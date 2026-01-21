Hoà Minzy: Xin hãy khích lệ các cầu thủ U23 Việt Nam, họ mới là người buồn nhất

Thất bại của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á khiến mạng xã hội ngập tràn những tranh cãi. Bên cạnh những lời trách móc và bày tỏ thất vọng, cũng có nhiều ý kiến động viên và bảo vệ các cầu thủ trẻ, trong đó có nữ ca sĩ Hòa Minzy. Ngay sau trận đấu, Hoà Minzy đã có chia sẻ đầy cảm xúc, kêu gọi cộng đồng mạng nhìn mọi việc bằng sự cảm thông nhiều hơn. Nữ ca sĩ thẳng thắn cho rằng trong lúc này, điều các cầu thủ trẻ cần nhất không phải là những lời chê bai, mà là sự khích lệ để họ có thêm động lực đứng dậy sau cú ngã.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy viết: "Hay lắm rồi các em ơi, 1 hành trình tuyệt vời. Còn 1 trận cuối nữa, xin hãy khích lệ các cầu thủ ạ". Theo nữ ca sĩ, U23 Việt Nam đã trải qua một chặng đường đầy cố gắng, và việc chỉ nhìn vào kết quả của một trận đấu để phủ nhận tất cả là điều quá khắc nghiệt với những cầu thủ còn rất trẻ.

Không giấu được sự xót xa, Hòa Minzy tiếp tục bày tỏ: "Nói hay là hay 1 hành trình rất cố gắng, mọi người sao cứ chê hôm nay rồi nói làm gì ạ. Kết quả dù sao cũng không thay đổi được mà". Những lời này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều người, bởi thực tế, dù thất vọng đến đâu thì kết quả trận đấu cũng đã khép lại, còn tinh thần của các cầu thủ mới là điều cần được quan tâm lúc này.

Nữ ca sĩ khép lại bằng thông điệp đầy yêu thương: "Hoan hỉ cả nhà ơi. Các cầu thủ đọc được cho đỡ buồn, họ mới là người buồn nhất mà". Cách dùng từ gần gũi, cảm xúc chân thành của Hòa Minzy khiến nhiều CĐV cảm thấy "dịu lại", đồng thời nhắc nhở rằng phía sau những chiếc áo thi đấu là những con người đang chịu áp lực rất lớn.

Chia sẻ của Hòa Minzy nhanh chóng lan tỏa và nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng gửi thông điệp động viên đến các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam sau hành trình đáng nhớ tại U23 châu Á 2026.