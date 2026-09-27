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Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai SN 2002 tử vong trong vụ cháy ở TP.HCM nhưng không ai đến nhận thi thể, CA phát thông báo tìm người thân

Minh Tuệ
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Hiện thi thể anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (SN 2002) - một trong hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy - được bảo lưu tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy tại khách sạn Thùy Dương khiến 2 người tử vong. 

Theo điều tra, khoảng 4h55 ngày 7/9, ông T.V.H., chủ khách sạn Thùy Dương số 452 đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì) phát hiện đám cháy bùng phát từ vị trí để xe gắn máy tại tầng trệt. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang 4 xe mô tô, 2 xe đạp và tỏa nhiều khói độc.

Anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (Ảnh: CACC)

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Nhận tin, cảnh sát có mặt đưa 29 người ở khách sạn ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 2 khách lưu trú tại tầng trệt tử vong, gồm chị H.T.H. (SN 2006, ngụ TP Huế) và anh Nguyễn Trần Nhựt Huy (SN 2002, ngụ khu phố 12, phường Phú Định, TP.HCM).

Cơ quan điều tra đã liên hệ được với gia đình chị H.. Riêng anh Huy, công an xác định bị cha mẹ bỏ từ nhỏ. Năm 2020, chủ nhà tại địa chỉ 14 Mạc Văn (khu phố 12, phường Phú Định) cho anh nhập khẩu nhờ để làm CCCD. Đến năm 2022, căn nhà bị giải tỏa, anh Huy không còn thực tế cư trú tại đây.

Hiện thi thể anh Nguyễn Trần Nhựt Huy được bảo lưu tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Để phục vụ công tác điều tra, công an thông báo ai là người thân của anh Huy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo quy định.

Minh Tuệ

Tags

cháy nhà

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