Hoàn cảnh nam công nhân gặp tai nạn tử vong, nghi bị rượt đuổi: Vợ "uống thuốc thay cơm", con còn nhỏ dại

Vụ việc anh Nguyễn Văn Sang (42 tuổi, quê ở Thanh Hóa, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM), công nhân một công ty tại khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương gặp tai nạn trên đường đi làm về, dẫn đến tử vong, xảy ra khoảng 21 giờ ngày 31/3 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt là qua trích xuất camera cho thấy, trước khi gặp nạn, anh Sang nghi bị một người đàn ông đi xe máy màu vàng truy đuổi.

Ngày 2/4, gia đình đã tổ chức lễ tang cho anh Sang. Đứng bên linh cữu của nạn nhân là người vợ bệnh tật và đứa con trai mới học lớp 2. Hình ảnh khiến bao người thương cảm, đau xót.

Vợ của anh Sang là chị Bùi Thị Thủy (46 tuổi, cùng quê Thanh Hóa). Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng mua căn nhà nhỏ ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi sinh sống.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến anh Sang tử vong (Ảnh: Báo Người lao động)

Chia sẻ với báo Dân Trí, chị Thủy cho biết trước đây anh Sang làm công nhân tại quận 12 nhưng sau đó được điều về làm tại Bình Dương. Chị Thủy trước cũng làm công nhân nhưng vì sức khỏe yếu, bị nhiều bệnh nên vài năm trở lại đây đã nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ, đưa đón con đi học, làm thêm công việc phụ quán bán đồ ăn sáng. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào đồng lương của anh Sang.

Mỗi ngày, anh Sang mất hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển vừa đi vừa về để đi làm. Nếu không tăng ca, anh thường về nhà lúc 18 giờ 30, nếu tăng ca sẽ muộn hơn. Trong mắt đồng nghiệp, anh Sang là người luôn đúng giờ, vui vẻ và thân thiện.

Vào ngày xảy ra tai nạn, người đàn ông nhắn vợ rằng phải tăng ca đến 20 giờ 30 mới về. Tuy nhiên, anh Sang đã mãi mãi không trở về với vợ con như lời hẹn nữa.

Đau đớn vì mất người thân, gia đình anh Sang còn thêm một nỗi lo rằng từ đây không biết mẹ con chị Thủy sẽ sống ra sao khi bản thân chị ngày nào cũng “uống thuốc thay cơm”, con thì còn quá nhỏ dại?

Camera ghi lại gì?

Trước đó, báo Giao Thông thông tin vào khoảng 21 giờ ngày 31/3, anh Sang chạy xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng TP.Dĩ An đi TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương), đến giao lộ với đường Cây Da (phường Tân Bình, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi xe container đang dừng chờ đèn đỏ trong làn ô tô, sát dải phân cách.

Camera ghi lại hình ảnh anh Sang nghi bị một người đàn ông đi xe máy màu vàng rượt đuổi trước khi gặp tai nạn.

Cú tông khiến anh Sang đập đầu vào rơ mooc xe container, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Camera hành trình của một ô tô cho thấy, trước khi xảy ra vụ việc, anh Sang có dấu hiệu bị truy đuổi.

Theo đó, để cố gắng chạy thoát, anh Sang liên tục điều khiển xe vào làn dành cho ô tô. Sau đó, anh dừng xe trong làn ô tô, sát dải phân cách để quan sát. Bất ngờ, có một người đàn ông đi xe máy màu vàng áp sát khiến nam công nhân tăng ga bỏ chạy, người kia cũng quay xe đuổi theo.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.