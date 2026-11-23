Bên cạnh giá trị nghệ thuật, MV Gạo Của Ta do Phương Mỹ Chi thể hiện còn gợi mở giá trị mới của hạt gạo Việt.

Cất lên niềm tự hào về quê hương bằng âm nhạc‏

‏Sau sức nóng của Day 1 tại TPHCM, Nhạc hội "Dân chơi Dân ca" tiếp tục khuấy động Hà Nội trong Day 2 với những màn trình diễn đặc sắc khiến fan tha hồ "bóc sít rịt". Một trong số đó chính là phần biểu diễn Gạo Của Ta trên nền sân khấu hoành tráng, vũ đạo lôi cuốn, trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn, chạm đến trái tim của nhiều khán giả thủ đô. ‏

‏"Gạo Của Ta" lần đầu được vang lên trên sân khấu lớn tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca.

‏Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đưa ca khúc mới nhất "Gạo Của Ta" lên sân khấu lớn ‏‏sau hơn 1 tháng‏‏ ‏‏ra mắt (hiện MV thu về gần 9 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube). Màn hòa giọng của fan theo giai điệu tự hào cùng Phương Mỹ Chi tạo nên khoảnh khắc xúc động, đáng nhớ của đêm diễn.‏

‏"Gạo Của Ta" mang câu chuyện về hạt gạo Việt đến gần hơn với khán giả qua âm nhạc.

‏"Sít rịt" thật sự khiến fan trầm trồ thích thú nằm ở phần giới thiệu bài hát. Lấy bối cảnh bóc quà cưới sau hôn lễ trong "Thiên đường với người thương", "nàng dâu mới" Phương Mỹ Chi ú òa khi nhận được chai dầu gạo lứt Simply với lời chúc tinh tế "‏‏chúc Chi chiên trứng không còn cháy đen‏‏" khiến cô nàng vô cùng thích thú đến mức "tức cảnh sinh… hò" cực duyên dáng. Bởi ai đã từng theo dõi Day 1 và cười nghiêng ngả với đĩa trứng chiên cháy đen mà Chi trổ tài trong "Nữ công gia chánh" thì sẽ hiểu ngay, đây‏‏ ‏‏chính là cơ hội Chi "phục thù".‏

‏Màn "bóc quà cưới" của Phương Mỹ Chi và Bảo Định mang lại những tràng cười cho khán giả.

‏Chưa dừng lại ở đó, nhãn hàng Simply còn "chiều fan" hết nấc khi chuẩn bị minigame cho khán giả check in chụp ảnh tại booth để nhận album vật lý Dân Chơi Dân Ca. ‏

‏Các hoạt động xoay quanh "Gạo Của Ta" là một trong những điểm nhấn của đêm nhạc hội "Dân chơi Dân ca" tại Hà Nội.

‏Khán giả Lê Mai Anh chia sẻ cảm xúc tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca Day 2: ‏‏"‏‏Ở‏‏ nhà xem MV đã thấy hay, bây giờ được thưởng thức trực tiếp lại thấy chạm và xúc động lắm ạ! Ban đầu biết có nhãn hàng, mình cũng hơi "rén" mà không ngờ màn kết hợp với Simply lần này của Bí Che quá là "peak" (đỉnh) đi".‏

‏Sau nhạc hội, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ trên fanpage PMC Entertainment về bài ‏‏hát. Chi kể, "‏‏Gạo Của Ta" là một câu chuyện Chi đã muốn kể từ rất lâu. Từ nhỏ, Chi đã lớn lên cùng những câu chuyện về hạt gạo. Đó là hạt cơm trong bữa ăn gia đình, là những lời ru, câu ca dao mang hương đồng gió nội, là hình ảnh những cánh đồng lúa thân thuộc trên khắp dải đất Việt Nam.‏

‏Vì vậy mà trong hành trình âm nhạc của mình, Chi luôn dành tình cảm rất đặc biệt cho hạt gạo. Từ "Rock Hạt Gạo" năm nào, đến hôm nay với "Gạo Của Ta", Chi luôn mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc, theo cách gần gũi với thế hệ trẻ nhưng vẫn gìn giữ được niềm tự hào về những giá trị đã nuôi lớn chúng ta. ‏

‏MV Gạo Của Ta là sản phẩm âm nhạc không chỉ để nhắc nhớ về một hạt gạo đã đồng hành cùng dân tộc qua biết bao thế hệ, mà còn để nhìn thấy những giá trị mới vẫn đang tiếp tục được tạo nên từ chính hạt gạo Việt hôm n‏‏ay.‏

‏Nữ ca sĩ chia sẻ, mong muốn lan tỏa về một giá trị đáng tự hào - Đó là lý do để Phương Mỹ Chi và ekip DTAP vốn kỹ tính trong việc lựa chọn chất liệu sáng tác và thương hiệu đồng hành đã quyết định hợp tác với thương hiệu Simply. Với Chi, đó là sự gặp gỡ của những người cùng trân trọng giá trị hạt gạo quê hương, cùng tin rằng những giá trị Việt Nam vẫn luôn có thể được tiếp tục vun đắp, phát triển và vươn xa theo những cách mới mẻ hơn. ‏

‏Một thập kỷ để tiếp nối giá trị mới từ hạt gạo Việt‏

‏Nếu với Phương Mỹ Chi, hạt gạo là chất liệu khơi gợi cảm xúc để kể những câu chuyện tự hào bằng âm nhạc, thì Simply đã nhìn thấy tiềm năng phát triển từ một phần ít được chú ý của hạt gạo: lớp màng cám và tìm cách khai mở giá trị của nó bằng tâm huyết và công nghệ hiện đại.‏

‏Từ năm 2006, khi dầu gạo lứt vẫn còn xa lạ với thị trường Việt Nam, Simply đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển công nghệ trích ly dầu từ lớp màng cám gạo. Đó là chặng đường suốt 10 năm bền bỉ, đầu tư bài bản về công nghệ, nhân lực để đáp ứng từng yêu cầu khắt khe trong quy trình trích ly và tinh chế: yêu cầu lớp màng cám phải được xử lý ổn định trong vòng 6 giờ ngay sau khi xay xát để bảo toàn hàm lượng dưỡng chất; làm chủ quy trình 7 bước tinh chế trong hệ thống chân không và khép kín, dưới sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật cao… Đó không chỉ là sự trân trọng dành cho nguồn nguyên liệu quê hương, mà còn là tâm huyết tiếp nối giá trị tự hào. Dầu gạo lứt Simply là minh chứng cho hành trình không ngừng nỗ lực và khai mở những giá trị mới từ hạt gạo Việt.‏

‏Gạo Của Ta là điểm gặp gỡ giữa hai trái tim trân trọng giá trị hạt gạo Việt: Phương Mỹ Chi và Simply.

‏Nếu Phương Mỹ Chi gửi gắm tình yêu hạt gạo qua âm nhạc, thì Simply lại thể hiện sự trân trọng và nâng niu qua từng sản phẩm dầu gạo lứt "made in Việt Nam". MV Gạo Của Ta mở ra hành trình cùng gạo Việt viết nên tự hào khiến bao trái tim thổn thức. ‏

‏Chịu trách nhiệm về sản phẩm:‏ ‏Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân (CALOFIC)‏‏

‏Địa chỉ: Khu ‏CN‏ Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Việt Nam‏