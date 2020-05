Hòa Minzy: "Thị phi từng chặn đứng sự nghiệp ca hát của tôi"

Hơn một năm trước đây, Hòa Minzy luôn là cái tên gắn liền với những ồn ào tranh cãi của cộng đồng mạng. “80% khán giả biết tôi qua những câu chuyện bên lề, chỉ được 20% còn lại là yêu mến tôi nhờ âm nhạc" - Hòa Minzy không ngần ngại chia sẻ trong buổi phỏng vấn.



Từng bị “ném đá" đến tận cùng vì những trận “đấu khẩu" hơn thua với anti-fan trên mạng xã hội, nhưng hiện tại, Hòa Minzy trước mặt tôi lại là một người phụ nữ điềm tĩnh và nhỏ nhẹ vô cùng. Phải chăng Hòa Minzy chưa thực sự thoát khỏi vai diễn “để đời" nhất của mình trong MV “Không Cùng Nhau Suốt Kiếp"? Hay đó chính là những thay đổi cần thiết đối với Hòa Minzy sau nhiều sóng gió tưởng chừng sẽ xô đổ cả một sự nghiệp âm nhạc?

Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống màu xanh nhạt, tóc vấn gọn gàng cùng chuỗi ngọc trai trắng đúng chuẩn hình ảnh của Hoàng hậu Nam Phương, Hòa Minzy bình tĩnh ngồi xuống để nhìn lại tất cả mọi chuyện đã qua. Trưởng thành, đó là cụm từ duy nhất tôi nghĩ đến khi miêu tả về tính cách, ngoại hình và cả âm nhạc của Hòa Minzy ở thời điểm hiện tại.

Đúng như Hòa Minzy khẳng định, MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp” là một dự án đặc biệt không thể đến lần thứ hai trong cuộc đời của nữ ca sĩ. Và biết đâu, “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" cũng là một dự án góp phần thay đổi hình ảnh của Hòa Minzy trong mắt khán giả - thành công ấy còn lớn lao hơn cả con số triệu lượt xem hay Top 1 Trending Youtube.

MV "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" - Hòa Minzy.





- Tôi có thể mua nhà, mua xe bằng số tiền làm MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" -

Chúc mừng bạn đã có màn trở lại không thể tuyệt vời hơn với MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". Hiện tại, cảm xúc của bạn như thế nào?

Tôi đã dành tới 2 năm trời ròng rã cùng với ê-kíp để làm nên MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". Trước khi MV ra mắt, tôi ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng. Tôi không nghĩ sẽ được mọi người quan tâm nhiều đến thế. Ngay cả khi một số khán giả để lại những bình luận trái chiều, tôi vẫn cảm thấy hài lòng 100% về MV này.

Có người nói Hòa Minzy hát nhạc Mr.Siro thì phá bài. Nếu là tôi của ngày xưa thì sẽ buồn lắm nhưng hiện tại, tôi khác rồi. Tôi không chỉ trở lại trong một bài hát, một MV mà là cả một dự án lớn, một điều tâm huyết tới mức tôi khó có thể thực hiện lần thứ hai trong cuộc đời.

“Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" là sự cộng hưởng giữa hình ảnh và âm nhạc. Dù không thể bắt khán giả hiểu mọi thứ theo ý của mình nhưng nếu ai để tâm sẽ nhận ra giá trị của từng cảnh quay, câu hát, phục trang.

Vậy dự án “để đời" này đã đến với bạn như thế nào?

Tôi gặp Mr. Siro vào dịp cuối năm 2017 và nhận được ca khúc “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" vào tháng 3 năm 2018. Nhưng phải tới tháng 12 năm 2018, tôi mới thu âm xong và gửi bản demo ca khúc cho đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Tôi biết mình muốn làm một MV mang hơi hướng cổ trang, truyền thống cho sản phẩm mới nhưng không nghĩ ra kịch bản cụ thể.

Có trong tay ca khúc từ sớm như vậy, nhưng tại sao bạn mất tới gần 2 năm mới có thể ra mắt “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp"?

Xin quay hình tại các địa điểm lịch sử và tìm diễn viên chính là hai việc khó khăn nhất trong quá trình sản xuất MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". Từ đầu, vai diễn Hoàng hậu Nam Phương không dành cho tôi, bởi vì cả tôi và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh đều cảm thấy mình không đủ thần thái và cảm xúc cho một vai diễn sâu sắc như vậy.

Nhưng chúng tôi đã trải qua “năm lần bảy lượt" đổi diễn viên chính, có người nhận rồi lại bất ngờ từ chối, có người thì không hồi âm gì khi tôi gửi lời mời.

Sau khi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh ra Huế để khảo sát địa điểm thì đã thông báo với tôi rằng tiền làm MV sẽ bị “đội" lên rất nhiều. Tôi đã trải qua 1, 2 tuần cân nhắc và tìm kiếm nguồn tiền để thực hiện MV này.

Nhưng tiền nong xong xuôi thì những giấy tờ xin quay hình được chúng tôi gửi đến Sở Văn hoá, Khu bảo tồn di tích lịch sử đều chưa được chấp thuận. Tới khoảng 2, 3 tháng sau đó, mọi người mới nghiên cứu kịch bản MV kỹ càng hơn để thấu hiểu sự tôn trọng lịch sử của chúng tôi và đồng ý.

Tôi hiểu rằng mình không phải là một nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ ưu tú mà chỉ là một ca sĩ trẻ nên chuyện cấp phép quay hình sẽ khó khăn. Nhưng dù là vậy, tôi và đạo diễn chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Đã làm thì phải đến nơi đến chốn, làm cho tới và chơi “khô máu” luôn. Tôi muốn bằng mọi cách phải quay hình ở những bối cảnh sát với lịch sử nhất.

Nói đến khó khăn về tiền bạc, tức là MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" cũng “ngốn" của bạn một khoản đáng kể?

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không sử dụng tài trợ, nên tôi đã đặt cược tất cả những gì tôi làm được trong suốt những năm hoạt động ca hát. Tôi có thể mua nhà, mua xe bằng số tiền này nhưng không, tôi quyết định làm MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp".

Vậy đến giờ phút này, bạn có thấy sự đặt cược ấy là xứng đáng?

Sau khi tôi ra mắt MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", fan của tôi mới nhắc lại chuyện ngày xưa và nói: “Hoá ra chị bán túi để quay MV?” (cười). Túi xách 100 triệu, 200 triệu hay cả 500 triệu, tôi có thể mua lại được nhưng để được cho phép quay một MV như thế này tại đúng bối cảnh lịch sử thì cuộc đời tôi chưa chắc đã có lần thứ hai.

Tôi nghĩ là mình đã nhận lại được nhiều hơn những gì mình bỏ ra rồi. Còn gì phải hối tiếc nữa?

Ngày xưa, tôi có rất nhiều anti-fan nên khi nhận được tình yêu hay sự cảm thông, thấu hiểu mình, tôi rất xúc động. Đã có người bình luận: “Tốn bao nhiêu tiền để làm MV mà lúc đất nước cần, chị ấy vẫn ủng hộ 100 triệu". Lúc làm từ thiện, tôi không nghĩ gì ngoài chuyện giúp đỡ những người đang khó khăn hơn mình. Nhưng đúng là đợt ấy tôi chỉ còn 100 triệu dằn túi sau khi sản xuất MV xong xuôi.

- Thị phi đã chặn đứng sự thăng tiến trong sự nghiệp ca hát của tôi -

Nhưng nếu nhìn vào thực tế của thị trường âm nhạc Việt Nam, dù làm MV lên tới hàng tỷ đồng thì đó vẫn là một sản phẩm được công chiếu miễn phí trên Youtube?

Nói về kinh tế thì đúng là tôi chẳng trực tiếp thu lại được gì từ MV "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp". Tôi cũng chưa biết chính xác tới đây mình sẽ đi diễn như thế nào vì show, sự kiện đều bị huỷ.

Nếu ở giai đoạn bình thường, tôi có khả năng kiếm lại số tiền đó rất nhanh còn hiện tại, tình hình kinh tế đều khó khăn. Nhưng điều tôi cần nhất là mọi người công nhận sản phẩm âm nhạc của mình. Khán giả sẽ nhìn nhận Hòa Minzy là một ca sĩ có tâm với nghề, có giọng hát tốt và chưa bao giờ lùi bước.

Sau thành công của MV “Chấp Nhận", quyết định tạm ngừng ca hát phải chăng là một bước đi lùi. Nếu không, khoảng thời gian đó có ý nghĩa gì đối với bạn?

Tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Khi chuẩn bị bước qua một ngưỡng cửa mới để thăng tiến hơn trong sự nghiệp thì tôi bị thị phi chặn đứng. Tôi muốn sống riêng tư, nhẹ nhàng, ổn định hơn. Tôi đã dành nguyên năm 2019 để ở bên những người tôi yêu thương, dành thời gian cho họ và cho bản thân mình.

Gần 2 năm qua, tôi âm thầm làm MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" nên dừng lại không đồng nghĩa với lùi bước mà là để mình làm tốt hơn về sau.

Dù sao cũng không thể phủ nhận bạn đã bỏ lỡ một khoảng thời gian “vàng" để phát triển sự nghiệp? Tuổi thọ của nữ ca sĩ trong nghề này cũng không dài, chỉ 1 năm im ắng đã xuất hiện thêm vô vàn tên tuổi mới và dĩ nhiên, thêm cả những vấn đề mới trong cuộc sống cá nhân của bạn.

Quãng thời gian tạm dừng ca hát, tôi đã làm được nhiều việc mình thích. Tôi đã sống chậm lại để có thể bình tĩnh hơn và không để xảy ra những vấn đề thị phi như trước nữa. Ngày xưa tôi như một cơn lốc muốn xâm chiếm tất cả mọi nơi. Tôi sống rực rỡ và mạnh mẽ. Hiện tại, tôi chỉ muốn ổn định. Tôi xin giữ lại cho bản thân mình những điều riêng tư nhất.

Tôi không giấu diếm hay nói dối điều gì, tôi chỉ không muốn chia sẻ những điều không cần thiết. Đến một thời điểm nào đó, tôi đủ vững trong nghề thì tôi sẽ thoải mái hơn, chia sẻ nhiều hơn. Trước đây, cuộc sống riêng tư, chuyện bên lề về tôi chiếm khoảng 80% sự quan tâm của khán giả, 20% còn lại là số người thích nghe tôi hát. Còn hiện tại, tôi nghĩ mình đang có được 50/50, tức là khán giả đã bắt đầu biết đến mình bằng những sản phẩm âm nhạc.

Bạn có nghĩ 80% khán giả trước đây đã quá khắc nghiệt với mình? Dù bạn nói gì, làm gì, cố ý hay không, thị phi cũng kéo đến.

Những người sống dễ chịu, họ yêu thích tôi thì họ sẽ nghĩ được rằng vấn đề này tôi không cố tình làm. Đối với những người khó tính, dạng "ghét cả thế giới", sống làm sao để soi được hết những cái xấu của người ta thì mình làm gì cũng bị hiểu sai.

Nếu trách mọi người khắc nghiệt với mình thì phải trách bản thân mình trước. Mình cũng là nguyên nhân gây ra việc đó dù ít hay nhiều. Mình không “xồn xồn” lên thì họ không có lý do gì để soi mình. Trải qua nhiều khoảng thời gian bình lặng, tôi đã học được điều đó.

Tức là bạn đang tự thừa nhận những thiếu sót và sai lầm trước đây của mình?

Có chứ, nếu không biết nhìn ra cái sai thì sẽ không thay đổi được. Nhờ MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp”, tôi trân trọng công sức của mình hơn. Mất rất nhiều thời gian và công sức cho một sản phẩm nên nói gì cũng phải uốn lưỡi nhiều lần, đừng vì “vạ miệng" mà đánh mất tất cả.

Hiện tại, tôi cũng đọc bình luận nhưng không còn giữ thái độ gay gắt như ngày xưa. Đôi khi tôi viết status mấy trang nhưng lại xoá đi hết vì nghĩ rằng nếu up lên thì sẽ có chuyện xảy ra. Trước đây, tôi ra MV tầm 1 tháng thì sẽ làm cái gì đó khiến mọi người ghét bỏ và quên luôn sản phẩm của mình. Nhiều lần tôi tiếc nuối như vậy rồi.

- Trước khi công bố yêu một người có tiền, phải khoe hết những gì mình có -

Vậy có thể hiểu dự án “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" là một câu trả lời cho những bình luận bạn chìm đắm trong việc yêu đương mà bỏ quên ca hát?

Ngày xưa tôi nói nhiều làm ít, nên khi sản phẩm ra mắt dễ khiến mọi người thất vọng. Nhưng bây giờ tôi sống theo phương châm nói ít làm nhiều, để mọi người nhìn thấy thành quả của mình thì sẽ tốt hơn. Và tôi hài lòng với kết quả này.

Chuyện yêu đương hay lập gia đình mà bỏ quên sự nghiệp ca hát sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi đã chọn cách công khai tình yêu, kế hoạch kết hôn của mình dần dần để mọi người có thể chấp nhận. Vì fan của tôi toàn là con gái nên khi tôi hạnh phúc, mọi người cũng sẽ hiểu và hạnh phúc cho tôi.

Nhưng tôi nghĩ việc công khai tình yêu của bạn còn khiến nhiều người gắn cái tên Hòa Minzy với “mối tình với bạn trai giàu có", “không đi hát, chạy show nhưng vẫn có đồ hiệu để xài" và giờ là cả số tiền khổng lồ để đầu tư cho MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp"?

Tôi khó chịu lắm đấy. Tôi mới ngẫm ra là nếu bạn gái nào yêu được một người có tiền thì trước khi công bố người đó, phải khoe hết tất cả những gì mình có cái đã.

Tôi thì ngược lại, chẳng bao giờ khoe nhà, khoe xe và khoe những gì tôi kiếm được, tôi chỉ khoe người yêu thôi. Khi mọi người biết người yêu tôi có tiền, có công ty riêng, có sự nghiệp to thì họ bắt đầu đàm tiếu.

Tôi là một người độc lập, có thể kiếm ra tiền nên không bao giờ dùng tiền của người yêu để lo cho gia đình mình. Tôi đã cố gắng chia sẻ mà mọi người cố tình không hiểu. Họ còn nói tôi may mắn. Tại sao không phải là anh ấy may mắn mà lại là tôi? Tôi cũng tặng anh ấy rất nhiều đồ hiệu nhưng đến khi khoe ra thì không ai thấy, không ai công nhận hết. Anh ấy cũng thường xuyên tặng tôi túi xách, giày dép đắt đỏ nhưng nó chẳng phải điều gì to tát với tôi.

Về MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", chi phí sản xuất quá lớn so với số tiền tôi có nên tôi đã vay tiền người yêu. Tôi không có nhiều mối quan hệ nên tôi chỉ có thể vay Đức Phúc, Erik, quản lý của mình và người yêu. Nhưng rõ ràng tôi và anh ấy chưa cưới nhau nên vay rồi phải trả, không có chuyện lấy luôn đâu.

Bạn không thấy may mắn khi có một người ở bên mình, cùng mình vượt qua tất cả những sóng gió ư?

Ai cũng có quá khứ. Tôi chấp nhận quá khứ của anh ấy và anh ấy thấu hiểu cho quá khứ của tôi. Điều may mắn nhất là anh ấy không bao giờ phản đối hay can thiệp gì vào sự nghiệp ca hát của tôi. Chúng tôi có rất nhiều sự đồng điệu trong âm nhạc.

Âm nhạc thì rất bi luỵ, buồn bã nhưng đời sống riêng của bạn thì ngược lại - toàn những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc. Bạn lấy cảm xúc ở đâu để làm một loạt MV “Rời Bỏ", MV “Chấp Nhận" và MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp"?

Không có một kịch bản nào liên quan đến đời sống thật của tôi cả. Tất cả đều là những câu chuyện do tôi, biên kịch và đạo diễn tạo ra. Đúng là hiện tại tôi rất hạnh phúc (cười).

Tôi nghĩ sự nhập tâm vào ca khúc, vào tâm trạng của nhân vật trong MV quan trọng hơn là trải nghiệm thật của mình ra sao. Sau khi quay MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", tôi mất gần 2 tuần để thoát vai. Tôi bị nhói tim và cứ suy nghĩ mãi về những gì mình đã trải qua trong những ngày quay MV. Về nhà rồi mà tôi cứ có cảm giác như mình đang sống trong cung.

- Gia đình Hoa dâm bụt đang thúc đẩy nhau trong sự nghiệp mà không cần một drama bên lề nào -

Sau khi phát hành thành công MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", bạn có nghĩ đã đến “thời" dành cho mình? Hòa Minzy của hiện tại có mối tình hạnh phúc, có bạn bè thân thiết cùng nổi tiếng là Gia đình Hoa dâm bụt và có cả sự nghiệp đang nở rộ.

Tôi đang hạnh phúc và trân trọng những gì mình có được. Tôi coi hai thành viên của Gia đình Hoa dâm bụt như em trai ruột của mình vậy. Mọi người bàn nhiều về vai “cameo" của Đức Phúc và Erik trong MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" nhưng thực ra chúng nó đã bất ngờ xuất hiện vào ngày quay tại Huế, tôi không được biết trước mà phân vai luôn. (cười)

Trước đó, Đức Phúc và Erik xin một vai diễn trong MV mới của tôi, tôi đã đồng ý và còn rủ 2 đứa ra Huế chơi. Nhưng gần đến ngày đi quay, cả 2 lại nói bận đi diễn, mà đúng lúc dịch bệnh thì ai cho diễn? Khi tôi hỏi thì bảo rằng ở Cà Mau người ta vẫn cho diễn. Cho đến ngày quay đại cảnh Vua và Hoàng hậu làm lễ cưới, tôi thay đồ xong đi ra ngoài, nhìn vào màn hình máy quay thì thấy cả hai đứa đi chân đất, mặc quần áo thị vệ.

MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp” ra mắt sau MV “Em Không Sai, Chúng Ta Sai" chỉ một tuần. Hiện tại sự cạnh tranh Top 1 Trending cũng khá khắc nghiệt, bạn và Erik có lường trước điều này?

Đây là sự cạnh tranh có tính toán. Mọi người nói cuộc chiến Top Trending của Gia đình Hoa dâm bụt chứ thực ra chúng tôi đi xem ngày ra MV chung một chỗ, còn chia ngày phát hành với nhau hết rồi.

Chúng tôi còn định ra cùng một ngày để khiến khán giả tò mò, nhưng sau đó thay đổi vì nghĩ muốn cùng có Top 1 Trending. Chúng tôi đang thúc đẩy nhau trong sự nghiệp mà không cần một drama bên lề nào ngoài những sản phẩm tốt.

Cả bạn, Erik và Đức Phúc đều có được thành tích Top 1 Trending Youtube. Nhưng đó có phải là tất cả những gì các thành viên của Gia đình Hoa dâm bụt hướng tới trong âm nhạc?

Bây giờ, nhiều người hát không hay vẫn có thể trở thành ca sĩ, vẫn có thể lên Top Trending. Đây là thời đại người ta xem nhiều hơn nghe. Chúng tôi cần phải khẳng định nhiều hơn qua giọng hát vì dù người ta xem cái này, thích cái kia nhưng không bao giờ thể có phủ nhận khả năng hát live được. Ví dụ trong một chương trình có tôi trình diễn, tôi thấy vui vì người ta nói: “Đi xem đi, chị này hát live hay lắm". Đó mới là thành công của một nghệ sĩ thực thụ, là sự công nhận mà không phải ai cũng có được.

Nếu nói về thành tích của MV, yếu tố hình ảnh nhiều quá thì không tốt, cả hai phải đồng điệu với nhau để làm nên một nghệ sĩ đích thực. Có nhiều sản phẩm lên Top Trending là nhạc chế, nhạc cover… nhưng khi khán giả nhắc đến, họ sẽ nói: “Ơ, đứa này cũng là nghệ sĩ à?”, còn khi nói đến chúng tôi, họ sẽ bảo: “Đây chắc chắn là một nghệ sĩ". Đó là ranh giới đặt ra giữa những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên.

Vậy người hâm mộ của Gia đình Hoa dâm bụt sẽ phải chờ đến khi nào để được xem một sản phẩm âm nhạc chung của cả ba?

Trở thành ngôi sao hạng A là tham vọng của cả ba chúng tôi. Nếu trong nghệ thuật mà không có tham vọng ấy thì không phát triển nổi. Chúng tôi đều là những người tự tin với khả năng hát live và trình diễn nên chắc chắn sẽ tổ chức một liveshow chung. Erik và Đức Phúc muốn làm minishow trong năm nay nhưng tôi từ chối vì thấy mình chưa đủ khả năng và chưa có nhiều ca khúc hay. Hy vọng đến cột mốc 5 năm chơi chung, chúng tôi sẽ cùng nhau tỏa sáng.

Nhưng định nghĩa về một ngôi sao hạng A đối với bạn là như thế nào?

Tôi muốn là ngôi sao hạng A trong lòng khán giả, chứ không phải báo viết như vậy là thành như vậy. Điều tôi thiếu nhất từ xưa đến nay là được khán giả công nhận như một ca sĩ chuyên nghiệp. Mọi người biết tôi có giọng hát, nhưng lại không thực sự đón nhận những sản phẩm âm nhạc của tôi. Tất nhiên, cũng có thể đánh giá ngôi sao hạng A dựa vào sự xuất hiện nhiều trên truyền thông, hợp đồng quảng cáo nhưng điều quan trọng nhất với tôi vẫn là khán giả nghĩ gì, nhìn nhận về mình như thế nào.

- Trong MV có hiền lành như thế nào thì ở bên ngoài cũng không ai nhìn nhận tôi là người hiền lành hết -

Erik nói hát ballad cảm giác không được là chính mình lắm. Với bạn thì có như thế không?

Không. Tôi có 2 con người trong 1. Tôi cũng có những phút trầm lắng riêng của mình. Khi ra ngoài đường gặp bạn bè, tôi rất vui vẻ nhưng thường trở lại với gia đình hay với người mình yêu, tôi sẽ trầm lắng hơn. Tôi rất là nhạy cảm nên khi hát ballad tôi nghĩ đó cũng là một phần con người của mình thì mới có thể hát những bài như thế.

Nói chung tôi cũng là một người có chiều sâu chứ không phải chỉ biết vui chơi hay cười đùa. Nhưng mình không thể nào bắt tất cả mọi người hiểu được điều ấy. Mình cứ làm điều gì tốt nhất, chỉ cần đầu tư chỉn chu thì mọi người sẽ công nhận. Nếu tôi theo ballad, trong MV có hiền lành như thế nào đi chăng nữa thì bên ngoài mọi người cũng sẽ không ai nhìn nhận tôi là người hiền lành hết, bởi vì cá tính của tôi quá rõ rồi.

Vậy định hướng tới đây của bạn trong âm nhạc vẫn sẽ là ballad?

Ngày xưa tôi nghĩ sẽ phải theo ballad, lúc nào cũng hát ballad. Nhưng hiện tại tôi sẽ làm những gì mình cảm thấy hay nhất. Bởi vì dù mình làm gì đi chăng nữa mọi người cũng sẽ nghĩ đến cá tính của mình. Cho nên bài tiếp theo có thể là một bài dance hay một bài R&B... Miễn là nó hay và mình đầu tư một cách nghiêm túc nhất thì tôi nghĩ đó là con đường tiếp theo của tôi.

Người Việt Nam rất thích ballad. Tôi cũng thích ballad. Tôi cảm nhận mình có một điểm mạnh nữa là màu sắc dân gian trong âm nhạc, cũng hơi hơi giống chị Hoàng Thuỳ Linh. Trước đó có bài “Ăn Gì Đây” là chất nhạc dân gian kết hợp với chất liệu hiện đại - một cái gì đó rất Hòa Minzy.

Bạn có nghĩ đến việc sẽ làm một vũ trụ MV về lịch sử và những câu chuyện có thật không? Giống như cách Hoàng Thuỳ Linh làm với âm nhạc dân gian, hay Hương Giang làm với MV drama?

Nếu tôi là người đã có tầm trong sự nghiệp, mỗi năm chỉ cần ra một bài mà vẫn nổi tiếng thì tôi sẽ đầu tư hết để làm một MV hoành tráng như “Không Thể Gặp Nhau Suốt Kiếp". Giữa một người quá nổi tiếng và một người không có gì, tôi đang đứng ở giữa. Nếu tôi cứ đi làm rồi tích cóp cả năm và chỉ ra mắt một MV thì khán giả sẽ quên tôi mất nên tôi nghĩ cần có sự xen kẽ.

Triều Nguyễn gần với chúng ta, có nhiều tư liệu và bối cảnh thật nhưng những triều đại trước thì không còn bối cảnh, phục trang để mô phỏng nữa. Ê-kíp của tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, tôi nghĩ mình sẽ thực hiện được ở thì tương lai. Khi tôi thấy được mình trên màn ảnh qua MV “Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp", tôi nhận ra mình cũng có khả năng diễn xuất. Tôi sẽ làm tiếp để mọi người trầm trồ thêm lần nữa.

Cám ơn Hòa Minzy vì buổi phỏng vấn!