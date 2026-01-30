Hòa Phát đề xuất 4 dự án điện mặt trời, tổng công suất gần 500MW tại Dung Quất

Theo VnExpress, ngày 27/1/2026, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã họp bàn phương án cập nhật đề xuất của Hòa Phát vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hòa Phát sẽ làm hai dự án điện mặt trời ở xã Vạn Tường (trung tâm của khu kinh tế Dung Quất). Lớn nhất là dự án tổ hợp điện mặt trời Vạn Tường, rộng 184 ha, công suất 150 MW, kết hợp giữa điện mặt trời mặt đất và nổi trên mặt nước hồ Gò Lang và Hóc Mua.



Dự án thứ hai đặt tại hồ Tân Hòa (đối diện khu liên hợp gang thép Hòa Phát giai đoạn 2) rộng 12 ha, công suất 10 MW theo hình thức điện mặt trời nổi.

Hai dự án còn lại nằm trên đất dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất và khu đất lâm nghiệp ở xã Bình Sơn (trước đây là xã Bình Nguyên), với diện tích lần lượt là 149 ha và 224 ha. Công suất đặt hai dự án này tương ứng 140 MW và 200 MW.

Theo Hòa Phát Dung Quất, nhu cầu điện cho sản xuất thép tại Dung Quất rất lớn và dự báo nguồn cung tại chỗ sẽ sớm thiếu hụt cục bộ, nguy cơ căng thẳng trong vận hành lưới, truyền tải điện.

Việc chủ động nguồn điện sạch giúp giảm tải cho lưới điện quốc gia, và sản phẩm thép của doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn xanh khi xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Khu kinh tế Dung Quất đang giữ vai trò trung tâm trong chiến lược sản xuất của Hòa Phát. Tại đây, dự án Dung Quất 1 với tổng mức đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng đã đi vào vận hành ổn định, mỗi năm cung ứng từ 2–3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) ra thị trường.



Trên nền tảng đó, Hòa Phát tiếp tục triển khai Dung Quất 2 với quy mô khoảng 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng. Dự án này hiện đã được vận hành đồng bộ, qua đó nâng tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại KKT Dung Quất lên xấp xỉ 180.000 tỷ đồng.



Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp mới đây còn khởi công nhà máy sản xuất thép ray đường sắt với mức đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng ngay trong khu kinh tế Dung Quất.

Dự kiến từ giữa năm 2026, nhà máy sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ và phấn đấu cho ra lò những sản phẩm thép ray đầu tiên vào năm 2027, sớm hơn một năm so với tiến độ dự kiến trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.



Liên quan đến điện mặt trời, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, năng lượng tái tạo (bao gồm điện mặt trời, điện gió, sinh khối…) được xác định là trọng tâm phát triển, với mục tiêu chiếm 28 - 36% tổng công suất nguồn điện vào năm 2030 và 74 - 75% vào năm 2050 (không bao gồm thủy điện).



Riêng điện mặt trời được định hướng đạt tổng công suất 46.459 - 73.416MW trong 4 năm tới. Chính phủ cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% trụ sở cơ quan công và 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản, tự tiêu.﻿