Hòa Minzy lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì cướp sóng của SOOBIN

Tối qua, lễ trao giải Mai Vàng 2025 diễn ra với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, trong đó có giây phút Hòa Minzy được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Cùng thời điểm, giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất thuộc về SOOBIN, khiến sân khấu trở thành nơi cả hai nghệ sĩ cùng xuất hiện để nhận cúp và chia sẻ cảm xúc.

Sau khi gửi lời chúc mừng SOOBIN vì những thành công trong sự nghiệp, Hòa Minzy đã xin phép đàn anh và chương trình cho mời bố mẹ mình lên sân khấu. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Đứng cạnh người anh đã quen biết nhau rất lâu rồi. Cả hai từng có thời điểm cùng ra quán gà rán ngồi ăn đến nửa đêm và bây giờ em xin được chúc mừng anh SOOBIN vì những thành công hiện tại ạ. Anh SOOBIN ơi, em biết anh là người rất yêu thương gia đình, em xin phép anh SOOBIN thực hiện hành động này, thời gian ngắn thôi, vì hôm nay có bố mẹ em ngồi ở dưới. Không biết con có thể mời bố mẹ lên đây cùng con để cùng nâng chiếc cúp này được không ạ, cũng là lần đầu tiên trong suốt 12 năm sự nghiệp".

Phản ứng của SOOBIN trước lời đề nghị của Hòa Minzy cũng rất thoái mái. Sau đó bố mẹ của Hòa Minzy cùng lên sân khấu, ăn mừng giải thưởng của con gái.

Khoảnh khắc nhận giải thưởng của Hòa Minzy (Clip: @saoradar)

Ngay sau khi chương trình lên sóng, khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Hòa Minzy đã để cảm xúc lấn át, khiến thời lượng phát biểu bị kéo dài và phần nào ảnh hưởng đến thời lượng để chia sẻ của người cùng nhận giải. Không ít ý kiến cho rằng nữ ca sĩ nên tiết chế hơn vì đây là sân khấu trao giải chung, không phải không gian riêng để chia sẻ câu chuyện cá nhân.

Trước làn sóng tranh cãi, Hòa Minzy đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết do chương trình được truyền hình trực tiếp nên cô lựa chọn không phát biểu dài dòng. Sau khi bố mẹ lên sân khấu, cả ba chỉ đứng cùng nhau trong giây lát rồi rời xuống, không có thêm bất kỳ lời chia sẻ nào khác.

"Biết là sóng trực tiếp nên khi nhận giải con không có nói cảm ơn như mọi khi, con muốn cảm ơn sau để dành khoảnh khắc tuyệt vời này mời bố mẹ lên sân khấu. Sau khi bố mẹ lên, Hòa và bố mẹ cũng không nói một lời nào cướp sóng gì hết, 3 người chỉ đứng đó rồi đi xuống. Suốt 12 năm, đây là lần đầu tiên bố mẹ được cùng Hòa nhận giải thưởng. Hôm nay Hòa được 3 giải thưởng, 1 lần không nói, 1 lần nói rất ngắn và 1 lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm. Xin hãy hiểu đừng trách vô tâm ạ. Không phải do Hòa đâu, thật sự", nữ ca sĩ giải thích.

Hòa Minzy lên tiếng về tranh cãi xoay quanh khoảnh khắc nhận giải của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Hòa Minzy lên tiếng, nhiều khán giả bày tò sự cảm thông, cho rằng việc mời bố mẹ lên sân khấu là hành động xuất phát từ tình cảm gia đình chân thành. Với họ, đây là khoảnh khắc đáng trân trọng, đặc biệt khi bố mẹ Hòa Minzy lần đầu chứng kiến con gái được vinh danh sau nhiều năm làm nghề.