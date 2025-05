Hoà Minzy lộ nhan sắc sưng phù gây sốc

Hoà Minzy - Đức Phúc và Erik tạo nên tổ hợp hội bạn "Hoa dâm bụt" đình đám Vbiz. Ngoài những khoảnh khắc lộng lẫy khi cùng nhau biểu diễn, hội bạn này sơ hở là dìm nhau không thương tiếc trên mạng xã hội. Nói đâu xa, mới đây, Hoà Minzy đã mở ra một "cuộc chiến" khi công khai "lật tẩy" khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của Đức Phúc tại concert Anh Trai Say Hi ở Hà Nội. Theo đó, Hoà Minzy cho biết cô có thể cười không ngừng được khi thấy lớp trang điểm, đặc biệt là má hồng của Đức Phúc hiện lên rõ mồn một trong ảnh dù đang đứng giữa trời mưa to. Bức ảnh này khác biệt thấy rõ so với hình Đức Phúc tự đăng trên trang cá nhân.

Giữa lúc Đức Phúc than trời vì bị "chị cả" hại, Erik liền có hành động "tiếp chiêu" khi tung loạt bức ảnh "bóc" nhan sắc thật của Hoà Minzy. Sau đó, Đức Phúc cũng tung những hình ảnh mặt Hoà Minzy sưng húp suýt nhận không ra. Chỉ trong 1 đêm, cư dân mạng đã "đủ wow" khi xem những khoảnh khắc đời thường khó đỡ của Hoà Minzy do chính những người em thân cận "vạch trần".

Bên cạnh những bình luận ngỡ ngàng về nhan sắc thật, không ít fan lại bênh vực Hòa Minzy vì cho rằng nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với tính cách hài hước, vô tư và rất thoải mái chia sẻ những hình ảnh "dìm hàng" chính mình.

Hoà Minzy bất ngờ "bóc" Đức Phúc photoshop quá đã khi ảnh tự đăng khác hẳn khán giả chụp

Erik cũng nhanh chóng trở thành "nạn nhân" của chị cả Hoà Minzy

Hoà Minzy bị Đức Phúc và Erik "bắt tay" tung những khoảnh khắc không đỡ nỗi, lộ nhan sắc thật gây bất ngờ

Hoà Minzy lầy lội nhắn nhủ đến Erik: "Tôi không nghĩ có ngày Erik lại dám up tôi như vậy. Tôi đau đớn, tôi gục ngã không tin vào việc bé út đã làm". Khi loạt ảnh của đàn chị ngày càng viral, Erik liền đăng bức ảnh Hoà Minzy đang ngáp đáp lại: "Ủa tối qua có chuyện gì mà vui quá vậy cả nhà? Ai lấy máy tụi mình post hình í chứ tụi mình thương nhau lắm không có bao giờ làm vậy vs nhau đâu cả nhà ơi. Kết thúc mọi chuyện ở đây và lan toả tình yêu thương đầu tuần thật nhiều không có ngáp nha cả nhà". Về phía Đức Phúc, Hoà Minzy cũng không quên "cảnh cáo": "Ai cũng có những 'góc khuất' của riêng mình em nhỉ. Thế thôi em nhỉ?".

Erik còn "vạch trần" việc Hoà Minzy từng tạo dáng chụp ảnh để đánh lạc hướng khi bị lẹo ở mắt

Cùng xuất hiện tại sự kiện MAMA 2017 (Mnet Asian Music Awards 2017), bộ ba Hoà Minzy - Đức Phúc và Erik tạo nên cơn sốt trong làng giải trí. Thời điểm đó, 3 ca sĩ cùng diện trang phục đỏ rực nên nhóm bạn mới được đặt tên là "Hoa dâm bụt". Trong 7 năm qua, bộ 3 dần khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Việt và để lại những ấn tượng đậm nét trong lòng công chúng.

Trong một bài chia sẻ, Erik từng chia sẻ về 2 người bạn đặc biệt này: "Thực ra tôi không phải một người quá mặn mà. Tôi khá ít nói, trầm tính vì thế được tham gia vào gia đình hoa dâm bụt đến bây giờ vẫn khiến tôi đặt dấu hỏi. Hai người kia lúc nào cũng lầy lội nên khi chơi với họ, tôi cũng phần nào lây tính cách nhưng tất nhiên không thể lầy bằng. Là thành viên trong nhóm, tôi muốn khi họ luôn vui vẻ mình vẫn sẽ tham gia nhưng phải kéo họ xuống để dung hòa bầu không khí chứ không phải lúc nào cũng thừa năng lượng được".

Với gia đình Hoa dâm bụt, Đức Phúc từng chia sẻ nguyên tắc của họ là: "Khi có chuyện gì xảy ra dù nhỏ hay lớn đều chia sẻ thẳng thắn để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất". Erik cũng từng cho biết: "Mặc dù khá bận nhưng ba chị em đều dành cho nhau những buổi gặp gỡ riêng để cùng đưa ra những ý kiến đóng góp về cuộc sống và công việc". Trên hết, cả 3 luôn nhiệt tình hỗ trợ đối phương, không bận tâm, toan tính và luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp các mối quan hệ được lâu bền.