Hoá ra Hoắc Kiến Hoa là người như này thế này sao!

Ngày 22/1, theo tờ Sohu, Hoắc Kiến Hoa đang là cái tên viral khắp MXH xứ Trung khi có màn tương tác ấm áp đầy khó tin với fan. Theo đó, cách đây không lâu, Hoắc Kiến Hoa đã đi ăn sáng 1 mình tại quán ăn bình dân ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Dù ăn mặc vô cùng giản dị, ngồi ở góc khuất, anh vẫn bị người xung quanh nhận ra.

Khi nghe các bạn sinh viên xì xào bàn tán rằng đó có thực sự là Hoắc Kiến Hoa hay không, thay vì đứng lên bỏ về, tài tử lại chủ động xác nhận thân phận, trò chuyện và thanh toán luôn tiền ăn hết 200 NDT (khoảng 700.000 đồng)n cho fan. "Mọi người ơi, Hoắc Kiến Hoa cực kỳ tốt, thân thiện và quá đỗi chiều người hâm mộ. Thấy chúng tôi không dám lại gần, anh ấy sang đứng nói chuyện luôn. Chồng chị Lâm Tâm Như không hề lạnh lùng, khó tính như mấy lời đồn trên mạng đâu. Mọi người đừng nói anh ấy keo kiệt, chọn bàn ít người, ít món mà thanh toán tiền ăn nhé. Bàn chúng tôi còn món bánh bao súp chưa bưng lên", người hâm mộ có duyên gặp được Hoắc Kiến Hoa chia sẻ.

Hoắc Kiến Hoa trả tiền ăn cho fan gây sốt MXH Weibo. Nguồn: Weibo.

Nam diễn viên ăn mặc giản dị đi ăn sáng ở cửa hàng bình dân và vô cùng thân thiện với fan. Ảnh: Xiaohongshu.

Trả lời phỏng vấn của tờ China Times, bà chủ quán ăn cũng cho biết Hoắc Kiến Hoa là khách quen và việc anh trả tiền ăn cho nhóm fan sinh viên không làm bà ngạc nhiên, vì ngoài đời nam diễn viên tử tế, ân cần khác xa hình tượng "khó gần" trên sân khấu.

Ngay lập tức, câu chuyện giữa Hoắc Kiến Hoa và fan leo thẳng lên top hot search Weibo. Nhiều người đã khen ngợi sự thân thiện, dễ gần của nam diễn viên. 1 số khác cho biết Hoắc Kiến Hoa vốn là người "ngoài lạnh trong ấm". Anh từng lớn tiếng la fan tụ tập đông đúc ở phim trường, nhưng sau đó vẫn sắp xếp xe đưa họ về tận nhà do lo lắng người hâm mộ gặp nguy hiểm, hay từ chối nhận xe sang fan tặng nhưng lại giữ tờ hướng dẫn sử dụng như thư fan gửi để làm kỷ niệm.

Số khác lại bày tỏ thích thú với sự giản dị của Hoắc Kiến Hoa, trêu anh là "người già" vì vẫn thanh toán bằng tiền mặt chứ không quét mã QR hay chuyển khoản ngân hàng, điện thoại nứt màn hình cũng không đổi.

Hoắc Kiến Hoa được khen có tính cách thân thiện, lối sống giải dị không phô trương. Ảnh: Sohu.

Tại showbiz Trung Quốc, Hoắc Kiến Hoa có biệt danh là "lão cán bộ" vì khó tính, ít cười. Gương mặt khó đăm đăm, cau có của anh trong đám cưới với Lâm Tâm Như, từng khiến cặp sao dính tin đồn tiêu cực rằng tài tử bị ép minh tinh Hoàn Châu Cách Cách ép cưới. Tuy nhiên, thực tế, Hoắc Kiến Hoa vốn hướng nội, sống nội tâm và nhạy cảm. Anh từng khóc, chia sẻ bị tổn thương và đóng tài khoản MXH vì liên tục đối diện với những bình luận ác ý. Dương Mịch cũng cho biết Hoắc Kiến Hoa suy nghĩ nhiều, khó chịu khi bị mắng và thường lặng lẽ rời đi nếu gặp chuyện không vui.

Đằng sau vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng, Hoắc Kiến Hoa được cho biết là người sống nội tâm, nhạy cảm, dễ khóc. Ảnh: iFeng.

Hoắc Kiến Hoa sinh năm 1977 tại Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên đứng trên đỉnh cao nhiều năm với các tác phẩm liên tiếp thành công như Chuyện Tình Biển Xanh, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Khuynh Thế Hoàng Phi, Hoa Thiên Cốt, Hậu cung Như Ý truyện...

Nhờ vẻ ngoài tuấn tú, Hoắc Kiến Hoa nổi tiếng ngay khi vừa đặt chân vào showbiz (2002). Anh có gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao cùng đôi mắt sắc có thể biểu lộ mọi cảm xúc mãnh liệt khiến người xem bị hớp hồn. Với visual xuất chúng của mình, Hoắc Kiến Hoa được xem là "nam thần của những nam thần" ở Cbiz. Năm 2011, anh nhận danh hiệu "Thiên nhai tứ mỹ" (4 mỹ nam cổ trang có nét đẹp kinh điển, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ) cùng Chung Hán Lương, Kiều Chấn Vũ và Nghiêm Khoan.

Tài tử xứ Đài từng chia sẻ anh luôn để mặt mộc đóng phim kể từ lúc vào nghề. "Chỉ cần vẽ lông mày và làm tóc gọn gàng cho tôi là có thể ghi hình. Quá trình này mất chưa đầy 5 phút. Có mấy đạo diễn cũng từng thuyết phục tôi trang điểm nhẹ để lên hình nhưng tôi từ chối. Ngoại hình tôi ổn mà, đâu cần trang điểm nhiều làm gì. Họ nói mãi không được nên cũng đành chịu thua", Hoắc Kiến Hoa cho biết.

Visual thời trẻ của Hoắc Kiến Hoa khiến mọi cô gái đều đổ rạp. Với nhan sắc cỡ này, anh cần gì trang điểm để đóng phim. Ảnh: Sina, Weibo.

Sau 5 năm lui về hậu trường chăm sóc gia đình để tạo điều kiện cho bà xã Lâm Tâm Như phát triển sự nghiệp, Hoắc Kiến Hoa đã chính thức trở lại showbiz hoạt động từ giữa năm 2023. Anh đang liên tiếp ghi hình các dự án phim mới. Theo Sina, sự trở lại màn ảnh của Hoắc Kiến Hoa được người hâm mộ mong đợi.

Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như là cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực, giàu có bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Ảnh: Xiaohongshu.

Nguồn: Sohu, China Times