Hoặc Nga đánh sập tuyến hàng hải Biển Đen của Ukraine, hoặc Ukraine phá hủy hệ thống hậu cần, nhiên liệu và năng lượng Nga, không có lựa chọn khác.

Theo quan điểm của nhà báo kiêm nghị sĩ Duma thành phố Moscow là ông Andrei Medvedev, hiện Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine trên Biển Đen, nếu không thì chính Ukraine sẽ làm điều đó với Nga.

Vị nghị sĩ Nga nhắc lại việc vài ngày trước, Ukraine đã đề nghị Nga không tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen, nhưng Nga đã bác bỏ đề xuất này, viện dẫn lý do rằng các tàu nước ngoài cập cảng Odessa có liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo ông, phương Tây sẽ sử dụng lực lượng vũ trang Ukraine để phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga và không có lý do gì để Nga phải ngừng những hành động tương tự.

Nga bắt buộc phải phá hủy toàn bộ hệ thống hậu cần hàng hải của Ukraine, cùng với các cây cầu và đội tàu hỏa của Ukraine, đồng thời phá hủy ngành năng lượng và nhiên liệu của nước này đến mức tối đa có thể và để mặc nó trong tình trạng đó suốt mùa Đông.

“…NATO thông qua Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hủy hệ thống hậu cần, nhiên liệu và năng lượng, thương mại quốc tế, nông nghiệp và công nghiệp của chúng ta. Về cơ bản, tình hình rất đơn giản, chúng ta không có lựa chọn thứ ba nào khác”, vị nghị sĩ Nga chỉ rõ.

Theo nhận định của ông, yêu cầu “ngừng bắn trên biển” của Ukraine không phải là ngẫu nhiên vì các cuộc tấn công quân sự của Nga vào các cảng Biển Đen ở vùng Odessa đã gần như làm tê liệt xuất khẩu nông sản và thép của Ukraine, khiến nền kinh tế của nước này đang thiệt hại tới 70 triệu USD mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, Ukraine tiếp tục tìm cách tấn công các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở các khu vực của Nga, nhằm khiến Nga sa vào một cuộc khủng hoảng nhiên liệu lớn trước thềm cuộc bầu cử Duma Quốc gia.

Bên cạnh đó, giới chức Ukraine cũng thường xuyên đe dọa Nga bằng các cuộc tấn công sử dụng tên lửa đạn đạo do Ukraine sản xuất trong giai đoạn tới, nhưng nhiều nhà phân tích quân sự nghi ngờ Ukraine khó thực hiện được những lời đe dọa này.