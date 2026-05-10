Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương đã công khai điều này giữa concert Sao Nhập Ngũ

Hôn phu của Hòa Minzy xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ

Tối 9/5, concert Sao Nhập Ngũ đã chính thức diễn ra tại Trường đua F1, nằm trong khuôn viên Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng nghìn khán giả khi quy tụ dàn line-up với những nghệ sĩ chất lượng.

Trong số những gương mặt đình đám góp mặt tại sự kiện, Hòa Minzy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả. Nữ ca sĩ không chỉ mang đến những tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu mà còn tạo ra một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trên sân khấu, hiện đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm.

Hòa Minzy giao lưu cùng MC Anh Tuấn

Cụ thể, trong đêm diễn, Hòa Minzy đã có màn giao lưu cùng MC Anh Tuấn. Đứng trên sân khấu, cô nàng có khoảng thời gian chia sẻ về hành trình tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Trong phần chia sẻ, nữ ca sĩ nhắc lại khoảng thời gian nỗ lực vượt qua các thử thách, mạnh mẽ tự mang theo xe đạp thồ qua suối, chứng minh sức bền và ý chí kiên cường để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hòa Minzy giao lưu với Mc Anh Tuấn

Hình ảnh đại úy Thăng Văn Cương xuất hiện trên màn hình LED

Lắng nghe những tâm sự chân thành này, MC Anh Tuấn bày tỏ sự ngưỡng mộ và thừa nhận anh không thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ bé lại có thể làm được những điều phi thường đến vậy. Ngay khi mạch câu chuyện đang diễn ra đầy cảm xúc, một tình huống bất ngờ đã xuất hiện khiến cả khán đài như bùng nổ.

Màn hình LED bắt đầu trình chiếu những hình ảnh tư liệu ghi lại hành trình của Hòa Minzy. Đáng chú ý, bên cạnh những khoảnh khắc huấn luyện vất vả cùng các đồng đội, ban tổ chức đã lồng ghép hình ảnh của đại úy Thăng Văn Cương - hôn phu hiện tại của nữ ca sĩ. Khoảnh khắc gương mặt nam quân nhân xuất hiện trên màn hình lớn với nụ cười tươi tắn trong bộ quân phục, hàng nghìn khán giả có mặt tại sự kiện đã đồng loạt reo hò và hú hét đầy phấn khích.

Mối duyên bước ra từ Sao Nhập Ngũ

Mới đây, Hòa Minzy và hôn phu Thăng Văn Cương đã chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm trước truyền thông, nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả. Theo thông tin được chia sẻ, cả hai bắt đầu quen biết và làm việc chung khi nữ ca sĩ tham gia ghi hình cho chương trình Sao Nhập Ngũ vào năm 2022.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết nhau khi tham gia Sao Nhập Ngũ 2022

Thời điểm đó, đại úy Cương đóng vai trò là một trong những cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện và đồng hành cùng dàn cast nghệ sĩ vượt qua các bài tập quân sự khắc nghiệt. Dù trên sóng truyền hình, anh luôn thể hiện sự nghiêm túc, chuẩn mực và duy trì kỷ luật thép của một quân nhân, nhưng sự quan tâm hỗ trợ kịp thời dành cho các thành viên đã để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng.

Sau đó, cả hai tiếp tục duy trì liên lạc và mối quan hệ dần phát triển thành tình yêu theo thời gian

Sau khi mùa giải khép lại, hai người vẫn tiếp tục duy trì liên lạc và mối quan hệ dần phát triển thành tình yêu theo thời gian. Sự kiện âm nhạc tối 9/5 được tổ chức như một dịp tri ân đặc biệt dành cho những khán giả đã đồng hành cùng các mùa giải qua nhiều năm.

Do đó, việc ban tổ chức tinh tế đưa hình ảnh của nam quân nhân lên màn hình lớn là một điểm nhấn thú vị cho phần giao lưu, đồng thời nhắc nhớ lại chính xuất phát điểm tình yêu của cặp đôi bước ra từ chương trình truyền hình thực tế này. Phản ứng cuồng nhiệt từ phía dưới khán đài phản ánh rõ sự ủng hộ to lớn của công chúng đối với hạnh phúc của Hòa Minzy.

Ảnh: FBNV/ Sao Nhập Ngũ