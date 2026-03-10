Hòa Minzy mai mối "trợ lý lương 50-100 triệu/tháng" cho một chú bộ đội hot trên TikTok: Phản ứng đàng trai ra sao?

Sau khi công khai chuyện tình cảm với Đại úy Văn Cương, Hòa Minzy thoải mái hơn khi chia sẻ những câu chuyện xoay quanh tình yêu và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Từ đó, những nội dung xoay quanh chủ đề “người nổi tiếng yêu bộ đội” cũng bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, thu hút nhiều lượt tìm kiếm và bàn luận.

Giữa lúc chủ đề này vẫn đang được chú ý, trên TikTok xuất hiện một đoạn clip của một tài khoản là quân nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong video, anh chàng ngồi đan len khá tỉ mỉ, kèm theo dòng chú thích mang tính “thả thính”: “Ngồi đợi mãi mà không thấy cô ca sĩ nào đi qua.”

Anh chàng này hiện mang quân hàm Đại Úy, ngoài ra còn sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 24N follower, chuyên đăng tải các nội dung làm đồ hanmade từ len như túi, khăn,...

Một nam Đại Úy quê Thái Bình cũng đang tìm nửa kia. Ảnh chụp màn hình.

Phía dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh vừa điển trai vừa khéo tay của nam quân nhân. Không ít người dành lời khen cho vẻ ngoài sáng sủa cùng sự tỉ mỉ khi đan móc đồ len, đồng thời gửi lời chúc anh sớm tìm được nửa kia phù hợp.

Đáng chú ý, giọng ca Rời Bỏ cũng nhanh chóng mai mối nữ trợ lý: "Trợ lý Hoà Minzy, hiền lành nấu ăn ngon, lương tháng cũng được cả 50-100 triệu ý. Mình ưng không ạ haha".

Hòa Minzy liền mai mối cô trợ lý, tiện flex luôn mức lương cỡ này.

Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều netizen lập tức vào phần bình luận để “đẩy thuyền”, khiến không khí dưới bài đăng càng thêm sôi nổi.

Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khiến nhiều người thích thú chính là cách giọng ca quê Bắc Ninh khéo léo “flex” thay cho trợ lý của mình. Trong lời giới thiệu mang tính vui vẻ, Hòa Minzy tiết lộ mức lương của trợ lý có thể dao động từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi tháng. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

"Ê, bị sốc nha, trợ lý lương gập 7 tháng lương của tôi", "Trợ lý hay chủ tịch chị Hòa ơi, sao mà lương cao dữ vậy", "Lấy trợ lý Hòa về là vừa có vợ xinh, vợ đảm lại giàu luôn đây nầy", "Mức lương mơ ước ạ, chị Hòa còn thiếu trợ lý không ạ, em làm được",.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Tuyền Rose - trợ lý của Hòa Minzy.

Tuyền Rose - trợ lý của Hòa Minzy vốn không phải là cái tên xa lạ, đặc biệt là những người theo dõi nữ ca sĩ sinh năm 1995 trong thời gian dài. Cô thường xuyên xuất hiện cùng giọng ca Rời Bỏ trong các hoạt động công việc lẫn đời thường, vì vậy cũng dần được cộng đồng mạng biết đến.

Dù đây là lần hiếm hoi Hòa Minzy trực tiếp nhắc đến mức thu nhập của trợ lý trên mạng xã hội, nhưng trước đó Tuyền Rose từng nhiều lần chia sẻ những câu chuyện hậu trường công việc. Trong đó có không ít lần cô tiết lộ về khoản lì xì hoặc thưởng Tết nhận được từ nữ ca sĩ, với con số lên tới hàng chục triệu đồng, khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Vào năm 2024, Hòa Minzy chi tiền để tặng quà cho trợ lý sau khoảng 4 năm làm việc cùng nhau. Cô vui vẻ nói: "Hôm nay mình có mua thêm một chiếc laptop cho trợ lý. Mình mua một cái, và tặng cho trợ lý. Tối qua em ấy có nhắc là kỉ niệm gần tròn 4 năm làm việc cho mình. Hy vọng sẽ có nhiều lần 4 năm nữa" .

Sau khi đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc này, trợ lý của nữ ca sĩ háo hức chia sẻ thêm: "Đính chính đây là chị yêu tặng nhân dịp tròn 4 năm tui làm trợ lý chứ không phải quà sinh nhật sắp tới nha haha".

Trợ lý Hòa Minzy hào hứng chia sẻ số tiền lì xì, thưởng Tết 2025 từ Hòa Minzy.

Hòa Minzy chuyển khoản nóng 50 triệu đồng và tặng chiếc điện thoại nhân dịp sinh nhật trợ lý vào năm 2025.

Mối quan hệ giữa Hòa Minzy và Tuyền Rose đặc biệt như những người trong gia đình

Qua những chi tiết nhỏ này, có thể thấy mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và trợ lý không hề mang cảm giác cấp trên - cấp dưới, mà gần gũi, thân thiết như người nhà.

Được biết Tuyền Rose không chỉ là trợ lý cá nhân cực kỳ thân thiết với Hòa Minzy mà còn là fan cứng của nữ ca sĩ. Cô ở chung với gia đình Hòa Minzy, hỗ trợ Hòa Minzy trong đời sống cá nhân, đặc biệt là chăm sóc bé Bo, con trai của nữ ca sĩ. Hình ảnh Tuyền Rose xuất hiện bên cạnh Hòa Minzy và bé Bo trong nhiều khoảnh khắc đời thường cho thấy mối quan hệ này đã vượt xa khái niệm trợ lý thông thường, mà giống như người nhà trong gia đình.

Trang TikTok cá nhân của của nữ trợ lý này cũng có tới hơn 180 nghìn follower, và cũng chỉ theo dõi một mình Hòa Minzy.

Một số hình ảnh khác của cả hai.

Ảnh đời thường của trợ lý Hòa Minzy.

Gần đây nhất, khi Hòa Minzy công khai chồng sắp cưới, Tuyền Rose cũng thu về hơn 4 triệu view trong 1 clip quay cảnh nữ ca sĩ và chồng đu trend bế bằng 1 tay. Cô nàng còn dím dỏm chia sẻ thêm: "Anh Cương, chị Hòa của em ơi. Em cũng muốn quay trend với chú bộ đội ạ".

Bởi thế, theo nhiều người, chuyện "mai mối" cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh: FBNV