liên quan đến hoạt động công đức.

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Đáng chú ý, tại phiên tòa sáng nay, cả 10 bị cáo có kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, sau khi được HĐXX giải thích về nội dung kháng cáo, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã tự nguyện rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trên cơ sở đó, Chủ tọa phiên tòa Hoàng Mạnh Hùng thông báo đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nghiêm Quốc Hưng.

Một bị cáo khác trình bày rằng đến khi ra tòa mới biết gia đình đã mời luật sư bào chữa. Tuy nhiên, luật sư này không có mặt tại phiên tòa do gia đình có việc riêng và đã có đơn xin hoãn phiên tòa.

Trước những diễn biến trên, sau khi nghe ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ LĐ-TB & XH cũ cùng các đơn vị liên quan.

Sau thời gian xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) mức án 12 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Thanh Hà (SN 1978, cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng) tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Đối với các bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ) bị kết án về tội "Nhận hối lộ", HĐXX tuyên phạt: Tống Hải Nam (SN 1974, cựu Cục trưởng) 14 năm tù; Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) 7 năm tù; Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù; Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo) 3 năm tù; Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế) 33 tháng tù nhưng cho hưởng án treo…

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện Kiểm sát tại toà. (ảnh: Minh Vũ)

Cựu thứ trưởng nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong quá trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật.

Quy trình này tạo ra các rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và cấp phiếu trả lời.

Thông qua các hành vi trên, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện visa E7 trái quy định pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết.

Tổng số tiền Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.



