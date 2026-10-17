HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Hoa sữa" - thứ được tìm kiếm nhiều nhất ngay lúc này!

Khả Văn
|

Theo ghi nhận, lượng tìm kiếm từ khóa “mùi hoa sữa” trên Google tăng hơn 5.000%, trong khi “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước. Cuộc tranh luận về mùi hương của loài hoa đặc trưng mùa thu Hà Nội đang lan rộng, thu hút cả những địa phương ít trồng loài cây này.

Hoa sữa là loài cây thường được trồng để tạo bóng mát tại nhiều đô thị ở Việt Nam. Hà Nội là nơi có số lượng lớn, tập trung trên nhiều tuyến đường. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, chủ yếu nằm trên các trục đường lớn ở khu vực trung tâm.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 hằng năm, khi miền Bắc bắt đầu se lạnh, hoa sữa nở rộ và tỏa hương rõ nhất vào chiều tối, ban đêm. Với nhiều người, mùi hương này là “đặc sản” gợi nhớ Hà Nội mỗi độ thu về. Ngược lại, những người nhạy cảm với mùi thơm nồng lại thấy khó chịu, nhất là khi hoa nở dày đặc gần khu dân cư.

Hai luồng ý kiến trái chiều này đang khiến chủ đề hoa sữa trở nên sôi nổi trên mạng xã hội.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan sang Google. Trong ngày 15/10/2026, lượng tìm kiếm từ khóa “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước đó.

Hoa sữa 2026 và Cơn sốt mùi hương gợi nhớ Hà Nội mùa thu - Ảnh 1.

Infographic xu hướng tìm kiếm các từ khóa "Hoa sữa" trên Google (số liệu: Google Trends)

Đáng chú ý hơn, từ khóa “mùi hoa sữa” ghi nhận mức tăng hơn 5.000% trong cùng ngày. Lượt tìm kiếm chủ yếu đến từ Vĩnh Phúc, Đồng Nai, TPHCM… Điều này cho thấy chủ đề không chỉ khiến người Hà Nội quan tâm mà còn được chú ý tại những địa phương ít trồng loài cây này.

Hàng loạt câu hỏi khác như “mùi hoa sữa như thế nào”, “mùi hoa sữa thơm không”, “ảnh hoa sữa” cũng tăng lượt tìm kiếm. Phần lớn đến từ những người chưa từng ngửi mùi hoa sữa và muốn biết loài hoa này thực sự thơm hay nồng.

Cơn sốt hoa sữa còn kéo theo sự quan tâm tới ca khúc Hoa sữa của cố nhạc sĩ Hồng Đăng, sáng tác năm 1978. Các từ khóa như “hoa sữa Hồng Đăng”, “lời bài hát hoa sữa”, “bài hát hoa sữa” đều ghi nhận mức tăng đáng chú ý trên Google.

Xu hướng tìm kiếm cho thấy hoa sữa đang là chủ đề được cộng đồng mạng tại Việt Nam thực sự quan tâm mùa thu năm nay.

Hoa sữa 2026 và Cơn sốt mùi hương gợi nhớ Hà Nội mùa thu - Ảnh 2.

Hoa sữa nở rộ tại Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Mới đây, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng một số đơn vị chuyên môn cho biết đang cắt tỉa 992 cây hoa sữa trong 5 ngày, từ 16/10 đến 20/10/2026. Việc cắt tỉa diễn ra tại 13 tuyến đường, phố gồm: Hồ Tùng Mậu, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Tân Mai, Nguyễn Duy Trinh, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Trần Phú (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông) và Hoàng Như Tiếp.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị cắt tỉa đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sinh trưởng, hình dáng và độ an toàn của cây. Các đơn vị không được dùng hóa chất hay bất kỳ biện pháp nào có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân và môi trường.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cắt tỉa chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố và khu dân cư, từ đó đề xuất điều chỉnh mật độ phù hợp với từng tuyến.

Tags

Hoa Sữa

Google trends

mùi hoa sữa

Công viên cây xanh Hà Nội

Hồng Đăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại