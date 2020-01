Hoá ra bạn gái tin đồn của Quang Hải và vợ Văn Đức lại là chị chị em em thân thiết

Chuyện các nàng WAGs tuyển Việt Nam chơi thân với nhau vốn chẳng phải hiếm gặp. Bạn gái Đức Chinh cùng người yêu Văn Hậu vẫn thường đi chơi với nhau. Bạn gái Đình Trọng, Văn Kiên và Thành Chung cũng là hội bạn thân có dịp lại hẹn hò nhóm. Gần đây, dân tình lại phát hiện ra thêm 1 cặp nàng WAGs thân thiết, đó là bạn gái tin đồn của tiền vệ Quang Hải và cô vợ sắp cưới của tiền vệ Phan Văn Đức.

Trên Facebook cá nhân, vợ Văn Đức mới cập nhật dòng trạng thái và tag thẳng tên Huyền My - bạn gái tin đồn của Quang Hải. Nhật Linh gọi Huyền My là "chị" một cách thân thiết và gửi lời chúc mừng đến cửa hàng nail mới khai trương tại Cửa Lò, Nghệ An. Cô nàng còn bồi thêm lời khen rằng tiệm nail xinh xắn còn cô chủ thì vui tính.

Hai nàng WAGs trò chuyện thân thiết.

Đáp lại, cô chủ tiệm nail xinh đẹp tỏ ra giận dỗi vì cô em không đến tận nơi chung vui với mình. Bạn gái tin đồn của Quang Hải còn dằn mặt rằng "sắp dỗi đến nơi rồi má. tao không cần mày khen, tao cần mày có mặt". Nhật Linh vội nịnh cô chị bằng lời hứa sẽ đến thăm nhà và ăn bánh chưng vào mồng 2 Tết. Có vẻ mối quan hệ của hai nàng WAGs khá thân thiết đấy chứ.



Nhật Linh và Huyền My cùng sinh ra tại quê hương Nghệ An. Hai người lại cùng yêu thích và làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Vợ Văn Đức là thợ trang điểm bên cạnh thời gian học sư phạm mầm non. Còn bạn gái tin đồn của Quang Hải kinh doanh và làm nail từ khá lâu.