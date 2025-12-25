Hòa Minzy liên tục bị "nhắc nợ"

Hòa Minzy mới đăng tải thông báo về Fan Concert đầu tiên mang tên "Bắc Bling" dự kiến tổ chức vào 1/2/2026 tại TP.HCM, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn đã để lại bình luận trêu chọc người bạn thân. Nam cầu thủ hóm hỉnh cho biết dù anh nhận được vé mời và sẽ không đi, nhưng vẫn bị "trừ 10 triệu tiền vé". Anh chốt lại bằng lời chúc đậm mùi "chủ nợ": "Chúc bạn thành công kiếm thật nhiều tiền. Trả nợ! Cảm ơn" .

Đáp lại màn "đòi nợ" công khai này, Hòa Minzy không hề nao núng mà liên tục hối thúc bạn thân phải chia sẻ bài viết để giúp cô quảng bá: "Share bài đi, nói nhiều thế... Nhanh bạn" .

Ảnh chụp màn hình

Màn tung hứng này là minh chứng cho tình bạn thân thiết hơn 10 năm giữa cả hai. "Món nợ" mà Văn Toàn nhắc đến thực chất bắt nguồn từ việc anh từng cho Hòa Minzy vay khoảng 4 tỷ đồng để làm MV ca nhạc trong quá khứ. Nữ ca sĩ xác nhận đã trả dần trong nhiều năm, và hiện tại con số còn lại được cho là khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, Hoà Minzy cũng công khai kể chuyện thường xuyên bị Văn Toàn đòi nợ. Cô còn gọi anh bạn thân là "chủ nợ khổ nhất thế giới" bởi liên tục đòi nợ nhưng chỉ được trả nhỏ giọt. Thậm chí Hòa Minzy còn mua túi xách, Iphone rồi trêu trừ vào nợ cho Văn Toàn. Mới nhất, khi cô nàng thông báo sẽ lấy chồng, Văn Toàn thẳng thắn vào tận trang cá nhân để nhắc "trả tiền rồi hãy cưới".

Trong bài đăng của Hoà Minzy, người hâm mộ từng tinh ý dự đoán: "Hoà kiếm được nhiều tiền, lẽ ra cứ trả nợ thằng bạn thì xong lâu rồi. Nhưng em Hoà lại khất nợ rồi chia ra để trả thành nhiều lần, bởi Hoà muốn làm từ thiện, cho đi giúp đỡ đồng bào gặp nạn trước. Khâm phục tấm lòng của Hoà quá!".

Đáp lại, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh hóm hỉnh bình luận: "May mà thằng bạn em cũng hiểu nên nó không chửi em nhiều đâu, thi thoảng mới chửi thôi".

Văn Toàn và Hòa Minzy có mối quan hệ thân thiết

Hòa Minzy và Văn Toàn quen nhau từ khoảng năm 2014. Khi đó, Hòa mới bắt đầu sự nghiệp ca hát còn Văn Toàn đang thi đấu cho U19 Việt Nam. Cả hai trở nên thân thiết nhờ tính cách vui vẻ, hài hước và sự đồng điệu trong cách sống. Trong hơn một thập kỷ qua, Hòa Minzy và Văn Toàn luôn ở bên nhau trong nhiều giai đoạn quan trọng. Hòa Minzy từng chia sẻ: “Cậu ấy là người đầu tiên trong giới cầu thủ tôi quen biết".

Ai cũng biết mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Văn Toàn thân thiết đến mức có thể trêu nhau không kiêng nể - một tình bạn 10 năm hiếm có giữa ca sĩ và cầu thủ trong làng giải trí Việt. Câu chuyện nợ nần giữa hai người nổi tiếng được công chúng yêu mến không khiến khán giả khó chịu, mà lại được xem như minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối trong tình bạn của họ. Trong suốt nhiều năm, dù có tin đồn tình cảm hay những lời bàn tán, cả hai vẫn luôn đồng hành, bảo vệ nhau và không để bất kỳ ồn ào nào ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Vì mối quan hệ thân thiết này, nhiều khán giả "đẩy thuyền" cho Hòa Minzy và Văn Toàn. Tuy nhiên, ca sĩ Bắc Bling cũng thẳng thắn làm rõ mối quan hệ. Hoà Minzy cho biết cô và Văn Toàn không yêu nhau, "không có thể nào yêu nhau" và mong netizen đừng cố chấp quá, mà hãy tin lời mình nói.

Câu chuyện nợ nần này đã trở thành một "miếng hài" quen thuộc giữa hai người. Thay vì căng thẳng tài chính, họ thường xuyên mang chuyện này ra để trêu chọc nhau trên mạng xã hội, khẳng định sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối dành cho đối phương trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

