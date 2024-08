Được sáng tác vào năm 1907 bởi Walter Sickert, Phòng ngủ của Jack the Ripper là một bức tranh treo tại Phòng trưng bày nghệ thuật Manchester của Anh. Từ góc nhìn của một cánh cửa mở, bức tranh được bao phủ trong bóng tối, mô tả một căn phòng tối với đồ nội thất không rõ ràng hầu như không nhìn thấy qua ánh sáng cửa sổ.

Là một họa sĩ người Anh và là người sáng lập Camden Town Group, một nhóm nghệ sĩ Hậu ấn tượng, Sickert được coi là người có ảnh hưởng quan trọng đến nghệ thuật tiên phong và tạo dựng được tên tuổi ở London thời Victoria.

Ông là một người lập dị và tác phẩm của ông thường bí ẩn và tạo ra cảm giác ghê rợn. Vào thời điểm đó, tính cách và những bức tranh kỳ lạ của ông chỉ đơn giản định nghĩa nên một nghệ sĩ tiên tiến. Nhưng nhiều thập kỷ sau, khi nhìn sâu hơn vào Sickert, người ta có thể nghĩ đến một danh tính khác — đó là người mà Sickert đã vẽ phòng ngủ của họ nhiều năm trước: Jack the Ripper.

Walter Sickert và phong cách hội họa u ám của mình

Sinh năm 1860 tại Munich, Đức, Walter Sickert cùng gia đình chuyển đến Anh vào năm 1868. Trước khi thành lập Camden Town Group, ông đã theo học tại Trường Cao đẳng Đại học ở London.

Năm 1882, Sickert chuyển đến London và trở thành học việc và trợ lý của James Abbot McNeill Whistler, một nghệ sĩ mà Sickert rất ngưỡng mộ. Trong thời gian làm việc dưới quyền Whistler, Sickert bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm hơn, khắc họa bản chất u ám, không quyến rũ của cuộc sống thường ngày trong những góc tối của London. Đến cuối những năm 1890, Sickert vẫn tiếp tục vẽ những cảnh về tầng lớp lao động của London.

Sau này, những chi tiết thực tế này trở thành điểm khởi đầu để mọi người liên hệ Sickert với Jack the Ripper.

Khi chuyển đến Camden Town vào đầu những năm 1900, ông đã vẽ Phòng ngủ của Jack the Ripper sau khi bà chủ nhà nói với ông rằng Ripper là người thuê trước đó của căn phòng mà ông đang ở.

Vào tháng 9 năm 1907, khi Sickert vẫn còn sống ở đó, thi thể bị cắt xẻo của Emily Dimmock được tìm thấy trên giường của cô ở Camden. Vụ giết người của cô được gọi là Vụ giết người ở thị trấn Camden và Sickert đã tạo ra một số bức tranh và bản vẽ liên quan đến vụ việc. Tác phẩm này gây ra tranh cãi trên phương tiện truyền thông, nhưng cũng củng cố vị thế của Sickert như một họa sĩ hiện thực hàng đầu.

Cuộc sống sau này của Walter Sickert và sự khởi đầu của tin đồn về kẻ giết người hàng loạt

Năm 1920, vợ của Walter Sickert qua đời. Bà là học trò của ông, kém ông 18 tuổi. Cái chết của bà đã ảnh hưởng đến ông, khiến hành vi của ông ngày càng trở nên thất thường hơn.

Năm 1926, mẹ ông qua đời, điều này được cho là đã khiến ông rơi vào tình trạng trầm cảm hoàn toàn. Ông chuyển đến Bathampton, Bath vào năm 1938 và mất tại đó vào ngày 23 tháng 1 năm 1942. Vào thời điểm đó, ông chỉ được nhớ đến như một họa sĩ hiện đại nổi tiếng.

Sickert được mô tả là một người đàn ông có mái tóc nâu nhạt, nước da sáng và ria mép. Gần giống với những mô tả về kẻ giết người hàng loạt khét tiếng - Jack the Ripper, nhưng không ai nghĩ đến Sickert trong mối liên hệ với kẻ giết người bí ẩn này.

Lần đầu tiên Sickert được nhắc đến liên quan đến Jack the Ripper là nhiều thập kỷ sau khi hắn qua đời, vào những năm 1970 khi Thuyết âm mưu hoàng gia xuất hiện. Thuyết âm mưu cấp tiến này cho rằng kẻ giết người Whitechapel là thành viên của Hoàng gia Anh.

Trong lý thuyết này, Walter Sickert không phải là kẻ giết người, mà là đồng phạm của tội ác. Cuốn sách của Stephen Knight, Jack the Ripper: The Final Solution, nói rằng Sickert bị ép buộc trở thành đồng phạm cho các vụ giết người bởi thành viên của Hoàng gia.

Vào những năm 1990, Walter Sickert chuyển từ vai phụ trong những vụ giết người của Ripper sang vai chính. Jean Overton Fuller đã phát hành một cuốn sách có tựa đề Sickert and the Ripper Crimes, dựa trên bằng chứng mà Florence Pash, một đồng nghiệp của Sickert, đã cung cấp cho mẹ cô. Khi về già, Pash đã tâm sự với mẹ của Fuller rằng bà đã giữ bí mật rằng Sickert chính là danh tính thực sự của Jack the Ripper. Fuller cũng sử dụng các manh mối trong tác phẩm nghệ thuật của Sickert để hỗ trợ cho ý tưởng này.

Nhưng giả thuyết cho rằng Walter Sickert là người đứng sau vụ giết người của Ripper không được chấp nhận hoàn toàn cho đến khi tác giả truyện tội phạm nổi tiếng Patricia Cornwell xuất bản cuốn sách Portrait of a Killer vào năm 2002. Thêm vào những "manh mối" trong các bức tranh của Sickert, Cornwell đã sử dụng thêm bằng chứng để chứng minh rằng Sickert có tính cách và tâm lý của một kẻ giết người hàng loạt. Bà thậm chí còn gọi một nhóm chuyên gia pháp y đến phân tích các lá thư của Ripper để tìm sự trùng khớp về DNA và tuyên bố tìm thấy DNA ty thể liên kết ít nhất một lá thư của Ripper với Sickert.

Bất chấp những người hoài nghi, Cornwell vẫn không từ bỏ lý thuyết này. Gần đây nhất là vào năm 2017, bà cho biết bà "chắc chắn hơn bao giờ hết" về sự tham gia của Sickert vào các vụ giết người khét tiếng, vì phân tích khoa học cho thấy loại giấy mà ông ta sử dụng chính là loại giấy được sử dụng trong một số lá thư mà Ripper được cho là đã gửi cho cảnh sát. Ba lá thư của Sickert và hai lá thư của Ripper được lấy từ một tập giấy chỉ có 24 tờ.

Cornwell cũng tin rằng hắn vẫn tiếp tục giết người và đã sát hại tới 40 nạn nhân .