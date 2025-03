Hòa Phát đã 'mở máy' Dung Quất 2, tỷ phú Trần Đình Long chuẩn bị cho bài toán lãi vay

Báo cáo cập nhật tình hình CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của CTCK KBSV cho biết, giai đoạn 1 của dự án Dung Quất 2 đã đi vào chạy thử và vận hành trong 2025, trong khi đó, tiến độ của giai đoạn 2 hiện tại đạt 50%. Theo kế hoạch của Ban lãnh đạo, năng lực sản xuất HRC của HPG dự kiến đạt 4,4/6,6 triệu tấn trong 2025/2026. KBSV ước tính sản lượng tiêu thụ HRC của HPG đạt 4,5/6,5 triệu tấn trong 2025/2026 (tăng 54%/43% của cùng kỳ).

Năm 2024, chi phí lãi vay của Hòa Phát giảm 36% so với cùng kỳ nhờ (1) mặt bằng lãi suất thấp và (2) vốn hóa chi phí lãi vay đầu tư Dung Quất 2 vào tài sản cố định.

Tuy nhiên, với việc Dung Quất 2 đã đi vào hoạt động, hoạt động vốn hóa chi phí lãi vay thuộc Dung Quất 2 sẽ dừng lại và chi phí tài chính của Hòa Phát năm 2025 sẽ tăng lên. Theo dự báo của KBSV, chi phí lãi vay sẽ tăng 18% trong các năm 2025, 2026.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng sẽ tăng khi Dung Quất 2 đi vào vận hành.

Về quyết định áp thuế chống bán phá giá (CBPG) tạm thời với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc (AD20), mức thuế áp dụng 19,4% - 27,8%, KBSV thống kê, sản lượng nhập khẩu 2024 (đã loại trừ sản lượng lẩn tránh thuế) đạt 12,8 triệu tấn (+30% so với cùng kỳ), chủ yếu do tâm lý đầu cơ của các nhà phân phối trước nguy cơ AD20 được phê duyệt.

Giả định rằng nhu cầu tiêu thụ 2025 đạt mức trung bình của giai đoạn 2022 – 2023 là 13,1 triệu tấn, nhu cầu nhập khẩu HRC trong năm ước tính đạt 7,5 triệu tấn (-41% so với cùng kỳ). Ngược lại, sản lượng tiêu thụ nội địa trong 2025 ước tính đạt 5,6 triệu tấn (+27% so với cùng kỳ).

"Đây là cơ sở vững chắc giúp HPG có thể đạt kế hoạch về sản lượng sản xuất HRC là 4,2 triệu tấn trong 2025" - KBSV đánh giá.

Theo ước tính của CTCK này, năng lực sản xuất HRC nội địa dự phóng sẽ đảm bảo 103% nhu cầu tiêu thụ trong nước vào năm 2026. Tuy nhiên, dựa trên kế hoạch vận hành của HPG, tỷ lệ cung/cầu nội địa ước tính đạt 71% trong 2026. KBSV cho rằng dư địa gia tăng sản lượng của HPG trong thời gian tới còn rất nhiều, đây sẽ là động lực tăng trưởng chính của HPG trong dài hạn.

Giá HRC có xu hướng tăng nhờ kỳ vọng nhu cầu nội địa gia tăng sau khi Bộ Công thương áp dụng thuế CBPG tạm thời với HRC Trung Quốc. Trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ hồi phục, KBSV kỳ vọng giá HRC có xu hướng tăng nhẹ trong thời gian tới.

Dù vậy, CTCK cho rằng giá thép vẫn có thể gặp áp lực điều chỉnh do chi phí đầu vào suy giảm. Cụ thể, nhu cầu tiêu thụ quặng sắt, than cốc tại Trung Quốc được dự báo suy giảm trong 2025 do nhu cầu tiêu thụ yếu và Chính phủ lên kế hoạch giảm cung trong năm.