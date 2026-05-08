Hoà Minzy và các nghệ sĩ phẫn nộ vụ cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi ở Hà Nội

Những ngày qua, vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã khiến dư luận cả nước phẫn nộ, xót xa. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt bày tỏ sự đau lòng, lên án hành vi tàn nhẫn với em nhỏ.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ dòng trạng thái đầy nghẹn ngào khi đọc tin tức về vụ việc. Nữ ca sĩ viết: "Đọc tin tức mà lòng đau như cắt. Ruột thịt mà sao lại độc ác như vậy, là mẹ mà sao không bảo vệ con. Thương các thiên thần nhỏ quá...".

Sau đó, Hoà Minzy tiếp tục để lại bình luận dài dưới một bài đăng khác, cho rằng những vụ việc đau lòng như thế này vẫn liên tục xuất hiện dù xã hội đã có rất nhiều bài học cảnh tỉnh. Nữ ca sĩ bức xúc bày tỏ: "Không ai có quyền bạo hành trẻ em như vậy kể cả là cha mẹ".

Hoà Minzy không khỏi bức xúc khi đọc thông tin về việc bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Tú Vi cũng không giấu được sự ám ảnh. Cô cho biết bản thân không đủ can đảm đọc hết bài viết vì quá đau lòng. Nữ diễn viên nhắc lại hàng loạt vụ bạo hành trẻ em từng gây chấn động trước đây và đặt câu hỏi vì sao những bi kịch tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Cô viết: Một kiếp người ngắn ngủi, đau đớn, và buồn tủi nhưng không vô ích, chắc chắn vì sự ra đi của các con, mà người lớn ngoài kia sẽ quan tâm, yêu thương, và bảo vệ tất cả những bạn nhỏ còn lại… có phải không người lớn ơi? Hôm nay buồn quá".

Trong khi đó, diễn viên Gia Bảo đăng tải vụ việc gây phẫn nộ, kèm theo đó là dòng chia sẻ khiến nhiều người nghẹn lòng: "Kiếp sau là 1 công chúa xinh đẹp được ba mẹ cưng chiều thiệt nhiều nha con gái! Thiên thần ơi về trời nha...". Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Sỹ Luân cũng không khỏi bức xúc trước vụ việc đau lòng này. Nam nhạc sĩ dùng nhiều tính từ "tàn nhẫn" hay "ác độc" để viết về hành vi của mẹ ruột và cha dượng trong vụ việc.

Tú Vi, Gia Bảo và dư luận không thôi bàng hoàng trước vụ việc quá đau lòng của bé gái 4 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Chiều 7/5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, theo thông tin trên báo Dân trí, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về tội danh tương tự.

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận hành vi của mình. "Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu.

Trong đêm thì cháu có dậy và đi vệ sinh ra giường. Bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em có kiểm tra cơ thể thì cũng có thấy những vết bầm tím trên người. Em có nhận thức được hành vi sai trái của mình. Em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn" , Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt nói.

Đáng nói, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm nhưng người mẹ này không can ngăn chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng thì các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng đối với cháu bé 4 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ.