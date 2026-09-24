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Hoài Lâm nhắn tin mời một sao nữ dự đám cưới nhưng bị nói là lừa đảo

Hạ Anh
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Nữ diễn viên này cho biết ngỡ ngàng khi nhận tin nhắn từ Hoài Lâm.

- Ảnh 1.

Những ngày qua, Hoài Lâm liên tục cập nhật những hoạt động chuẩn bị cho hôn lễ với Ngọc Trinh - người bạn đời không hoạt động trong showbiz. Theo những thông tin được chia sẻ, nam ca sĩ sẽ tổ chức đám cưới tại quê nhà Vĩnh Long. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ngày vui của Hoài Lâm được dự đoán sẽ có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong Vbiz.

Mới đây, Nam Thư cũng xác nhận cô là một trong những khách mời của hôn lễ. Trong dịp gặp gỡ tại buổi Giỗ Tổ sân khấu ở đền thờ 100 tỷ, nữ diễn viên đã trực tiếp hỏi Hoài Lâm về chuyện thiệp cưới. Câu chuyện phía sau lời mời khiến cả hai có màn trò chuyện khá hài hước. Theo Nam Thư chia sẻ, cô khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn mời cưới từ Hoài Lâm nhưng không dám tin ngay mà phải xác minh lại. Lý do là cách xưng hô trong lời mời có phần khác lạ. Bình thường, Nam Thư và Hoài Lâm gọi nhau theo kiểu "cô - con", nhưng lần này nam ca sĩ lại nhắn "chị Nam Thư", khiến nữ diễn viên không khỏi nghi ngờ.

Chưa dừng lại ở đó, Hoài Lâm còn sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác để gửi lời mời. Vì vậy, Nam Thư từng nghĩ mình có thể đang gặp một trường hợp giả mạo hoặc lừa đảo nên khá dè dặt khi nhắn tin lại. Sau khi trực tiếp gặp mặt và xác nhận với chính chủ, mọi hiểu lầm mới được hóa giải.

Nam Thư cứ ngỡ là lừa đảo khi nhận tin nhắn mời cưới từ Hoài Lâm (Nguồn: @saoVbiz)

- Ảnh 2.

Hoài Lâm cũng đưa vợ sắp cưới ra mắt diễn viên Nam Thư

- Ảnh 3.

Hoài Lâm gây sốt khi gặp gỡ thân thiết, song ca với Hoài Lâm trong lễ giỗ Tổ sân khấu

Hoài Lâm cưới ngày 6/10

Hoài Lâm sẽ tổ chức Lễ Tân Hôn vào lúc 11 giờ ngày 6/10 tại quê nhà Hoài Lâm, thuộc xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long. Đáng chú ý, thiệp cưới cũng chính thức hé lộ thông tin về cô dâu. Vợ của Hoài Lâm có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, tên gọi thân mật ở nhà là Thư. Ngọc Trinh không hoạt động trong ngành giải trí.

Trước đó, khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm chia sẻ: "Anh đã cố gắng để em hiểu anh lắm rồi đó. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh chấp nhận yêu người như em, anh ít nhiều gì cũng sẽ đảm nhận tất cả những người từng bước qua đời em và sẽ không bao giờ có chuyện anh phản bội em! Hãy kiên nhẫn và cho cái tôi của anh được đi đến đỉnh điểm, anh sẽ quay đầu và làm lại bằng tấm lòng cao cả. Những gì kiếp này con biết là của nhị lai nhiều kiếp luân hồi! Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa".

- Ảnh 4.

Hoài Lâm và vợ cưới ở Vĩnh Long vào ngày 6/10 tới

Hoài Lâm từng là một trong những hiện tượng nổi bật của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng biến hóa qua nhiều dòng nhạc, nam ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014. Từ đây, anh liên tục có những bản hit được khán giả yêu thích như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi...

Thành công đến khá sớm giúp Hoài Lâm trở thành cái tên được săn đón của Vpop. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, nam ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Có giai đoạn, anh gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại. Trong khoảng thời gian lui về ở ẩn, Hoài Lâm lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở quê, thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà, đêm nhạc nhỏ thay vì xuất hiện dày đặc trên sân khấu lớn.

- Ảnh 5.

Hôn lễ của Hoài Lâm dự sẽ thu hút sự chú ý của công chúng

Nam nghệ sĩ nổi tiếng hào hoa bán chân gà ở đường Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội
Tags

Hoài Lâm

Ngọc Trinh -

đám cưới

Vĩnh Long

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