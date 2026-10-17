"Hoa sữa" - thứ được tìm kiếm nhiều nhất ngay lúc này!

Theo ghi nhận, lượng tìm kiếm từ khóa “mùi hoa sữa” trên Google tăng hơn 5.000%, trong khi “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước. Cuộc tranh luận về mùi hương của loài hoa đặc trưng mùa thu Hà Nội đang lan rộng, thu hút cả những địa phương ít trồng loài cây này.

Hoa sữa là loài cây thường được trồng để tạo bóng mát tại nhiều đô thị ở Việt Nam. Hà Nội là nơi có số lượng lớn, tập trung trên nhiều tuyến đường. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, chủ yếu nằm trên các trục đường lớn ở khu vực trung tâm.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 hằng năm, khi miền Bắc bắt đầu se lạnh, hoa sữa nở rộ và tỏa hương rõ nhất vào chiều tối, ban đêm. Với nhiều người, mùi hương này là “đặc sản” gợi nhớ Hà Nội mỗi độ thu về. Ngược lại, những người nhạy cảm với mùi thơm nồng lại thấy khó chịu, nhất là khi hoa nở dày đặc gần khu dân cư.

Hai luồng ý kiến trái chiều này đang khiến chủ đề hoa sữa trở nên sôi nổi trên mạng xã hội.

Cuộc tranh luận nhanh chóng lan sang Google. Trong ngày 15/10/2026, lượng tìm kiếm từ khóa “hoa sữa” tăng 1.100% so với một tuần trước đó.

Infographic xu hướng tìm kiếm các từ khóa "Hoa sữa" trên Google (số liệu: Google Trends)

Đáng chú ý hơn, từ khóa “mùi hoa sữa” ghi nhận mức tăng hơn 5.000% trong cùng ngày. Lượt tìm kiếm chủ yếu đến từ Vĩnh Phúc, Đồng Nai, TPHCM… Điều này cho thấy chủ đề không chỉ khiến người Hà Nội quan tâm mà còn được chú ý tại những địa phương ít trồng loài cây này.

Hàng loạt câu hỏi khác như “mùi hoa sữa như thế nào”, “mùi hoa sữa thơm không”, “ảnh hoa sữa” cũng tăng lượt tìm kiếm. Phần lớn đến từ những người chưa từng ngửi mùi hoa sữa và muốn biết loài hoa này thực sự thơm hay nồng.

Cơn sốt hoa sữa còn kéo theo sự quan tâm tới ca khúc Hoa sữa của cố nhạc sĩ Hồng Đăng, sáng tác năm 1978. Các từ khóa như “hoa sữa Hồng Đăng”, “lời bài hát hoa sữa”, “bài hát hoa sữa” đều ghi nhận mức tăng đáng chú ý trên Google.

Xu hướng tìm kiếm cho thấy hoa sữa đang là chủ đề được cộng đồng mạng tại Việt Nam thực sự quan tâm mùa thu năm nay.

Hoa sữa nở rộ tại Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Mới đây, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cùng một số đơn vị chuyên môn cho biết đang cắt tỉa 992 cây hoa sữa trong 5 ngày, từ 16/10 đến 20/10/2026. Việc cắt tỉa diễn ra tại 13 tuyến đường, phố gồm: Hồ Tùng Mậu, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Tân Mai, Nguyễn Duy Trinh, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Trần Phú (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông) và Hoàng Như Tiếp.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị cắt tỉa đúng quy trình kỹ thuật, không ảnh hưởng đến sinh trưởng, hình dáng và độ an toàn của cây. Các đơn vị không được dùng hóa chất hay bất kỳ biện pháp nào có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân và môi trường.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cắt tỉa chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, thành phố sẽ khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố và khu dân cư, từ đó đề xuất điều chỉnh mật độ phù hợp với từng tuyến.