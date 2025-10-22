HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hoài Lâm sao lại thế này?

LỆ AN - ẢNH: VIẾT THANH - CLIP: TEAM SỰ KIỆN |

Hoài Lâm gây chú ý khi xuất hiện ở sự kiện ra mắt phim Nhà Ma Xó.

Nhà Ma Xó là một trong số những dự án phim kinh dị Việt rất được mong chờ giai đoạn cuối năm 2025 bởi sự góp mặt của những gương mặt nổi bật như Quang Tuấn, Vân Trang,... Tối ngày 21/10, bộ phim đã chính thức ra mắt những khán giả đầu tiên tại sự kiện họp báo công chiếu ở TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh sự kiện

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 1.

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 2.

Ekip làm phim tại sự kiện công chiếu Nhà Ma Xó

Nổi bật nhất tại thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện đầy xinh đẹp của Vân Trang, nữ chính Nhà Ma Xó. Đã khá lâu rồi nữ diễn viên mới tham gia một dự án phim điện ảnh thế nên sự trở lại của cô càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Quang Tuấn, Huỳnh Đông, Lan Thy,... cũng nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả.

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 3.

Vân Trang

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 4.

Quang Tuấn - Hoàng Kim Ngọc

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 5.

Lan Thy

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 6.

Huỳnh Đông

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 7.

Vân Trang - Lâm Thanh Nhã - Hoàng Kim Ngọc

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoài Lâm với vai trò ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim cũng khiến thảm đỏ nóng hơn bao giờ hết. Ở sự kiện showcase cách đây vài ngày, Hoài Lâm gây bất ngờ bởi loạt hình ảnh tự đăng khoe visual thăng hạng khó tin sau khoảng thời gian xuống sắc vì cân nặng và vấn đề đời tư. Thế nhưng lần xuất hiện này, chỉ sau vài ngày, Hoài Lâm lại quay trở về tình trạng cũ. Thông qua ống kính cam thường, nam ca sĩ có vẻ chưa hề giảm cân, thần thái có tươi tắn, tự tin hơn nhưng diện mạo không thực sự giống với ảnh tự đăng khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi: Hoài Lâm sao lại như thế này?

Hoài Lâm qua ống kính cam thường

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 8.

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 9.

Nam ca sĩ có giảm cân nhưng có lẽ không đáng kể

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 10.

Quang Tuấn và bà xã Linh Phi

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 11.

MC Thanh Bạch tới ủng hộ dự án

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 12.

Ca sĩ Nguyên Vũ

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 13.

Lê Ba La và Vân Trang

Hoài Lâm sao lại thế này?- Ảnh 14.

Diễn viên Hữu Tiến

sao Việt

Hoài Lâm

