Hỏa táng con trai 27 tuổi vừa qua đời của siêu mẫu lừng danh thế giới

Sự ra đi của Presley Gerber để lại khoảng trống không gì có thể khỏa lấp được với gia đình.

Page Six đưa tin thi thể Presley Gerber đã được hỏa táng vào ngày 25/9 (giờ Mỹ). Địa điểm hỏa táng là Nhà tang lễ gia đình Rose Hills, California, Mỹ. Tro cốt sẽ được gia đình lưu giữ tại nhà riêng ở Malibu, California thay vì chôn cất hay rải ra biển.

Hiện tại, nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn chưa được tiết lộ. Gia đình siêu mẫu Cindy Crawford - doanh nhân Rande Gerber cùng con gái Kaia Gerber đang chìm trong đau buồn. Họ không trả lời báo chí, yêu cầu được riêng tư trong quãng thời gian khó khăn. Vợ chồng tài tử George Clooney, bạn trai và bạn bè của Kaia Gerber đã được trông thấy đến động viên, thăm hỏi tang quyến.

Presley Gerber đã được hỏa táng vào ngày 25/9 (giờ Mỹ). Ảnh: Page Six

Tro cốt sẽ được lưu giữ tại nhà riêng. Ảnh: Page Six

Presley Gerber qua đời vào ngày 20/9 (giờ Mỹ), hưởng dương 27 tuổi. Con trai siêu mẫu Cindy Crawford bị nghi sử dụng ma túy quá liều khi đang cai nghiện và điều trị các vấn đề tâm lý tại 1 cơ sở sang trọng. Một đoạn ghi âm từ 911 được tiết lộ có những từ khóa như "ngừng tim", "quá liều".

Không chỉ nghiện ngập, Presley Gerber cũng gặp phải những vấn đề tâm lý. Vào tháng 11 năm ngoái, người mẫu sinh năm 1999 chia sẻ rằng anh “phải lùi lại và chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính tôi một chút”, sẽ gián đoạn sử dụng phương tiện truyền thông xã hội.

Không chỉ nghiện ngập, con trai siêu mẫu Cindy Crawford cũng gặp phải những vấn đề tâm lý. Ảnh: People

Nguồn tin thân cận cho biết Presley Gerber có những cuộc chiến với bản thân: "Trong người anh ấy có quỷ. Không phải tất cả đều liên quan đến việc trở thành một đứa trẻ nổi tiếng. Anh ấy cảm thấy khó khăn khi không bao giờ biết ai thật lòng với mình, hay chỉ muốn lợi dụng gì đó". Nguồn tin khác cũng tiết lộ rằng vài tuần trước khi qua đời, Presley Gerber có vẻ như không còn là chính mình, hay "ngọn lửa đã tắt".

Sự ra đi của Presley Gerber để lại khoảng trống không gì có thể khỏa lấp được với gia đình. Các nguồn tin cho biết gia đình Gerber thực sự gắn kết với nhau chứ không chỉ diễn trên mặt báo. Họ cũng đã làm nhiều cách để giúp đỡ Presley vượt qua những vấn đề của bản thân. Kaia Gerber hoàn toàn suy sụp vì cô với Presley còn hơn cả anh em ruột, họ giống như những người bạn tâm giao trọn đời.

Sự ra đi của Presley Gerber để lại khoảng trống không gì có thể khỏa lấp được với gia đình. Ảnh: Page Six

Cindy Crawford sinh năm 1966, là siêu mẫu lừng danh của thập niên 1980-1990. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với tài tử Richard Gere, cô tìm thấy hạnh phúc đích thực bên doanh nhân Rande Gerber. Đôi vợ chồng có 2 con "đủ nếp đủ tẻ", đẹp như tranh vẽ là Presley và Kaia.

Nhìn lại xuất phát điểm của Presley Gerber, bất kỳ ai cũng phải thầm ao ước trước những đặc quyền mà cậu được ban tặng từ khi chào đời vào ngày 2/7/1999 tại Brentwood, California. Là con trai của Cindy Crawford - một trong những siêu mẫu vĩ đại nhất lịch sử thời trang, và Rande Gerber - một ông trùm giải trí kiêm doanh nhân khét tiếng, cuộc sống của Presley Gerber từ tấm bé đã gắn liền với những dinh thự triệu đô, những chuyến du ngoạn trên du thuyền hạng sang và sự săn đón của truyền thông quốc tế.

Presley Gerber là "thiếu gia ngậm thìa vàng" từ bé. Ảnh: X

Lớn lên cùng cô em gái xinh đẹp Kaia Gerber - người cũng tiếp bước mẹ trở thành siêu mẫu hàng đầu, Presley Gerber sớm bước chân vào làng mốt khi tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao lý tưởng, đôi mắt sâu hút hồn và gương mặt góc cạnh nam tính mang đậm dấu ấn gia tộc, cậu nhanh chóng ký hợp đồng với các công ty quản lý người mẫu lớn, sải bước trên các sàn diễn quốc tế danh giá của Moschino, Dolce & Gabbana hay Chanel, và xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí thời trang hàng đầu. Trông bề ngoài, Presley Gerber chính là định nghĩa hoàn hảo của một "nepo baby hoàn hảo" – kẻ nắm giữ toàn bộ những gì tinh túy nhất để chinh phục thế giới giải trí.

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, xa hoa ấy là một tâm hồn chông chênh, trống rỗng và dần trượt dài trong những bất ổn tâm lý. Áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ huyền thoại, kỳ vọng khắt khe từ công chúng cùng sự cô độc trong chính thế giới nhung lụa đã trở thành những vết nứt âm ỉ. Thay vì tìm thấy sự bình yên trong ánh hào quang, Presley Gerber dần rơi vào vũng lầy của trầm cảm, lo âu và bế tắc, để rồi tìm đến ma túy, rượu chè như một phương thức trốn chạy tạm thời khỏi thực tại khắc nghiệt, để rồi bi kịch đã xảy ra.