Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn khắp miền Trung

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình, Quảng Bình hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay có mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, hôm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ông Nguyễn Văn Bằng chủ động kê cao tài sản trước mùa mưa lụt.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, riêng tại Nam Bộ, mưa lớn kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao trong chiều và tối nay, tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Trên các sông tại Nghệ An đến Hà Tĩnh, hôm nay và ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2- 4m, tại hạ lưu từ 1,5-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu dưới BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Nhiều nơi chia cắt vì mưa lũ

Do ảnh của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9 phổ biến 50 - 99mm. Riêng khu vực Hương Khê, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Thạch Hà có mưa rất to và lượng mưa phổ biến: 120 - 250mm, đặc biệt tại trạm Hương Trạch (Hương Khê) quan trắc được lượng mưa 330mm. Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường liên thôn, xã tại huyện miền núi Hương Khê bị ngập cục bộ. Ngoài ra một số cây cầu cũng đã bị ngập, chia cắt như tại xã Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm… Do đường bị ngập, nhiều nơi bị chia cắt, để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số trường tại huyện Hương Khê đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh bị sạt lở, ngập úng do mưa lũ.

Bà Cao Thị Như Vân - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Trạch cho hay, sáng nay do mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Vì có hơn nửa học sinh trường bị cô lập đường đến trường nên nhà trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

“Trường có hơn 550 học sinh, trong khi đó hơn nửa học sinh do ảnh hưởng mưa lớn, đường ngập không thể đi học. Vì thế để đảm bảo cho các em, trường đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học”, lãnh đạo Trường THCS Phúc Trạch cho hay. Đại diện Phòng GD&ĐT Hương Khê cũng cho biết tại huyện có hơn 4.300 em học sinh phải nghỉ học.

“Một số tuyến đường tại xã Hương Lâm, Hương Giang, Hương Đô đã bị ngập úng, có nơi chia cắt nên học sinh không thể di chuyển đến trường được”, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê nói. Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ra công điện yêu cầu các địa phương phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dân vùng “rốn lũ” sẵn sàng “4 tại chỗ”

Tổ dân cư Hoà Lam, xóm Thuận Hoà, xã Hưng Hoà, TP Vinh, Nghệ An nằm biệt lập phía ngoài đê, tiếp giáp với sông Lam. Mỗi mùa mưa bão, nơi đây đều bị ngập lụt. “Một năm, xóm bị ngập vài ba lần, có khi ngập sâu từ 1-1,5m. Mùa mưa bão đang cận kề, những vật dụng dễ bị hư hỏng nếu ngập nước như ti vi, tủ lạnh, máy giặt được kê cao. Đối với lương thực, quần áo, chăn màn, quạt... tôi để lên gác xép”, ông Nguyễn Văn Bằng (55 tuổi, trú xóm Thuận Hòa) chia sẻ. Dự kiến mùa mưa bão năm nay sẽ khó lường, do đó, chính quyền và người dân xã Hưng Hòa đã sẵn sàng các phương án “4 tại chỗ” gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Thời điểm này, người dân các xã Hưng Lợi, Châu Nhân,… thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cũng đang tất bật kê cao tài sản, lương thực đề phòng mưa lụt.