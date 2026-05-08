HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoà Minzy và các nghệ sĩ phẫn nộ vụ cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi ở Hà Nội

Liên Hoa
|

Vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong vì bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang gây chấn động dư luận.

Những ngày qua, vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã khiến dư luận cả nước phẫn nộ, xót xa. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đồng loạt bày tỏ sự đau lòng, lên án hành vi tàn nhẫn với em nhỏ.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy chia sẻ dòng trạng thái đầy nghẹn ngào khi đọc tin tức về vụ việc. Nữ ca sĩ viết: "Đọc tin tức mà lòng đau như cắt. Ruột thịt mà sao lại độc ác như vậy, là mẹ mà sao không bảo vệ con. Thương các thiên thần nhỏ quá...".

Sau đó, Hoà Minzy tiếp tục để lại bình luận dài dưới một bài đăng khác, cho rằng những vụ việc đau lòng như thế này vẫn liên tục xuất hiện dù xã hội đã có rất nhiều bài học cảnh tỉnh. Nữ ca sĩ bức xúc bày tỏ: "Không ai có quyền bạo hành trẻ em như vậy kể cả là cha mẹ".

- Ảnh 1.

Hoà Minzy không khỏi bức xúc khi đọc thông tin về việc bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành. Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Tú Vi cũng không giấu được sự ám ảnh. Cô cho biết bản thân không đủ can đảm đọc hết bài viết vì quá đau lòng. Nữ diễn viên nhắc lại hàng loạt vụ bạo hành trẻ em từng gây chấn động trước đây và đặt câu hỏi vì sao những bi kịch tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Cô viết: Một kiếp người ngắn ngủi, đau đớn, và buồn tủi nhưng không vô ích, chắc chắn vì sự ra đi của các con, mà người lớn ngoài kia sẽ quan tâm, yêu thương, và bảo vệ tất cả những bạn nhỏ còn lại… có phải không người lớn ơi? Hôm nay buồn quá".

Trong khi đó, diễn viên Gia Bảo đăng tải vụ việc gây phẫn nộ, kèm theo đó là dòng chia sẻ khiến nhiều người nghẹn lòng: "Kiếp sau là 1 công chúa xinh đẹp được ba mẹ cưng chiều thiệt nhiều nha con gái! Thiên thần ơi về trời nha...". Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Sỹ Luân cũng không khỏi bức xúc trước vụ việc đau lòng này. Nam nhạc sĩ dùng nhiều tính từ "tàn nhẫn" hay "ác độc" để viết về hành vi của mẹ ruột và cha dượng trong vụ việc.

- Ảnh 2.

Tú Vi, Gia Bảo và dư luận không thôi bàng hoàng trước vụ việc quá đau lòng của bé gái 4 tuổi ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Chiều 7/5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong, theo thông tin trên báo Dân trí, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) cũng bị bắt tạm giam về tội danh tương tự.

Theo thông tin trong đoạn phóng sự trên Truyền hình Vì An ninh Thủ Đô, tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm khai nhận hành vi của mình. "Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm, vệ sinh tắm rửa cho cháu.

Trong đêm thì cháu có dậy và đi vệ sinh ra giường. Bọn em có gọi bé dậy và có hành vi đánh bé. Sau đó em có kiểm tra cơ thể thì cũng có thấy những vết bầm tím trên người. Em có nhận thức được hành vi sai trái của mình. Em không xứng đáng làm mẹ của cháu. Mong cháu sẽ siêu thoát và đầu thai vào những nơi khác tốt hơn" , Bàn Thị Tâm cúi gằm mặt nói.

Đáng nói, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng dù chứng kiến con gái tiếp tục bị nhân tình hành hạ trong nhà tắm nhưng người mẹ này không can ngăn chỉ đến khi cháu bé không còn phản ứng thì các đối tượng mới đưa đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng đối với cháu bé 4 tuổi đã khiến dư luận phẫn nộ.

- Ảnh 3.

Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Nội).

Danh ca Tuấn Ngọc xuất hiện sau ly hôn ở tuổi U80
Tags

sao Việt

bạo hành

Hòa Minzy

nghệ sĩ

Nguyễn Minh Hiệp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị xe ôm đe dọa, thu 700.000 đồng/cuốc xe

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

Eo biển Hormuz rực lửa, Mỹ tố Iran tấn công 3 tàu khu trục hạm, Tehran đáp trả 'rắn'

00:54
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại