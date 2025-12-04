Hoà Phát chuẩn bị làm KCN hơn 4.000 tỷ đồng, quy mô gần 500 ha mở lối cho đại dự án thép 6 triệu tấn/năm

CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm – đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) – đang tiến hành lấy ý kiến đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Tâm – Giai đoạn 1 tại xã Hòa Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.



Dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 30/5 và đồng thời phê duyệt Hòa Phát là nhà đầu tư. Ngày 19/8/2025, Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi động dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng khu công nghiệp của tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long phát biểu tại Lễ khởi động.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 491 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.188 tỷ đồng, trong đó vốn góp khoảng 628 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Hòa Tâm được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ cho việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất dự kiến 6 triệu tấn/năm.﻿

Dự án nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên – khu vực được định hướng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp – logistics mới của miền Trung. Hệ thống giao thông đối ngoại của KCN được hưởng lợi lớn từ tuyến đường Phú Khê – Phước Tân lộ giới 72 m đang thi công, cùng quốc lộ 29 kết nối trực tiếp với TP Tuy Hòa và Cảng nước sâu Vũng Rô.

Trong phương án sử dụng đất, KCN sẽ dành hơn 379 ha cho các nhà máy – xí nghiệp với mật độ xây dựng tối đa 70% và chiều cao không quá 5 tầng. Khu dịch vụ chiếm hơn 5 ha, mật độ tối đa 40%, cao tối đa 10 tầng.



Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang trong giai đoạn tham vấn, chủ đầu tư dự kiến hoàn tất toàn bộ thủ tục vào tháng 4/2026. Từ tháng 5/2026 đến 4/2029 sẽ triển khai thi công, trước khi đưa vào vận hành từ tháng 5/2029.



Trước đó, tháng 3/2024, Hòa Phát đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 3 dự án lớn tại Nam Phú Yên, gồm: Cảng Bãi Gốc, KCN Hòa Tâm và Khu liên hợp Gang thép, với tổng vốn nghiên cứu đầu tư lên tới 120.000 tỷ đồng.



Tính đến cuối năm 2024, Hòa Phát đang sở hữu 1.488 ha đất khu công nghiệp, phân bố tại Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh.

Riêng năm 2024, các KCN của tập đoàn đã bàn giao hơn 57 ha đất cho nhà đầu tư thứ cấp.



Bên cạnh Hòa Tâm, Hòa Phát cũng đặt kế hoạch phát triển KCN Hoàng Diệu (245 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.389 tỷ đồng) tại Hải Phòng, dự kiến triển khai xây dựng từ quý I/2026 đến cuối năm 2027. Trong tầm nhìn 10 năm, tập đoàn đặt mục tiêu mở rộng danh mục lên 10 khu công nghiệp, tạo nền tảng cho hệ sinh thái công nghiệp – logistics – thép quy mô lớn.﻿