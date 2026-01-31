Hòa Phát bắt tay "ông lớn Ấn Độ", tung cú đấm thép

Tập đoàn Hòa Phát đang nỗ lực mạnh mẽ trong việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, sẵn sàng đầu tư lớn để phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp và nhà máy của mình.

Trang chủ của Hòa Phát thông tin, ngày 29/01/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược ba bên với Công ty TNHH Hero Future Energies Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Năng lượng Horus Power (Việt Nam) nhằm phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Khu công nghiệp (KCN) của Hòa Phát.

Phôi thép. Ảnh: Tập đoàn Hòa Phát

Theo thỏa thuận, HFE Việt Nam và Horus Power sẽ đầu tư, lắp đặt, sở hữu và vận hành các hệ thống điện mặt trời áp mái theo mô hình IPP (Đầu tư – Sở hữu – Vận hành) tại các nhà xưởng thuộc khu công nghiệp (KCN) của Hòa Phát. Các đối tác đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất.

Hòa Phát cam kết đồng hành chặt chẽ, hướng tới mục tiêu Net Zero, tăng lợi thế cạnh tranh cho các khu công nghiệp bằng cách tối ưu hóa hạ tầng mái nhà xưởng và cung cấp giải pháp năng lượng sạch cho khách hàng thuê đất.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia của Hòa Phát có nhu cầu rất lớn về sử dụng năng lượng tái tạo và chứng chỉ xanh (I-REC) để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh ngành thép và KCN cần đáp ứng tiêu chuẩn bền vững toàn cầu.

Chứng chỉ I-REC (International Renewable Energy Certificate – Chứng chỉ Năng lượng Tái tạo Quốc tế) là một loại chứng chỉ điện tử dùng để chứng minh và theo dõi nguồn gốc năng lượng tái tạo. I-REC giống như "giấy chứng nhận xanh" cho điện, giúp doanh nghiệp khẳng định mình dùng năng lượng tái tạo. Chứng chỉ này được áp dụng phổ biến ở hơn 60 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Đông...

Ngoài lĩnh vực điện mặt trời, Hòa Phát và HFE Việt Nam dự kiến nghiên cứu, mở rộng hợp tác sang các giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) và các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn hơn trong tương lai.

HFE Việt Nam là công ty con của Hero Future Energies (HFE) – một tập đoàn năng lượng tái tạo của Ấn Độ. Tập đoàn này sở hữu danh mục tài sản năng lượng tái tạo toàn cầu lên tới 7,5 GW.