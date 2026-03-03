Hoa nở muộn: Làm trái nghề, trượt chức tổng biên tập, người phụ nữ vẫn kiếm hơn 7000 tỉ, tính từ tuổi 40

Hai lần thất bại cay đắng

Ở tuổi 77, bà Vera Wang hiện sở hữu nhiều chuỗi váy cưới nổi tiếng ở London, Tokyo và Sydney. Thương hiệu mang tên bà cũng đang mở rộng sang lĩnh vực thời trang may sẵn, trang sức, kính mắt, giày dép, nước hoa và đồ gia dụng.

Ngay từ năm 2020, tài sản của bà, theo ước tính của Forbes, đã vào khoảng 270 triệu USD (tương đương gần 7100 tỉ VNĐ theo thời giá hiện nay).

Vera Wang sở hữu chuỗi thương hiệu váy cưới đồ sộ ở tuổi 77.

Nhưng câu chuyện hay nhất về Vera Wang có lẽ không nằm ở quá trình khởi nghiệp, mà ở những năm trước và sau 40 tuổi, gạch nối giữa những thất bại cay đắng và sự khởi đầu tươi mới.

Thời trẻ, Vera Wang là một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà đã nỗ lực hết mình để có mặt trong đội tuyển Olympic Hoa Kỳ, nhưng không thành công.

Sau thất bại lớn đầu đời, bà dành 15 năm làm biên tập viên cấp cao tại Tạp chí lừng danh Vogue. Với những nỗ lực vượt bậc và tài năng có thừa, bà đặt mục tiêu ngồi vào vị trí Tổng biên tập của Vogue, nhưng tiếp tục thất bại.

Hẳn với nhiều người đó gần như là sự chấm hết, đổ vỡ niềm tự tôn vào bản thân. Nhưng Vera Wang lại nghĩ khác. Sau này, chia sẻ trên CNBC bà cho biết: chính việc không đạt được những mục tiêu ban đầu như trong quá khứ lại giúp bà rèn luyện sự dẻo dai và khả năng chịu đựng những áp lực vô hình.

Biến sự " b ất tiện" thành cơ hội vô giá

Chính vì tính cách "không gục ngã" nên bà vẫn đủ nhạy bén để nhận ra một cơ hội "trời cho".

Năm 40 tuổi, khi chuẩn bị kết hôn, Vera Wang chợt nhận ra rằng thị trường váy cưới lúc bấy giờ vô cùng đơn điệu và thiếu tính cá nhân hóa. Bà không tìm được chiếc váy nào phản chiếu được tâm hồn và phong cách của mình.

Thay vì chấp nhận thực tế là chọn một chiếc váy cưới "vô hồn", bà đã tự thiết kế chiếc váy cho chính mình. Và từ đây, bà nhận ra một thị trường tiềm năng chưa ai khai phá.

Đây là bài học quý giá cho những người đang ở tuổi trung niên: Cơ hội thường nằm ngay trong những khó khăn hay bất tiện mà bạn gặp phải hàng ngày.

Một vài bộ sưu tập váy cưới của Vera Wang.

Với Vera Wang, chính sự tích lũy về thẩm mỹ và kiến thức xã hội trong suốt 20 năm tuổi trẻ đã giúp bà nhận diện được "khoảng trống" của thị trường mà những người trẻ tuổi chưa đủ trải nghiệm để thấy.

Vera Wang cũng thừa nhận rằng việc thành lập công ty riêng ở tuổi 40 là một điều "vô cùng đáng sợ". Bà lo lắng về tài chính, về danh tiếng và cả sự hoài nghi của người xung quanh. Tuy nhiên, sự khác biệt của bà là bà biến nỗi sợ thành động lực.

Bà không khởi nghiệp một cách mù quáng. Bà tận dụng mạng lưới quan hệ đã xây dựng tại Vogue và Ralph Lauren, kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc về cấu trúc trang phục.

Với bà, tuổi trung niên là lợi thế vì bạn đã có "vốn" – không chỉ là tiền bạc, mà là sự tự tin được xây dựng từ thực tế. Bà nhắn nhủ đến thế hệ trẻ và cả những người trung niên: "Đừng ngại thử những điều mới, nhưng hãy thử với một nền tảng kiến thức vững chắc."

"Hoa nở muộn" theo cách riêng

Vera Wang là một minh chứng sống động cho hình ảnh "hoa nở muộn", ẩn dụ cho vô vàn người thật ra đang không ngừng làm mới bản thân, đạt thành tựu vượt bậc khi bước vào tuổi trung niên dù thời trẻ họ không có gì gọi là xuất sắc.

Trong thời đại mạng xã hội thường tôn vinh những triệu phú tuổi 30, câu chuyện của bà là lời khích lệ cho hàng triệu người đang cảm thấy mình bị tụt lại phía sau.

Bà khẳng định: "Mỗi người có một đường chạy riêng. Bạn có thể bắt đầu ở tuổi 40, 50 hay 60, miễn là bạn không bỏ cuộc."

Thành công ở tuổi trung niên thường bền vững hơn vì nó được xây dựng trên nền tảng của sự kiên nhẫn và những giá trị thực chất thay vì những cảm xúc nhất thời.

Hoa sẽ nở, dù muộn, miễn sao bạn cứ luôn can đảm sống đúng như mình muốn. Đó là thông điệp từ sự nghiệp của Vera Wang.

Triết lý của bà rất đơn giản: Hãy làm việc mà bạn yêu thích đến mức bạn quên đi tuổi tác của mình. Khi bạn nỗ lực với một tâm thế vui vẻ và đam mê, thành công sẽ không còn là một cái đích mà là một hành trình tận hưởng.

Tuổi trung niên không phải là lúc để ta "đóng gói" cuộc đời mình, mà là lúc để ta sử dụng tất cả những mảnh ghép của quá khứ – kể cả những mảnh ghép thất bại – để tạo nên một bức tranh hoàn mỹ hơn.

Hãy cứ nỗ lực, hãy cứ tò mò và hãy cứ mỉm cười với những thử thách. Bởi vì như Vera Wang đã chứng minh: Thời điểm tốt nhất để bắt đầu chính là ngay lúc này, bất kể trên tờ giấy khai sinh của bạn ghi con số bao nhiêu.

Lời khuyên của Vera Wang dành cho người trẻ: "Đừng chệch hướng!" Tôi thường nói với những người trẻ rằng điều duy nhất tôi mong muốn ở tất cả họ là họ đừng đi chệch hướng so với điều bạn thật sự nhận ra mình muốn làm (chứ không phải người khác muốn). Ai cũng bảo tôi đừng làm thế này, đừng làm thế kia. Chỉ vì mọi người phản đối không có nghĩa là bạn không nên làm. Và hối tiếc còn tệ hơn cả việc chưa từng thử, và tệ hơn cả thất bại. Điều quan trọng là bạn chỉ cần bắt đầu. Bất kỳ công việc nào bạn nhận cũng không nhất thiết phải là tất cả. Tôi nghĩ một công việc có thể trở nên ý nghĩa.

Theo CNBC



