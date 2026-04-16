Hòa Minzy mát tay với nhà đất: BĐS trải dài khắp Bắc Nam, chung cư 3,7 tỷ vừa rao bán có người mua luôn

Sở hữu loạt bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, Hòa Minzy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi sự “mát tay” trong việc lựa chọn và đầu tư cơ ngơi. Mỗi không gian sống đều được nữ ca sĩ chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ riêng cùng sự chỉn chu trong từng chi tiết. Mới đây, cô vừa gây chú ý khi rao bán căn hộ tại TP.HCM với mức “cắt lỗ” gần 1 tỷ đồng, đáng nói là giao dịch diễn ra vô cùng nhanh chóng: chưa đầy 1 tiếng sau khi đăng tải đã tìm được "chủ mới".

Cùng ngắm lại loạt bất động sản của Hòa Minzy, từ căn hộ hiện đại ở TP.HCM, không gian tinh tế tại Hà Nội, villa nghỉ dưỡng ở Đà Lạt cho đến căn biệt thự bề thế tại Bắc Ninh - mỗi nơi đều mang một dấu ấn riêng, phản ánh rõ phong cách sống và gu đầu tư của nữ ca sĩ.

Nhà ở TP.HCM: Hòa Minzy vừa bán lỗ 800 triệu đồng

Hòa Minzy sở hữu một căn hộ khang trang tại TP.HCM, nằm trong khu đô thị lớn với thiết kế hiện đại và tiện nghi. Mới đây nữ ca sĩ rao bán căn hộ này với mức "cắt lỗ" sâu, vì cô sắp tới sẽ "chuyển về ngoài Bắc ở nhiều".

Căn hộ của Hòa Minzy có thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đã hoàn thiện nội thất cơ bản như sàn gỗ, khu bếp, rèm cửa, hệ thống nước nóng lạnh và điều hòa. Theo chia sẻ, giá gốc căn hộ vào khoảng hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng Hòa Minzy chấp nhận bán lại ở mức hơn 3,7 tỷ đồng và bao toàn bộ thuế phí, đồng nghĩa mức “cắt lỗ” khoảng 800 triệu đồng để giao dịch nhanh chóng. Không gian bên trong căn hộ mang phong cách ấm cúng, hiện đại, phù hợp cho nhu cầu sinh hoạt tiện nghi giữa trung tâm thành phố.

Nhà ở Hà Nội: Căn hộ 50m2 đậm chất quý tộc

Căn hộ 50m2 từng là nơi Hòa Minzy thường xuyên lui tới trong những dịp chạy show tại Hà Nội, sau đó được cô rao bán khi không còn nhu cầu sử dụng. Dù diện tích không quá lớn, không gian bên trong lại gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế cổ điển pha nét quý phái chuẩn châu Âu, mang đến cảm giác tinh tế và sang trọng hơn so với diện tích thực tế.

Toàn bộ căn hộ được Hòa Minzy chăm chút kỹ lưỡng từ bố cục đến nội thất, với sự đồng bộ trong màu sắc và chi tiết trang trí. Phòng khách thiết kế theo không gian mở, kết nối trực tiếp với ban công và khu bếp. Nữ ca sĩ lựa chọn ba tông màu chủ đạo gồm trắng, hồng và xanh mint, tạo nên tổng thể vừa nhẹ nhàng, vừa nổi bật chất thẩm mỹ riêng.

Không gian đậm chất cổ điển, tựa như trong truyện cổ tích

Gam màu chủ đạo hồng - xanh - trắng vừa nổi bật vừa đẹp mắt

Nhà ở Đà Lạt: Căn villa sang xịn dùng để kinh doanh

Hòa Minzy sở hữu một căn villa tại Đà Lạt được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, vừa để nghỉ dưỡng vừa kết hợp khai thác kinh doanh. Không gian mang đậm tinh thần cao cấp với sự đầu tư chỉn chu trong từng chi tiết, tạo cảm giác hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Nhà ở Bắc Ninh: Biệt thự 5 tầng Hòa Minzy xây tặng bố mẹ

Hòa Minzy "tài trợ" toàn bộ chi phí để xây dựng cơ ngơi khang trang tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh. Căn biệt thự 5 tầng có diện tích lên tới nghìn mét vuông, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, nổi bật với những đường nét kiến trúc tinh tế và xa hoa Không gian bên ngoài được chăm chút với nhiều tiểu cảnh như hòn non bộ, cây xanh, tạo điểm nhấn hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, giúp tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi.

Bên trong biệt thự, Hòa Minzy lựa chọn nội thất chủ yếu bằng gỗ, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Phòng khách được thiết kế với trần cao thoáng đãng, kết hợp hệ thống đèn âm trần cùng các chi tiết trang trí tinh xảo, tạo nên một không gian trung tâm vừa đẳng cấp vừa nổi bật, thể hiện rõ gu thẩm mỹ và sự chỉn chu trong từng chi tiết của ngôi nhà.

Không gian trước nhà là nơi đại gia đình Hòa Minzy check-in dịp lễ Tết

Xung quanh nhà có nhiều tiểu cảnh như hòn non bộ và cây xanh

