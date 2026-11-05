Hòa Minzy, Phương Nga và nàng dâu hào môn hội tụ mừng vai diễn mới của hoa hậu Tiểu Vy

Tối 4/11, phim điện ảnh Bò sữa bay đã có buổi chiếu ra mắt ấm cúng tại Hà Nội. Rất nhiều sao Việt có mặt ủng hộ cho vai diễn mới của Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh...

Nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh hiếm khi tham dự một sự kiện ra mắt phim nhưng cũng có mặt. Đây là dịp đặc biệt để cô dành lời cổ vũ, chúc mừng bạn thân - hoa hậu Tiểu Vy với vai Mai - cô gái yêu hết lòng trong phim Bò sữa bay. Nổi bật trên thảm đỏ, Đỗ Mỹ Linh và Tiểu Vy hội ngộ vợ chồng Bình An - Phương Nga, ca sĩ Hòa Minzy.

Đỗ Mỹ Linh, Hòa Minzy, Phương Nga đến ủng hộ phim mới của Tiểu Vy (ảnh FB Tiểu Vy)

Chồng Phương Nga - diễn viên Bình An cũng tham dự (ảnh FB Tiểu Vy).

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động tại Hà Nội cũng có mặt ủng hộ ê-kíp Bò sữa bay. NSƯT Chiều Xuân chúc mừng người bạn lâu năm - nghệ sĩ Tú Oanh - có thêm vai diễn trên màn ảnh rộng. Diễn viên Phương Nam đến xem phim của Huy Tít - bạn diễn trong Mưa đỏ. Vợ chồng diễn viên Việt Hoa, MC Thái Dũng, Á hậu Thụy Vân, người mẫu Minh Anh, Vương Anh Ole và nhiều đồng nghiệp… đều mong chờ thưởng thức cuốn phim đang là "hiện tượng điện ảnh" của màn ảnh Việt.

Đoàn làm phim.

Trong khi đó, rapper MCK gây bất ngờ khi âm thầm đi xem phim Bò sữa bay. Lúc đêm muộn, anh đăng tải story dành lời khen đơn giản mà chân thành cho bộ phim: "Bò sữa bay khá hay". Dù "ngụy trang" khá kín đáo với khẩu trang đen, nhiều người vẫn nhận ra rapper đình đám. MCK tới buổi premiere tại Hà Nội để ủng hộ người bạn cùng thi Rap Việt mùa đầu tiên – Gonzo. Trong Bò sữa bay, Gonzo có vai diễn chào sân điện ảnh khá thú vị.

Cùng với MCK, nhiều nghệ sĩ, người làm phim liên tục chia sẻ những ấn tượng đẹp dành cho tác phẩm của ê-kíp Gen Z, sau hai buổi chiếu ra mắt tại TP HCM và Hà Nội. NSND Hồng Vân bày tỏ niềm hãnh diện dành cho hai học trò cũ - Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân. Cả hai có thêm vai diễn với màu sắc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đặc biệt, nhân vật tổng tài mafia chung tình của Võ Điền Gia Huy là điểm nhấn được số đông yêu thích nhất trong Bò sữa bay.

Võ Điền Gia Huy bên người hâm mộ.

NSƯT Chiều Xuân tại sự kiện.

NSƯT Chiều Xuân nhận định bộ phim có ý tưởng táo bạo, kể về tuổi trẻ điên cuồng và rồ dại nhưng những trái tim người trẻ rồi cũng tìm được đường đi đúng nhất. Tương tự, đạo diễn Khương Ngọc dùng loạt từ "trẻ trung, mộng mơ, điên rồ không biết sợ" để mô tả những con người đã làm nên Bò sữa bay. Sự quái đản, bất thường, độc đáo, không trộn lẫn như vậy cũng là điều nhiều người bị lôi cuốn ở tác phẩm đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Phim được đông đảo giới chuyên môn và những khán giả đại chúng đầu tiên nhận xét là dễ xem, dễ cảm khi khai thác những vấn đề bình dị, gần gũi với đời sống như tình yêu, tuổi trẻ, gia đình, khoảng cách địa vị xã hội. Màu phim đẹp, âm nhạc hay và dàn diễn viên hừng hực nhiệt huyết, năng lượng là những yếu tố được đông đảo người xem những suất chiếu đầu tiên đồng thuận từ TP HCM ra Hà Nội.

Đoàn phim giao lưu khán giả, báo chí.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận của phim "Vì mẹ anh phán chia tay" cho rằng Bò sữa bay là bộ phim có quá nhiều điều để những người làm nghề phải ồ lên và học hỏi. Anh giải thích: "Dù đây là phim đầu tay nhưng Bò sữa bay được làm quá tốt. Nó điên, nó bay bổng nhưng nó lại thô ráp và đời sống. Nó ngông nhưng nó không tỏ ra nguy hiểm, vẫn đầy sự chân thành.

Nó hài nhưng nó không cố phải tỏ ra hài mà đơn giản là nó hài thôi. Chắc chắn những ai tạo nên Bò sữa bay đã rất tự hào khi xem lại thành quả của chính mình. Mong phim sẽ có doanh thu tốt, mở đường cho một thị trường phim với nhiều ý tưởng mới mẻ, táo bạo, dám nghĩ dám làm".

Bò sữa bay là tác phẩm chào sân của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các dự án phim ngắn Tàn Sữa, Đàn Cá Gỗ - cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Trước đó, bốn suất chiếu dành cho fan vào ngày 3/11 tại TP HCM và 4/11 tại Hà Nội đều nhanh chóng cháy vé. Phim khởi chiếu chính thức từ 6/11.